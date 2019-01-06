35 maddede kayak rehberi

Dağdan retro rüzgârı esiyor

Ahu Tuğba’nın neon renkli tulumuyla koştuğu, Hülya Avşar’ın saç bandıyla sevgilisiyle kartopu oynayıp, gülümseyerek sucuk-ekmek yediği günleri özlüyorsanız, yaşadınız. Çünkü bu sene dağı nostalji dalgası sarmış durumda. Bu demek oluyor ki, sade, siyah, mümkün mertebe düz renkli kayak malzemeleri ‘out’ renkli, cafcaflı, havalı tasarımlar ‘in’.

Bunlar nedir derseniz...

◊ Bu sezonun en öne çıkan trendlerinden baştan aşağı beyaz giyinmek, kayak modasında da kendini gösteriyor.

◊ Apres-ski adı verilen tüylü botlar yeniden moda oldu. Sunni kürk aynı zamanda dış giyimde de kendini gösteriyor. Ama altını çizerek söylüyoruz; gerçek kürk kullanımına her türlü karşıyız. Sahte kürk ‘trendy’, gerçeği değil.

◊ Neon renkli tulumlar ve grafik desenler de oldukça moda.

◊ Seksenlerden yadigâr saç bandı takmak gibi bir özleminiz varsa, bunun logolu ya da yazılı olanını tercih edin. Bir zamanlar ‘görgüsüzlük’ olarak algılanan logo-marka gösterme sevdası, fena halde hortladı. Takın, dost düşman görsün.

◊ Aynalı akımına da yeniden merhaba. Metalik, parlak aynalı gözlükler aşırı popüler.

◊ Free-bag adı verilen bel çantalarını göğsünüzü gere gere takabilirsiniz.

◊ Eğer parlak renklerden hoşlanmıyorsanız, ‘tona ton’ denen aynı rengin farklı tonlarını giyme trendini uygulayabilirsiniz. Koyu gri bir pantolon, bir ton daha açık bir polar gibi...

◊ Parlak renkli makyaj yapma akımı da tavan yapmışken, dudaklarınızı ve yanaklarınızı soğuktan korurken parlatacak ürünleri tercih edin.

Hava nasıl oralarda?

Bu bir mucize: Şu an Türkiye genelinde kayak yapmak için en uygun pistler Kartepe’de. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre Kartepe’de kar kalınlığı 145 santime ulaştı. Bu özelliğiyle Kartepe, Kartalkaya ve Uludağ’ı geride bırakarak şu an kayak için en elverişli merkez. Meteoroloji uzmanı ‘Havayı Koklayan Adam’ Bünyamin Sürmeli durumu şöyle anlatıyor: “Yaşanan sıradışı bir durum. Havanın mevsim normalleri dışında seyretmesiyle, Kartepe kayak sezonunu ilk açan yer oldu. Yine aynı şekilde, kar kalınlığı göz önüne alındığında, kayak için en elverişli nokta konumunda.” Kar kalınlığı olarak ikinci sırada 114 santimle Kartalkaya, üçüncü sırada ise 100 santimle Uludağ var.



Dünya çapında bir şöhret

Palandöken/Erzurum

Palandöken, dünyanın en uzun ve en dik pistlerine sahip. 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne de ev sahipliği yaptı.

◊ Kasım-mayıs arası 6 ay kayak yapılabildiği, kar kalitesi ‘toz kar’ şeklinde olduğu, uçakla veya otobüsle Erzurum’a ulaştıktan 20 dakika sonra pistlere çıkılabildiği için dünya çapında bir şöhrete sahip.

◊ Havaalanı tesislere sadece 15 kilometre, otobüs terminali ise 10 dakika uzaklıkta bulunuyor. Palandöken’deki zirve 3185 metrede.

◊ En uzunu 12 kilometre olmak üzere toplam 28 kilometre uzunluğunda 30 pist var. Slalom ve büyük slalom için iki ayrı pistin olduğu dağda, kayakseverleri zirveye taşıyacak 9 mekanik tesis mevcut.

◊ Palandöken’de yaşanması gereken bir başka tecrübe, rehber ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un tavsiye ettiği The Sway Hotel’in Après-Ski Teras’ında kar manzarası eşliğinde sıcak şarap yudumlamak.

◊ Ski-pass kartlar ‘geçen yıl olduğu gibi bu sezon da pistlerinin tamamında geçerli. Kart ücreti ise 75 TL.

Ejder Telesiyeji’yle zirveye çıkıp, uzay üssünü andıran ‘Ejder3200 Küre Restoran’da sucuk ekmek yemenin keyfi apayrı…

Kar motoru safarisinden buz patenine...

Uludağ/ Bursa

Ülkemizin en eski kayak merkezlerinden Uludağ, şehir merkezine 36 kilometre uzaklıkta. Dağda kayak tesisleri 1800 metreden başlıyor ve 2200 rakıma kadar çıkıyor.

◊ Merkezde buz pateni, kar motoru safarisi, kayak, snowboard, dağ tırmanışı gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

◊ 3 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip olan dağda 23 özel turistik tesisin dışında kamuya ait 16 dinlenme ve konaklama tesisi bulunuyor. Oteller bölgesinde 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi ile kayak, snowboard ve diğer kış sporları malzemelerini kiralayabileceğiniz ya da satın alabileceğiniz mağazalar, eğlence merkezleri ve kayak eğitim merkezleri yer alıyor.

◊ Mekân alternatifleri çok; ama en şıkı hangisi? Saffet Emre Tonguç’un tavsiyesi, Monte Baia Uludağ. Şöyle anlatıyor: “Uludağ’da birinci bölgedeki oteller maalesef çok eski; onun için ikinci bölgedeki Monte Baia’yı tercih ediyorum. Özellikle dağ manzaralı SPA’sı çok keyifli: Bali, Thai, Hint Ayurveda masajı yaptırarak kayağın yorgunluğunu atabilirsiniz.”

◊ Uludağ Kayak Merkezi’nde günlük ski-pass kayak biletleri 150 TL. Tek çıkışlık biletler sadece alındığı lift’te geçerli. Tek çıkış haricindeki tüm diğer bilet tiplerini, biletinizi aldığınız gişeden bağımsız olarak Uludağ’ın tamamındaki liftler için kullanabiliyorsunuz.

Saffet Emre Tonguç, konaklamak için Monte Baia’yı tavsiye ediyor: “Özellikle dağ manzaralı SPA’sı çok keyifli.”

154 suni kar makinesi

Erciyes/Kayseri

İstanbul’dan Kayseri’ye her gün 15 tarifeli uçuşla oldukça ekonomik ve yüksek konforda merkeze ulaşılabiliyor. Kayseri Havalimanı’na 25 dakika, Kayseri şehir merkezine 20 dakika ve Kapadokya’ya 60 dakika uzaklıkta bulunuyor.

◊ Kayak merkezinin yakınlığı şehirde konaklamaya da olanak sağlayan bir avantaja da sahip. Şöyle düşünün: Yolunuz Kayseri’ye, aklınıza da kayak düştü. Hiçbir hazırlığınız olmamasına karşın merkeze çıkıp baştan ayağa uygun fiyata malzeme kiralayıp bütün gün kayak yapabilirsiniz.

◊ Merkezde 154 suni kar yapma makinesi bulunuyor ve pistlerin yüzde 70’inde kullanılabiliyor suni kar.

◊ Merkezin kapasitesi bu yıl biraz daha artmış durumda. Geçen yıl 1150 olan yatak kapasitesi bu yıl 1450.

◊ Bilet fiyatlarında da bu yılın en hesaplılarından yine Erciyes. Bütün gün kayak yapmak isteyenler günlük bileti tam 70, öğrenci 55 TL’den alabilecek.

Dağda çeşitli zorluk derecesine sahip 34 pist bulunuyor. Pistlerin toplam uzunluğu 102 kilometre. Buna snowkite pistleri de dahil.

Türkiye’nin en büyük snowpark’ı Kartalkaya/Bolu

Kartalkaya kayak merkezi, ‘Bolu - Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ içinde yer alıyor. Bolu’ya 38 kilometre uzaklıkta olan kayak merkezi Ankara ve İstanbul’un neredeyse ortak buluşma noktası. İstanbul’dan 280 kilometrelik bir yolculukla kayak merkezine varabiliyorsunuz.

◊ Kartalkaya otelleri bünyesinde iki ana kayak alanı içerisinde toplam 18 adet mekanik tesis ile çeşitli eğim ve zorluk derecelerinde toplam 25 adet pist bulunuyor. Pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometre. Avrupa standartlarında Türkiye’nin en büyük ‘snowpark’ları Kartalkaya’da.

◊ Alanda 5 otel faaliyet gösteriyor. Suni kar yatırımları devam etse de bu yıl en büyük yenilik, yatak kapasitesinde. Yeni ilavelerle birlikte geçen yıl 1460 olan yatak kapasitesi

bu yıl 1600.

◊ Saffet Emre Tonguç’un favorilerine gelince: “Benim Türkiye’de en sevdiğim otel, Kartalkaya Kaya Palazzo ve Golden Key. İkisi de Türkiye standartlarının çok üzerinde kayak otelleri.”

Saffet Emre Tonguç’un önerisi: “Kaya Palazzo içindeki İsviçre restoranı Swiss Fondue’de raklet yemeyi ve Drop Lounge’da kokteyl içmeyi ihmal etmeyin.”

Günübirlik kayak keyfi Kartepe/Kocaeli

Türkiye’nin en yeni ve dolayısıyla en modern kayak merkezlerinden olan Kartepe, İstanbul’a bir saatlik uzaklıkta.

◊ Gerek profesyonel kayakçılara gerekse de kayağı yeni öğrenen amatörlere hitap eden farklı zorluk derecelerindeki pistlerinin toplam uzunluğu 42 kilometre. Merkezde dört lift bulunuyor. Bunların üçü telesiyej yani ayaktayken karın üzerinde sizi götüren.

◊ İstanbul için günübirlik ve hafta sonu kayak kaçamağı olanağı sunan merkezde skipass fiyatları da değişken. Hafta içi 80 TL olan sınırsız bilet, hafta sonu 120 TL’ye çıkıyor. Hafta içi 20 TL olan kısa tur hafta sonu da 20 TL. Uzun tur ise 35 TL’den 45 TL’ye çıkıyor. Hafta sonu yarım günlük bilet ise 100 TL.

Kartepe, ormanları ve Sapanca Gölü manzarası ile doğasının güzelliğiyle de öne çıkıyor.

Alpler’le aynı kar Sarıkamış/Kars

Kış sporları için Türkiye’nin öncelikli 5 merkezinden biri olarak belirlenen Kars-Sarıkamış Kayak Merkezi’nin çevresi Sarıçam ormanlarıyla kaplı ve 2 bin 200-2 bin 900 metredeki plato üzerinde yer alıyor. Kars’a 54 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi havaalanına 40 dakika mesafede.

◊ Sarıkamış’ı diğer merkezlerden ayıran en önemli özelliği Alpler’deki toz kristal karın Türkiye’de sadece Sarıkamış’ta olması. Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan plana göre Sarıkamış kayak merkezi günlük toplam 15 bin kayakçıya hizmet sunacak kapasiteye sahip.

◊ Kayak alanında ilki 1437 metre ikincisi 1807 metre uzunlukta iki telesiyej tesisi, toplam uzunluğu 25 kilometre olan dokuz pist bulunuyor.

◊ 15 tesisin yer aldığı bölge 1037 yatak kapasitesine sahip.

◊ Sarıkamış çevresi özellikle ‘Alp ve Kuzey Disiplini’ kayak uygulamaları ile ‘kayak safari’ ve ‘kızaklı geziler’ için çok uygun. Snowboard’un kısmen yapılabildiği bölgede ’Büyük Slalom’ ve ‘Süper-C’ kayak türlerini yapmak mümkün. Bu yılın en büyük yeniliği ise 1610 metre uzunluğundaki Karanlıkdere telesiyejinin devreye girmiş olması.

◊ Bu yılki ski-pass ücretleri ise hafta içi günlük sınırsız 30, hafta sonu günlük sınırsız 45 TL.

Göl manzarasına karşı kurulan Arpaçay Kütük Ev’de konaklayın. Çıldır Gölü’nde atlı kızak turu yapmayı ihmal etmeyin.