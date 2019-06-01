Uzun süre boşanmak istemedim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriUzun süre boşanmak istemedim
GeriHürriyet Cumartesi Uzun süre boşanmak istemedim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uzun süre boşanmak istemedim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzun süre boşanmak istemedim

O, Sezen Aksu’nun ifadesiyle ‘müziğin prensi’. Dört yaşında konservatuvara girdi, altı yaşında sahnedeydi. 12 yaşında piyano dersleri vermeye başladı, Zeki Müren’den Kayahan’a Türkiye’nin en ünlü isimlerine müzik yaptı. Ozan Doğulu’yla yeni albümü ‘Kreşendo’ için buluştuk. Geçirdiği boşanma sürecini, yeni ilişkisini, albümünü ve Türkiye’de müziğin bugününü konuştuk.

Tam 41 senedir sahnedesiniz. Müzik adına nasıl bir dönemdeyiz?

- Dünyada küçük bir köyde sıkışmış, müzik yapmaya çalışıyor gibi hissediyorum.

Neden?

- Türk sanatçıların -ben de dahil olmak üzere- hep dünyaya açılma hayalleri var. Onu aşamamanın verdiği bir duygu sanırım. “Bir çaban oldu mu” diye sorarsan, “Dur şu albüm bitsin, şu şarkı bitsin” derken 41 sene geçti. Müzisyen olarak motivasyon mu lazım bilemiyorum. Adını koyamadığımız bir eksiğimiz var. Sanırım kariyerimde yapmak isteyip yapamadığım tek şey bu.

Uzun süre boşanmak istemedim

Ülke gündemi müziğinizi nasıl etkiliyor?

- Yaşananlar ilgiyi azaltıyor. Mesela sabah kalkıp şarkının kaç kere tıklandığına değil dövize bakıyorum. Bu durumdayken de yeni bir albüm tanıtmaya kalkmak çok zor. Bazen “Millet orada neler yaşıyor, sen hâlâ şarkını tanıtma derdindesin” diyenler oluyor. Kırılıyor, hafif kabuğuma çekiliyorum. Sonra düşünüyorum; ben bununla doğup büyüdüm ve ekmeğimi böyle kazanıyorum. 

Şu an eğlendirmek daha mı zor yoksa daha mı kolay?

- Zor. Bu sadece ekonomik ya da politik bir durum değil. İnsanların ellerinde telefonlar... Konsere çıkıyoruz, izlemiyorlar, sadece telefona çekiyorlar. Ya da biri çaldığınız mekâna geliyor ama sizi dinlemek için değil, sadece orada olduğunu gösterecek bir fotoğraf çekmek için. Geçenlerde beni tanımadığı halde biri yanıma geldi. Yanındaki fotoğraf çektirdiği için o da çektirdi, gitti.

Bunlar yaşanırken müziğe bakışınız değişmiyor mu?

- Bazen, “Sen neyle uğraşıyorsun” diyorum, bazen tam tersi, “Müzik yapıyoruz, insanlara keyif vermek ne güzel”... Müzik benim hayatımın aşkı ama işte arada yabancılaşıyorsun. Düşünsene, birkaç gün önce birine, “Müzisyenim” dedim, “Esas mesleğin ne” dedi.

Kenan’la uygun şarkı düşüremedik

Gelelim yeni albüme... Adı neden ‘Kreşendo’. Çok aradınız mı bu ismi?

- Kreşendo, müzikte gitgide yükselen ses demek. Daha çok coşalım istedim. Bu albümde tempo biraz düşüyor ama duygular yükseliyor, o yüzden bu ismi seçtim. 

Sizin de duygularınız yüksek mi son zamanlarda?

- Bir coşku seli ki sorma! Duygular sel Hakan (gülüyor). Aslında zaten benim yaptığım şarkıların çoğunda bu ‘duygusal disko’ hali var.

Ne demek ‘duygusal disko’?

-Benim koyduğum bir lakap. Duyguları yüksek şarkılar, romantik sözler ama altyapılar disko... Bu albümde de ‘Deli Fişek’ ve ‘Elizabeth’ gibi eğlenceli sözleri olan şarkılar var ama genelde bir ‘duygusal disko’ hâkim.

Hiç pop müzik dinlemediğinizi söylemiştiniz. Pop dinlemeden hit şarkıları nasıl yakalıyorsunuz?

- Belki pop dinlemediğim için... Dinlesem aşağıya çekilebilirdim. Onno Tunç, Garo Mafyan zamanı düzenlemeler çok kıymetliydi. Onları dinleyerek büyüdüm. Şimdi de yabancı düzenlemeleri dinliyorum ki beni ileriye atsın. Ben bir şarkıyı duyduğumda “Bu şarkıyı güzel yaparım” hissini yaşayıp yaşamadığıma bakıyorum. Şimdiye kadar da yanılmadım.

Bu albümde Kenan Doğulu yok. Aranız mı bozuk?

- Bana büyük bir yanlış yaptı. O gün engelledim, kadrodan çıkardım kendisini (gülüyor). Kenan’a yeni albüm yapmıştık, uygun şarkı denk düşüremedik.

Sizin abi-kardeşten öte bir ilişkiniz var...

- Evet, stüdyoda günlerce çalışıyoruz, dertleşiyoruz, eğleniyoruz...

Bir süredir konuşulan “Kenan ve Beren ayrılıyor” haberleri için ne söylersiniz?

- Buna bir yorum yapmam yersiz. Bu tip şeyleri bütün ilişkilerde görüyoruz. Ama geçen gün beraberdik, gayet güzel eğleniyorlardı, bir problem yoktu.

Uzun süre boşanmak istemedim

Hera kaprisleri olan bir sanatçı değil

Albümde açılış şarkısının adı ‘Yalnızlık FM’ ama siz yalnız değilsiniz. Şarkıcı Hera’da sizi çeken neydi?
- Boşanmıştım, yeni bir ilişkiye girmek aklımda yoktu. “Yeni bir hayat kurmam gerek ama nasıl” diye düşünüyordum. Haftada beş gün sokaklarda paralanacak mıyım? “Kendimi alkole mi yoksa spora mı vuracağım” gibi şeylerle bir arayışa girdim. O sıralarda Hera’yla birlikteliğimiz başladı. Zaman geçtikçe baktım çok iyi gidiyor, bana da çok iyi geliyor, devam ettik.

Albümde Hera’nın da bir şarkısı var. İnsanın sevgilisiyle çalışması zor mudur?
- Değil. Hera daha çok yeni. Kaprisleri olan bir sanatçı değil. Zaten tatlı ve pozitif.

Uzun süre boşanmak istemedim

Geçen yaz boşandınız. O süreci nasıl geçirdiniz?

- Sancılı bir süreçti. Hayatımı zorlaştırdı. Üç çocuğumuz var. Onların kötü etkilenmemesi gerekiyordu. Hâlâ da zorlanıyorum. O sistemi oturtmak kolay değil ama kızlarımla hep görüşüyorum.

Evliyken çapkınlıkla suçlandınız. Gerçekten öyle miydiniz?

- Hayır. Tabii 20’li yaşlarda hızlı bir dönemim olmuştu. Ama sonra çıkan haberler gerçek değildi. 20 senedir tanıdığım eski bir arkadaşımla bir mekânda öpüştüğüm bile yazıldı. Ben gece hayatının içine doğmuş bir adamım, arkadaşımla barda öpüşecek değilim.

Evliyken eşinizi aldattığınız da yazıldı...

- Biz Hera’yla tanıştığımızda mahkemeden kâğıdımız çoktan gelmişti. Yani o sürece girmiştik. Ben zaten uzun süre boşanmak da istemedim. Boşanınca her şeyin daha zor olacağını kestiriyordum ve düzenimizin bozulmasını istemiyordum.

Peki, neden bitti?

- Tam adını koyamıyorum ama sanırım yıllar ilişkileri yıpratıyor. Herhalde biraz önce bahsettiğim o magazin haberleri bir şeyleri yıpratmıştır. Ben Ece’nin (Yosmaoğlu) o haberlere inanmadığına eminim ama tanıdığı ya da tanımadığı birçok kişiden, “Sen bu adamla nasıl hâlâ beraber olursun” gibi mesajlar alıyordu. Yani üzerinde bir baskı vardı. Herhalde bunlar birikti ve o baskıyı atlatamadı.

Uzun süre boşanmak istemedim
Ajda Pekkan, ‘Yalnızlık FM’i söylüyor

“Emrah, Aydın Kurtoğlu, Simge ve Bahadır Tatlıöz’ün şarkılarının klipleri çekildi. Ayrıca albümde Ajda Pekkan ‘Yalnızlık FM’ isimli şarkıyı söylüyor. Şarkının iki versiyonu var. Cem Belevi’nin ‘Elizabeth’ şarkısının isim babası Kenan (Doğulu) oldu. Simge çok beğendiğim bir isimdi. Çok sevdiğim bir şarkısı vardı. Bu albüme denk geldi.”

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Beren Saat’ten ucu açık bir sezon finali
Volkan Demirel ve ailesi tatilde
Erkek olacak hissediyorum
Veda öpücüğü