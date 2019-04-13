Setlerden sahnelere...
Oyuncu Seda Akman, ‘Geçmiş Değil Bugün Gibi’ başlıklı konser serisiyle La Boucherie sahnesinde.
‘Bir İstanbul Masalı’, ‘Emret Komutanım’, ‘Behzat Ç.’ ve ‘Adı Zehra’ dizileriyle tanıdığımız Seda Akman, Ajda Pekkan ve Tarkan’ın vokalistliğini de yapmış olan deneyimli müzisyen Murat Aziret’le birlikte bir konser serisine başladı. Akman’ın repertuvarında Türkçe popun dünden bugüne unutulmaz şarkıları var. Kayahan’ın ‘Esmer Günler’inden Bülent Ortaçgil’in ‘Beni Kategorize Etme’sine, herkesin ezbere söylediği şarkıları şimdi de Akman seslendiriyor. İkiliyi perşembeleri 22.00’de Levent’teki La Boucherie sahnesinde izleyebilirsiniz.
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