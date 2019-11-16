Åžehrin dÃ¶rt bir tarafÄ±nda fÄ±rsat mÃ¶nÃ¼leri

Åžehrin dört bir tarafÄ±nda fÄ±rsat mönüleri
RestoranlarÄ±n Ã¶zel mÃ¶nÃ¼ ve Ã¶zel fiyatlarla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Restoran HaftasÄ± dÃ¼n baÅŸladÄ±, 30 KasÄ±mâ€™a kadar sÃ¼recek. HazÄ±rlanan mÃ¶nÃ¼lerin fiyatlarÄ± bu yÄ±l 35 ve 60 TL. Festival kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen tadÄ±m etkinlikleriyse Ã¶nemli gurmeleri aÄŸÄ±rlÄ±yor. En dikkat Ã§ekenleri sizin iÃ§in derledik.
* Basta Street Food: Baki Usta kokoreÃ§ + humus ya da salata + iÃ§ecek.Â Moda;Â (0216) 414 08 65
* Cafe Cadde: Pancar salatasÄ± + Ä±zgara kaya levreÄŸi ya da kÃ¶y usulÃ¼ domates Ã§orbasÄ± + gÃ¼z pidesi. BaÄŸdat Caddesi; (0216) 302 76 24
* Sardunya KarakÃ¶y: Ã‡irozlu tereyaÄŸÄ± ve uskumru turÅŸusu + kÄ±rlangÄ±Ã§ Ã§orbasÄ± + kalamarlÄ± ekmek + kerevizli hamsi buÄŸulama ya da kÃ¶zde palamut + susamlÄ± kabak tatlÄ±sÄ±. KarakÃ¶y; (0212) 249 10 92
* The St. Regis Ä°stanbul: Trakya kÄ±vÄ±rcÄ±k kuzu karski + cevizli ve peynirli eriÅŸte + kuzu uykuluk karnÄ±yarÄ±k + ayva marmeladÄ±. MaÃ§ka; (0212) 368 00 00
* Muutto: Dana kaburga dÃ¼rÃ¼m + meze beÅŸlisi (nazuktan, mantarlÄ± humus, mÃ¼cver, muhammara, Girit usulÃ¼ kabak) + Muutto ayran + FÄ±rat kahvesi. Moda; (0216) 515 62 45
* Markus Prime Ribs Society: Markus meze tabaÄŸÄ± (fava, humus, muhammara) + kÄ±sa kaburga. Maslak; (0212) 286 44 04
* Inkase: Dana kÃ¼lbastÄ± inkase (patlÄ±can beÄŸendi, Ä±zgara kuÅŸkonmaz, yeÅŸil kuskus, kiraz domatesli roka salatasÄ±) + ayran.Â FenerbahÃ§e; (0216) 356 19 07
* Fireroom: Fatboy burger + kola+ 2 adet churros. AtaÅŸehir; Instagram/fireroomfoods
* Biâ€™tabak DÃ¼nyadan: Sebzeli tarhana + beÄŸendili anne kÃ¶ftesi + bamya turÅŸusu + tahinli kÄ±tÄ±r kabak tatlÄ±sÄ±. KabataÅŸ; (0212) 251 51 11
* Daha Moda: Mendi aÅŸÄ± + kuzu ÅŸiÅŸ + incir dolmasÄ± + biâ€™garip baklava. Moda; (0530) 175 93 03
35 liralÄ±k kahvaltÄ± mÃ¶nÃ¼leri
* Muhtelif Moda: KarÄ±ÅŸÄ±k peynir eritme Ã¼zeri domatesli kÃ¶y biber kavurma + sahanda sucuk + sÃ¼t reÃ§eli + cevizli afyon Ã§Ã¶reÄŸi + Ã§ay. Moda; (0530) 960 93 64
* Halat by Divan: KahvaltÄ± tabaÄŸÄ± + subÃ¶reÄŸi + yumurta + Ä±zgara sucuk + portakal suyu + Ã§ay. HaskÃ¶y; (0212) 369 66 16
* Vesper Coffee Company: GÃ¶zleme + Ã§ay. Caddebostan; Instagram: vespercoffee
* Boter: Brioche ekmeÄŸi Ã¼zerinde avokado + peynir kremasÄ± + katlanmÄ±ÅŸ yumurta + sÃ¼rk peyniri ve Ã§Ä±tÄ±r pastÄ±rma.
* Pazar Gastrogaleri: 2 adet pancake ekmeÄŸi Ã¼zeri gÃ¶z yumurta + pazar yeÅŸillikleri + ayva marmelatÄ± + paprikalÄ± ekÅŸi krema + Pazar tost ekmeÄŸi + Ã§ay. Moda; (0216) 330 40 88
Restoran haftasÄ± etkinlik takvimi
* 16 KasÄ±m: Tek Lokmada Restoran HaftasÄ±, Hilltown AVMâ€™de, 15.00-17.00 arasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Ä°kram yapacak restoranlar arasÄ±nda Banko Burger, Pazar Gastrogaleri ve KÄ±rÄ±ntÄ± var.
* 18 KasÄ±m: Levon BaÄŸÄ±ÅŸ & Nilhan Aras ile TadÄ±na Bakma SanatÄ±, Hilltown Kebap Mastersâ€™ta 19.00â€™da gerÃ§ekleÅŸecek. TadÄ±m ve sohbete katÄ±lmak iÃ§in rezervasyon gerekiyor. (0216) 519 41 70
* 20 KasÄ±m: Bahar AkÄ±ncÄ±â€™yla TadÄ±na Bakma SanatÄ±, 19.00â€™da Del Mareâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek. TadÄ±m ve sohbete katÄ±lmak iÃ§in rezervasyon gerekiyor. (0216) 422 57 62
* 21 KasÄ±m: TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±ndan Ã¶zel sokak lezzetleri 18.00-22.00 arasÄ± Basta Modaâ€™da. EtkinliÄŸe Derin ArÄ±baÅŸ, Kaan Sakarya ve Esra Acar KoÃ§ katÄ±lacak.Â
* 22 KasÄ±m: Hilltown Midpointâ€™in Restoran HaftasÄ± AkÅŸam MÃ¶nÃ¼sÃ¼ eÅŸliÄŸinde â€˜Yiyelim GÃ¼zelleÅŸelimâ€™ sohbet etkinliÄŸi iÃ§in rezervasyon gerekiyor. (0532) 013 06 40
* 24 KasÄ±m: TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n geleceÄŸi, sektÃ¶rÃ¼n en Ã¶nemli oyuncularÄ±, ÅŸefleri, Ã§iftÃ§ileri, konu uzmanlarÄ±, akademisyenlerle masaya yatÄ±rÄ±lÄ±yor. Panel 10.30-17.30 arasÄ± Feriyeâ€™de. KatÄ±lÄ±m iÃ§in Restoran HaftasÄ±â€™nÄ±n web sitesindeki â€˜TanÄ±ÅŸalÄ±mâ€™ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne baÅŸvurabilirsiniz. www.restoranhaftasi.com
* 27 KasÄ±m: TRC American Dinerâ€™Ä±n Restoran HaftasÄ± AkÅŸam MÃ¶nÃ¼sÃ¼ eÅŸliÄŸinde Mehmet YaÅŸin ve TRC American Diner ÅŸefleri Ali & Buse DÃ¶venci ile sokak lezzetleri hakkÄ±nda sohbet edilecek. Rezervasyon gerekiyor. (0212) 227 80 88
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