Åžehrin dÃ¶rt bir tarafÄ±nda fÄ±rsat mÃ¶nÃ¼leri

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriÅžehrin dört bir tarafÄ±nda fÄ±rsat mönüleri
GeriHÃ¼rriyet Cumartesi Åžehrin dört bir tarafÄ±nda fÄ±rsat mönüleri
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Hürriyet Cumartesi
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
16.11.2019 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

Åžehrin dört bir tarafÄ±nda fÄ±rsat mönüleri

Gizem CoÅŸkunarda
Gizem CoÅŸkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Gizem CoÅŸkunarda
Gizem CoÅŸkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Åžehrin dört bir tarafÄ±nda fÄ±rsat mönüleri

RestoranlarÄ±n Ã¶zel mÃ¶nÃ¼ ve Ã¶zel fiyatlarla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Restoran HaftasÄ± dÃ¼n baÅŸladÄ±, 30 KasÄ±mâ€™a kadar sÃ¼recek. HazÄ±rlanan mÃ¶nÃ¼lerin fiyatlarÄ± bu yÄ±l 35 ve 60 TL. Festival kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen tadÄ±m etkinlikleriyse Ã¶nemli gurmeleri aÄŸÄ±rlÄ±yor. En dikkat Ã§ekenleri sizin iÃ§in derledik.

* Basta Street Food: Baki Usta kokoreÃ§ + humus ya da salata + iÃ§ecek.Â  Moda;Â  (0216) 414 08 65

* Cafe Cadde: Pancar salatasÄ± + Ä±zgara kaya levreÄŸi ya da kÃ¶y usulÃ¼ domates Ã§orbasÄ± + gÃ¼z pidesi. BaÄŸdat Caddesi; (0216) 302 76 24

* Sardunya KarakÃ¶y: Ã‡irozlu tereyaÄŸÄ± ve uskumru turÅŸusu + kÄ±rlangÄ±Ã§ Ã§orbasÄ± + kalamarlÄ± ekmek + kerevizli hamsi buÄŸulama ya da kÃ¶zde palamut + susamlÄ± kabak tatlÄ±sÄ±. KarakÃ¶y; (0212) 249 10 92

* The St. Regis Ä°stanbul: Trakya kÄ±vÄ±rcÄ±k kuzu karski + cevizli ve peynirli eriÅŸte + kuzu uykuluk karnÄ±yarÄ±k + ayva marmeladÄ±. MaÃ§ka; (0212) 368 00 00

* Muutto: Dana kaburga dÃ¼rÃ¼m + meze beÅŸlisi (nazuktan, mantarlÄ± humus, mÃ¼cver, muhammara, Girit usulÃ¼ kabak) + Muutto ayran + FÄ±rat kahvesi. Moda; (0216) 515 62 45

* Markus Prime Ribs Society: Markus meze tabaÄŸÄ± (fava, humus, muhammara) + kÄ±sa kaburga. Maslak; (0212) 286 44 04

* Inkase: Dana kÃ¼lbastÄ± inkase (patlÄ±can beÄŸendi, Ä±zgara kuÅŸkonmaz, yeÅŸil kuskus, kiraz domatesli roka salatasÄ±) + ayran.Â  FenerbahÃ§e; (0216) 356 19 07

* Fireroom: Fatboy burger + kola+ 2 adet churros. AtaÅŸehir; Instagram/fireroomfoods

* Biâ€™tabak DÃ¼nyadan: Sebzeli tarhana + beÄŸendili anne kÃ¶ftesi + bamya turÅŸusu + tahinli kÄ±tÄ±r kabak tatlÄ±sÄ±. KabataÅŸ; (0212) 251 51 11

* Daha Moda: Mendi aÅŸÄ± + kuzu ÅŸiÅŸ + incir dolmasÄ± + biâ€™garip baklava. Moda; (0530) 175 93 03

35 liralÄ±k kahvaltÄ± mÃ¶nÃ¼leri

* Muhtelif Moda: KarÄ±ÅŸÄ±k peynir eritme Ã¼zeri domatesli kÃ¶y biber kavurma + sahanda sucuk + sÃ¼t reÃ§eli + cevizli afyon Ã§Ã¶reÄŸi + Ã§ay. Moda; (0530) 960 93 64
* Halat by Divan: KahvaltÄ± tabaÄŸÄ± + subÃ¶reÄŸi + yumurta + Ä±zgara sucuk + portakal suyu + Ã§ay. HaskÃ¶y; (0212) 369 66 16
* Vesper Coffee Company: GÃ¶zleme + Ã§ay. Caddebostan; Instagram: vespercoffee
* Boter: Brioche ekmeÄŸi Ã¼zerinde avokado + peynir kremasÄ± + katlanmÄ±ÅŸ yumurta + sÃ¼rk peyniri ve Ã§Ä±tÄ±r pastÄ±rma.
* Pazar Gastrogaleri: 2 adet pancake ekmeÄŸi Ã¼zeri gÃ¶z yumurta + pazar yeÅŸillikleri + ayva marmelatÄ± + paprikalÄ± ekÅŸi krema + Pazar tost ekmeÄŸi + Ã§ay. Moda; (0216) 330 40 88

Åžehrin dÃ¶rt bir tarafÄ±nda fÄ±rsat mÃ¶nÃ¼leri

Restoran haftasÄ± etkinlik takvimi

* 16 KasÄ±m: Tek Lokmada Restoran HaftasÄ±, Hilltown AVMâ€™de, 15.00-17.00 arasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Ä°kram yapacak restoranlar arasÄ±nda Banko Burger, Pazar Gastrogaleri ve KÄ±rÄ±ntÄ± var.

* 18 KasÄ±m: Levon BaÄŸÄ±ÅŸ & Nilhan Aras ile TadÄ±na Bakma SanatÄ±, Hilltown Kebap Mastersâ€™ta 19.00â€™da gerÃ§ekleÅŸecek. TadÄ±m ve sohbete katÄ±lmak iÃ§in rezervasyon gerekiyor. (0216) 519 41 70

* 20 KasÄ±m: Bahar AkÄ±ncÄ±â€™yla TadÄ±na Bakma SanatÄ±, 19.00â€™da Del Mareâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek. TadÄ±m ve sohbete katÄ±lmak iÃ§in rezervasyon gerekiyor. (0216) 422 57 62

* 21 KasÄ±m: TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±ndan Ã¶zel sokak lezzetleri 18.00-22.00 arasÄ± Basta Modaâ€™da. EtkinliÄŸe Derin ArÄ±baÅŸ, Kaan Sakarya ve Esra Acar KoÃ§ katÄ±lacak.Â

* 22 KasÄ±m: Hilltown Midpointâ€™in Restoran HaftasÄ± AkÅŸam MÃ¶nÃ¼sÃ¼ eÅŸliÄŸinde â€˜Yiyelim GÃ¼zelleÅŸelimâ€™ sohbet etkinliÄŸi iÃ§in rezervasyon gerekiyor. (0532) 013 06 40

* 24 KasÄ±m: TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n geleceÄŸi, sektÃ¶rÃ¼n en Ã¶nemli oyuncularÄ±, ÅŸefleri, Ã§iftÃ§ileri, konu uzmanlarÄ±, akademisyenlerle masaya yatÄ±rÄ±lÄ±yor. Panel 10.30-17.30 arasÄ± Feriyeâ€™de. KatÄ±lÄ±m iÃ§in Restoran HaftasÄ±â€™nÄ±n web sitesindeki â€˜TanÄ±ÅŸalÄ±mâ€™ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne baÅŸvurabilirsiniz. www.restoranhaftasi.com

* 27 KasÄ±m: TRC American Dinerâ€™Ä±n Restoran HaftasÄ± AkÅŸam MÃ¶nÃ¼sÃ¼ eÅŸliÄŸinde Mehmet YaÅŸin ve TRC American Diner ÅŸefleri Ali & Buse DÃ¶venci ile sokak lezzetleri hakkÄ±nda sohbet edilecek. Rezervasyon gerekiyor. (0212) 227 80 88

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Gizem CoÅŸkunarda
Gizem CoÅŸkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle