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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor / elcinyahsi@ekranella.com
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pek yakında!

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Pek yakında!

Sektör için de izleyiciler için de iyi bir sezon olmasını dileyelim. Ekranda yerini almak üzere gün sayan diziler...

Aşk hikâyesi
Azize (Kanal D)
Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı ‘Azize’, intikamdan doğan bir aşk hikâyesi. Diğer rollerde; Duygu Sarışın, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç gibi isimler var. Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı ‘Azize’nin senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak kaleme alıyor.

Zeugma’nın gizemli ‘Çingene Kızı’
Güvercin (Star)
Kadrosunda Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam gibi isimlerin yer aldığı ‘Güvercin’in öyküsü Gaziantep’te geçiyor. Pastel Film’in yapımcılığında çekilen dizinin yönetmeni Altan Dönmez, senaristi ise Halil Özer. Zeugma’nın gizemli ‘Çingene Kızı’ hikâyesi dizide Zülüf (Almila Ada) ve Kenan (Mehmet Ali Nuroğlu) aşkında yeniden vücut buluyor.

Pek yakında

İstanbul’un tarihi dokusunu fon olarak kullanacak
Ferhat ile Şirin (Fox)
Başrol oyuncuları Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar olan dizinin yapımını O3 Medya ile Artistanbul üstleniyor, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor, senaryoysa Savaş Korkmaz’a emanet. Dizi, İstanbul’un tarihi dokusunu fon olarak kullanacak.
Pek yakında

İmparatorluğa giden yol
Kuruluş Osman (atv)
Mehmet Bozdağ’ın proje tasarım ve senaryonun yanı sıra yapımcılığı da üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın yönetmeni Metin Günay, başrolünde ise Burak Özçivit yer alıyor. ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin devamı olarak çekilen yapımda Osman Gazi’nin imparatorluğa giden yolu anlatılıyor.
Pek yakında


Sadece zeybek oynarken...
Sefirin Kızı (Star)
Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı ‘Sefirin Kızı’nın başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. ‘Sadece Zeybek oynarken çöken’ varlıklı işinsanı Sancar Efeoğlu ile sefirin kızı Nare’nin engellerle dolu aşk hikâyesi.
Pek yakında


Bir akademisyenin altüst olan hayatı
Babil (beIN Connect)
Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı ve bir akademisyenin altüst olan hayatını anlatan dizi
13 bölümlük ilk sezonuyla yakında ekranda.
Pek yakında

4 

Son birkaç hafta içinde dört ayrı dizide bebeklerin babalarını belirlemek için DNA testi yapıldı. ‘Kadın’, ‘Çocuk’, ‘Yasak Elma’ ve ‘Zalim İstanbul’da babalar belirlenmekle kalmadı, ilk kez ‘Yasak Elma’da karşımıza çıkan ‘annelik testi’ kavramı bir hafta arayla ‘Kadın’ dizisinde de kullanıldı. Aile kurumu ekranda sıkı bir sınavdan geçiyor geçmesine de, insan inşallah hastanelerde bu kadar çok bebek karışmıyordur demekten kendini alamıyor.

HAFTANIN PROGRAMI

The King (Netflix)

Şımarık prens Hal, babasının ölümünün ardından İngiltere tahtına çıkınca hem saraydaki entrikalarla hem de devraldığı savaş ve kaos ortamıyla baş etmek durumunda kalır. ‘Kral’ı oynayan Timothee Chalamet olunca tarihi filmlere ilgi duymayanlar bile izleyebilir.

Beş program

1 - Maraton: ‘Deep State’, derin devletin karanlık dünyasının daha da derinlemesine araştırıldığı heyecan ve aksiyon dolu ikinci sezon ilk beş bölümüyle ekranda.
(Foxcrime, pazar, 14.30)

2 - Yeni dizi: H.G. Wells’in zamansız eserinden esinlenen ve insan türünü yeryüzünden silen bir uzaylı saldırısının ardından yaşananları konu alan ‘War of The Worlds’ iki kanalda birden yayında.
(FX, çarşamba 21.30 ve hemen ardından BluTv)

3 - Yeni sezon: ‘The Kominsky Method’. Oyuncu koçu Sandy Kominsky ve yakın dostu Norman Newlander yaşlılığın engebeli yollarında ilerlemeye ve hem kendilerinin hayatını hem de bizim hayatlarımızı renklendirmeye devam ediyor. (Netflix)

4 - Cinayet çözümlemeleri: ‘People Dergisi Araştırıyor’un yeni sezonunda, polis ve ‘People’ dergisi muhabirlerinden oluşan ekibe adli bilimler ve kriminalistik alanındaki uluslararası tecrübesiyle Sevil Atasoy da dahil oldu. (TLC, cuma, 22.30)

5 - Emlak programı: Dünyanın farklı ülkelerinden ev alma heyecanına tanık olma programı ‘Emlak Avcıları’. Yabancı dilde, ülkelere özel farklı pazarlık gelenekleri ve hayal gibi evlerin satın alınma hikâyeleri. (TLC, hafta içi her gün, 19.00)

 

 

 

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