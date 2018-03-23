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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
İpek İZCİ Fotoğraf: Murat ŞAKA
23.03.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Koleksiyonu, insanın hapishanesi de olabiliyor

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Koleksiyonu, insanın hapishanesi de olabiliyor

Hayatını plaklara adamış bir koleksiyoner... Evinin her yeri plak kuleleri ve CD’lerle dolu, adım atacak yer yok. Müzik yazarımız Naim Dilmener’in ilk romanı ‘Obsesyon’, yeni plaklar edinmek için muhafazakâr semtlerde porno resimler pazarlayan, yeri geldiğinde o yeni plak için hırsızlık yapan Selami’nin hikâyesini anlatıyor.

İlk romanınızın başkahramanının plak koleksiyoneri olması hiç şaşırtmadı...
- Koleksiyoncu olması mecburiyettendi. Memleketin, daha doğrusu dünyanın gidişatının merkezde olduğu bir şey yazmak istiyordum. Anlatmak istediklerim, bir hikâyeye sığmayacak kadar fazlaydı, roman olsun diye karar verdim. Bir kişi üzerinden aktaracaktım, bu da Selami oldu. İlk taslaklarda koleksiyoncu değil, inşaat mühendisiydi. Ama yazarken, inşaat mühendisliği hakkında bilgi gerekmeye başladı ve ben işi Google’la çözemez duruma geldim. Yazdığımı bıraktım, “Tamam, (karakter) inşaat mühendisi kalsın ama bu işi yapmıyor olsun” dedim. Ne yaptırabilirdim? Koleksiyoncu, tabii. En rahat olabileceğim alan buydu.
Memleketin son dönemdeki toplumsal çalkantılarını da anlatmışsınız, her tarafın AVM olmasını ve betonlaşmasını da...
- Bu durum, romanın yazılmasının temel sebeplerinden. Betona gömüldük. Görmek için inşaat mühendisi Selami olmak da şart değil.
Plak koleksiyonerliği nasıl bir dünya? Sizin için mutluluğun tanımı, plaklarla dolu bir oda mıdır mesela?
- Değildir, hatta aslını isterseniz, plaklarla dolu bir odanın mutsuzluk sebebi olduğunu dahi söyleyebilirim. Memleketin ‘nostalji memuru’ olarak nam salmış durumdayım ama ben aslında düncü değilim, bugüncüyüm. Ve elbette yarıncıyım. Geçmiş beni ilgilendirmiyor demiyorum. Tam aksine, çok ilgilendiriyor. Ama oralarda takılı kalmak da, en azından ruhen, iyi bir şey sayılmaz. Bunu son birkaç yıldır, arşivini, koleksiyonunu yarı yarıya azaltmış biri olarak söylüyorum. Çok da iyi ettim. Dünya varmış. Koleksiyon, insanın hapishanesi de olabiliyormuş.
Selami’nin iştahla satın aldığı bir plak sahte çıkıyor. Benzer bir durum yaşadınız mı?
- İlk zamanlar, plakları kapağın içini kontrol etmeden alırdım. Sonra baktığımda da kapak ve plağın birbirini tutmadığını görürdüm. Ama Selami’nin başına gelen kadar ciddi bir şey olmadı. Fakat şu kesindir; bu koleksiyon işinde çok para var ve çok para olan yere de sahteciler, dolandırıcılar girmezlik etmez.
En fazla para verdiğiniz plak hangisi? Koleksiyonunuzdaki hangi parçayı asla satmazsınız?
- Ajda Pekkan’ın Japonca plağına çok para verdim ama söylemek istemem. Beş-on bin dolar ya da Euro verildiğinde satmayacağım bir plağım yok. Deli misiniz? Böyle bir para, fazladan bir Paris ya da New York tatili demektir ki, geçmişte bunu yapmışlığım da vardır. Koleksiyon işi güzel olabilir ama yaşamak daha güzeldir.

Koleksiyonu, insanın hapishanesi de olabiliyor

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