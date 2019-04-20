Kereviz suyu nedir, ne değildir?

Dr. Ayça Kaya

İç Hastalıkları Uzmanı



Mucizevi etki beklemeyin

Metabolizmayı uyandırmak, güne daha zinde başlamak için sabahları dört-beş adet kereviz sapını sıkıp kahvaltıdan yarım saat önce tüketebilirsiniz. Kereviz sapı yüzde 95 oranında sudan oluşuyor. Suyunu sıkıp içerseniz, kabızlık sorununa iyi gelebilir. İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidan maddelerden ötürü kansere karşı koruyucu, kronik rahatsızlıkları iyileştirici etkileri gözlenebilir. Kereviz sapı suyu, sindirimi destekleyip tokluk hissi verir ama tek başına zayıflatmaz. Belki de verdiği bu tokluk hissiyle her sabah alışkanlık haline getirdiğiniz simidi yemekten vazgeçeceksiniz. Çünkü günün geri kalanında yediklerinizi sindirmenize yardım eder. Kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girmesi dışında herhangi bir olumsuz etkisi yok. Ama bir besin kaynağından mucizevi etki beklemek yerine tüm besin kaynaklarını dengeli bir şekilde tüketmek daha doğru. Ayrıca tek bir besinin hastalıkları mucizevi şekilde iyileştirdiği algısını yaratmak, insanların kanıtlanmış tıbbi tedavi yöntemlerinden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu küre başlamakla eşzamanlı olarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye başlayan kişilerde de iyileşme gözlenebilir. Yani bu olumlu değişikliği yalnızca kereviz suyuna bağlamak doğru olmaz.



Ömür Karamahmut

Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı

Vücudu rahatlatan doğal bir ilaç

Kereviz sapı suyu vitamin ve mineral yönünden zengin olması nedeniyle mucizevi bir detoks suyu. Aynı zamanda hastalıklarda kullanabileceğimiz doğal bir ilaç. C vitamini yönünden zengin ve bu yönüyle immün sistemimizin desteklenmesini sağlar. Demir ve potasyum yönünden zengin; cildimizin daha sağlıklı ve canlı görünmesine katkıda bulunur. İçindeki magnezyum, sinir sistemini uyararak vücudun rahatlamasına, bu da uykusuzluk problemi çekenlerin uykuya dalmasına yardımcı olur. Vücutta en önemli etkilerinden biriyse kan şekerinin düzenlenmesini sağlamak. Kereviz sapı suyu ‘flavonoid’ler yönünden de zengin. Bu özelliğiyle vücuttaki ödemin azalması için önemli bir detoks ürünü. Kereviz sapı suyu, kabızlık, astım, ateş, gut hastalığı, karaciğer, kalp ve böbrek hastalıklarında kullanılabilir.

Elif Nida Zafer

Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Diyet ve Beslenme Uzmanı

Tek bir besinin vücutta kötü beslenmeden kaynaklı zararları tolere etmesi beklenemez. Kereviz çok faydalı bir sebze; karaciğeri temizler, vücutta iltihap oluşmasını engeller, bağışıklığı kuvvetlendirir, ödem atar, vitamin ve minerallerden de zengin. Ama bir şeylerin suyunu sıkmaktansa bütün olarak tüketmek daha doğru. Kürlere inanmıyorum ama insanların bu düşünceyle biraz daha disipline girdiğine inanıyorum. 21 gün her sabah kereviz sapı suyu içen biri, muhtemelen gün içinde genel beslenmesine de dikkat edecek ve o kürden aldığı etki bu disiplinden gelecek. Tavsiyem; kereviz sapı suyu kürü yerine, kerevizi sapıyla birlikte yemeklerinize, salatalarınıza katmanız.

Nasıl hazırlanır ?

Her sabah 4-5 adet organik kereviz sapını katı meyve-sebze sıkacağında sıkın. Kahvaltınızdan yarım saat önce için. Başka içerikler eklemek tıbbi özelliklerini sulandıracağından en çok faydayı kereviz sapı suyunu tek başına tüketerek alırsınız. Tadı sert gelirse alışana kadar salatalık suyuyla karıştırabilirsiniz. Üzerine yine katı meyve-sebze sıkacağında sıkılmış yarım salatalık suyuyla (veya yarım limonun suyuyla) birlikte 400 ml kadar su da ilave edebilirsiniz.