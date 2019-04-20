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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kereviz suyu nedir, ne değildir?

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Kereviz suyu nedir, ne değildir?

Beslenmede son trend, 7 veya 21 gün boyunca sabahları aç karnına kereviz sapı suyu içmek. Kim Kardashian, Miranda Kerr gibi isimlerin beslenme rutinlerine dahil ettiklerini açıkladığı bu içecek, iddia edildiği gibi her derde deva olabilir mi? Uzmanlara sorduk...

Dr. Ayça Kaya
İç Hastalıkları Uzmanı

Mucizevi etki beklemeyin

Metabolizmayı uyandırmak, güne daha zinde başlamak için sabahları dört-beş adet kereviz sapını sıkıp kahvaltıdan yarım saat önce tüketebilirsiniz. Kereviz sapı yüzde 95 oranında sudan oluşuyor. Suyunu sıkıp içerseniz, kabızlık sorununa iyi gelebilir. İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidan maddelerden ötürü kansere karşı koruyucu, kronik rahatsızlıkları iyileştirici etkileri gözlenebilir. Kereviz sapı suyu, sindirimi destekleyip tokluk hissi verir ama tek başına zayıflatmaz. Belki de verdiği bu tokluk hissiyle her sabah alışkanlık haline getirdiğiniz simidi yemekten vazgeçeceksiniz. Çünkü günün geri kalanında yediklerinizi sindirmenize yardım eder. Kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girmesi dışında herhangi bir olumsuz etkisi yok. Ama bir besin kaynağından mucizevi etki beklemek yerine tüm besin kaynaklarını dengeli bir şekilde tüketmek daha doğru. Ayrıca tek bir besinin hastalıkları mucizevi şekilde iyileştirdiği algısını yaratmak, insanların kanıtlanmış tıbbi tedavi yöntemlerinden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu küre başlamakla eşzamanlı olarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye başlayan kişilerde de iyileşme gözlenebilir. Yani bu olumlu değişikliği yalnızca kereviz suyuna bağlamak doğru olmaz.


Ömür Karamahmut
Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı

Vücudu rahatlatan doğal bir ilaç

Kereviz sapı suyu vitamin ve mineral yönünden zengin olması nedeniyle mucizevi bir detoks suyu. Aynı zamanda hastalıklarda kullanabileceğimiz doğal bir ilaç. C vitamini yönünden zengin ve bu yönüyle immün sistemimizin desteklenmesini sağlar. Demir ve potasyum yönünden zengin; cildimizin daha sağlıklı ve canlı görünmesine katkıda bulunur. İçindeki magnezyum, sinir sistemini uyararak vücudun rahatlamasına, bu da uykusuzluk problemi çekenlerin uykuya dalmasına yardımcı olur. Vücutta en önemli etkilerinden biriyse kan şekerinin düzenlenmesini sağlamak. Kereviz sapı suyu ‘flavonoid’ler yönünden de zengin. Bu özelliğiyle vücuttaki ödemin azalması için önemli bir detoks ürünü. Kereviz sapı suyu, kabızlık, astım, ateş, gut hastalığı, karaciğer, kalp ve böbrek hastalıklarında kullanılabilir.

Elif Nida Zafer
Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Diyet ve Beslenme Uzmanı

Tek bir besinin vücutta kötü beslenmeden kaynaklı zararları tolere etmesi beklenemez. Kereviz çok faydalı bir sebze; karaciğeri temizler, vücutta iltihap oluşmasını engeller, bağışıklığı kuvvetlendirir, ödem atar, vitamin ve minerallerden de zengin. Ama bir şeylerin suyunu sıkmaktansa bütün olarak tüketmek daha doğru. Kürlere inanmıyorum ama insanların bu düşünceyle biraz daha disipline girdiğine inanıyorum. 21 gün her sabah kereviz sapı suyu içen biri, muhtemelen gün içinde genel beslenmesine de dikkat edecek ve o kürden aldığı etki bu disiplinden gelecek. Tavsiyem; kereviz sapı suyu kürü yerine, kerevizi sapıyla birlikte yemeklerinize, salatalarınıza katmanız.

Nasıl hazırlanır ? 

Her sabah 4-5 adet organik kereviz sapını katı meyve-sebze sıkacağında sıkın. Kahvaltınızdan yarım saat önce için. Başka içerikler eklemek tıbbi özelliklerini sulandıracağından en çok faydayı kereviz sapı suyunu tek başına tüketerek alırsınız. Tadı sert gelirse alışana kadar salatalık suyuyla karıştırabilirsiniz. Üzerine yine katı meyve-sebze sıkacağında sıkılmış yarım salatalık suyuyla (veya yarım limonun suyuyla) birlikte 400 ml kadar su da ilave edebilirsiniz.

 

 

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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