İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK
20 derecelerde devam eden hava durumu ekim ayı boyunca İstanbullulara yazdan kalma günler vaadediyor. Soğuk kış günlerinde eve kapanmadan önce açık havada moral depolamak isteyenler için bu ayın en iyi etkinliklerini seçtik.
JÜRİ
Tolga Akyıldız / Hürriyet müzik yazarı
Ömür Kurt / Hürriyet Çocuk yazarı
Pınar Yücel / Fil Gezi yazarı
Serkan Ocak / Hürriyet muhabiri
Gözde Merve İlhan / Filgezi yazarı
Savaş Özbey / Kent yazarı
Yıldızlar altında yıldızlar geçidi
1-HARBİYE AÇIKHAVA
Yazın habercisi Harbiye Açıkhava konserleri ekim boyunca da müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor: Sıla / 11-12 Ekim, Livaneli ile Sevdalım Hayat / 9-13-14 Ekim, Evgeny Grinko / 17 Ekim, Selda Bağcan & İstanbul Senfoni Orkestrası / 18 Ekim, Yıldız Tilbe / 21 Ekim, Zeynep Bastık / 25-26 Ekim, Şebnem Ferah / 27 Ekim.
* Bilet fiyatları değişken: www.biletix.com
Sezonun son bahçe konserleri
2-KÜÇÜKÇİFTLİKPARK
KüçükÇiftlik Bahçe, farklı müzik türlerine ev sahipliği yapıyor: Şanışer ft. Sokrat St / 10 Ekim, Adamlar&Baba Zula / 15 Ekim (Akşamında Hey! Douglas ile after party), Kaan Tangöze, Can Gox ve Nilipek / 16 Ekim, Kalben / 17 Ekim. * Tam 35, öğrenci 50 TL.
Comics&Art Festival Ortaköy’de
3-FERİYE
Festival (ICAF) bu yıl Moda’dan Ortaköy’e geldi. Bugün ve yarın ‘Hayvan Gibi’ temasıyla düzenlenen etkinlikte bu konuyu anlatan animasyonlar da var. luşuyor. Ve tabii ki sergi, atölyeler ve söyleşiler... www.icaf.com.tr
* Tam 35, öğrenci 30, kombine bilet 60 TL
Doğa içinde yoga
4-BEYKOZ KUNDURA FABRİKASI
İngiltere ve Hindistan’da eğitim almış ve 13 yıldır eğitmenlik yapmakta olan Dee Cooke; şehir hayatından uzakta, doğanın içerisinde yoga yapmak isteyenlerle Saklı Kundura’da buluşuyor. www.beykozkundura.com
* Biletler 160 TL.
Tasarım ve iyi yaşam festivali
5-KÜÇÜKÇİFTLİKPARK
Çocuktan yetişkine hepimizi heyecanlandıran tasarım, gıda, wellness trendlerini keşfetmeye, sosyalleşmeye ve alışverişe hazır olun. Sahnede 12 Ekim’de Allen Hulsey, Deli Bakkal, 13 Ekim’deyse Sattas ve Karambola var.
* Biletler 35 TL.
Sahilde gece koşusu
6-CADDEBOSTAN
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen gece koşusu 12 Ekim Cumartesi gecesi. ‘Uyuma Koş’ sloganıyla toplam 5 kilometre koşulacak. Kayıt için: www.runtofd.istanbul
* Katılım ücreti 49 TL.
Başyapıt geceleri
7-KUNDURA SİNEMA
Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki bir başka etkinlik yazlık sinema düzeninde gösterilen eski başyapıtlar. 25 Ekim Cuma günü başrollerini Elizabeth Taylor ve Paul Newman’ın paylaştığı ‘’Cat On A Hot Tin Roof’’ filmi var.
* Tam 30, öğrenci 15 TL.
21 yaş ve altı buraya!
8-KÜÇÜKÇİFTLİKPARK
Bu yıl uzay temasıyla gençlerin ayaklarını yerden kesecek ‘Benim Festivalim’e sadece 21 yaş ve altı gençler katılabiliyor. Eğlenceli atölyelerin yer alacağı festivalde sahneye Hayko Cepkin çıkıyor. www.biletix.com
* Bilet fiyatları: 70-130 TL.
Ailece geziyoruz
9-KIZ KULESİ
19 Ekim’de Ömer Abi (Kokal) danışmanlığında Üsküdar’ın sembolü bu kule hakkındaki efsaneleri yerinde öğrenmeye ne dersiniz? Kuleye tekneyle ulaşılacak, harika fotoğraflar çekilip çaylar yudumlanacak. www.biletix.com
* 1 çocuk ve 1 yetişkin 325 TL.
İstanbul yakınında gezinti
10-ÇEŞİTLİ BELDELER
Bu mevsimde gezilecek yerlerin başında Polonezköy, Şile ve Ağva geliyor. SPA ile rahatlamak isterseniz Sapanca en ideal bölge. Biraz daha uzağa gitmek isterseniz Trilye ve İğneada var. Longoz Milli Parkı ziyaretinizi bekliyor.
* Fiyat ve maliyetler değişken, milli parka giriş ücretsiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle