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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

20 derecelerde devam eden hava durumu ekim ayı boyunca İstanbullulara yazdan kalma günler vaadediyor. Soğuk kış günlerinde eve kapanmadan önce açık havada moral depolamak isteyenler için bu ayın en iyi etkinliklerini seçtik.

 

JÜRİ
Tolga Akyıldız / Hürriyet müzik yazarı
Ömür Kurt / Hürriyet Çocuk yazarı
Pınar Yücel / Fil Gezi yazarı
Serkan Ocak / Hürriyet muhabiri
Gözde Merve İlhan / Filgezi yazarı
Savaş Özbey / Kent yazarı

Yıldızlar altında yıldızlar geçidi
1-HARBİYE AÇIKHAVA

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

Yazın habercisi Harbiye Açıkhava konserleri ekim boyunca da müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor: Sıla / 11-12 Ekim, Livaneli ile Sevdalım Hayat / 9-13-14 Ekim, Evgeny Grinko / 17 Ekim, Selda Bağcan & İstanbul Senfoni Orkestrası / 18 Ekim, Yıldız Tilbe / 21 Ekim, Zeynep Bastık / 25-26 Ekim, Şebnem Ferah / 27 Ekim.
* Bilet fiyatları değişken: www.biletix.com

Sezonun son bahçe konserleri
2-KÜÇÜKÇİFTLİKPARK

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

KüçükÇiftlik Bahçe, farklı müzik türlerine ev sahipliği yapıyor: Şanışer ft. Sokrat St / 10 Ekim, Adamlar&Baba Zula / 15 Ekim (Akşamında Hey! Douglas ile after party), Kaan Tangöze, Can Gox ve Nilipek / 16 Ekim, Kalben / 17 Ekim. * Tam 35, öğrenci 50 TL.

Comics&Art Festival Ortaköy’de
3-FERİYE

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

Festival (ICAF) bu yıl Moda’dan Ortaköy’e geldi. Bugün ve yarın ‘Hayvan Gibi’ temasıyla düzenlenen etkinlikte bu konuyu anlatan animasyonlar da var. luşuyor. Ve tabii ki sergi, atölyeler ve söyleşiler... www.icaf.com.tr
* Tam 35, öğrenci 30, kombine bilet 60 TL

Doğa içinde yoga
4-BEYKOZ KUNDURA FABRİKASI

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

İngiltere ve Hindistan’da eğitim almış ve 13 yıldır eğitmenlik yapmakta olan Dee Cooke; şehir hayatından uzakta, doğanın içerisinde yoga yapmak isteyenlerle Saklı Kundura’da buluşuyor. www.beykozkundura.com
* Biletler 160 TL.

Tasarım ve iyi yaşam festivali
5-KÜÇÜKÇİFTLİKPARK
İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

Çocuktan yetişkine hepimizi heyecanlandıran tasarım, gıda, wellness trendlerini keşfetmeye, sosyalleşmeye ve alışverişe hazır olun. Sahnede 12 Ekim’de Allen Hulsey, Deli Bakkal, 13 Ekim’deyse Sattas ve Karambola var.
* Biletler 35 TL.

Sahilde gece koşusu
6-CADDEBOSTAN

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen gece koşusu 12 Ekim Cumartesi gecesi. ‘Uyuma Koş’ sloganıyla toplam 5 kilometre koşulacak. Kayıt için: www.runtofd.istanbul
* Katılım ücreti 49 TL.

Başyapıt geceleri
7-KUNDURA SİNEMA

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki bir başka etkinlik yazlık sinema düzeninde gösterilen eski başyapıtlar. 25 Ekim Cuma günü başrollerini Elizabeth Taylor ve Paul Newman’ın paylaştığı ‘’Cat On A Hot Tin Roof’’ filmi var.
* Tam 30, öğrenci 15 TL.

21 yaş ve altı buraya!
8-KÜÇÜKÇİFTLİKPARK

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

Bu yıl uzay temasıyla gençlerin ayaklarını yerden kesecek ‘Benim Festivalim’e sadece 21 yaş ve altı gençler katılabiliyor. Eğlenceli atölyelerin yer alacağı festivalde sahneye Hayko Cepkin çıkıyor. www.biletix.com
* Bilet fiyatları: 70-130 TL.

Ailece geziyoruz
9-KIZ KULESİ

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK

19 Ekim’de Ömer Abi (Kokal) danışmanlığında Üsküdar’ın sembolü bu kule hakkındaki efsaneleri yerinde öğrenmeye ne dersiniz? Kuleye tekneyle ulaşılacak, harika fotoğraflar çekilip çaylar yudumlanacak. www.biletix.com
* 1 çocuk ve 1 yetişkin 325 TL.

İstanbul yakınında gezinti
10-ÇEŞİTLİ BELDELER

İSTANBUL’DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK


Bu mevsimde gezilecek yerlerin başında Polonezköy, Şile ve Ağva geliyor. SPA ile rahatlamak isterseniz Sapanca en ideal bölge. Biraz daha uzağa gitmek isterseniz Trilye ve İğneada var. Longoz Milli Parkı ziyaretinizi bekliyor.
* Fiyat ve maliyetler değişken, milli parka giriş ücretsiz.

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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