İktidar ve muhalefet bu kez el ele

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleriİktidar ve muhalefet bu kez el ele
GeriHürriyet Cumartesi İktidar ve muhalefet bu kez el ele
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Cumartesi
İpek İzci Fotoğraf: Rıza ÖZEL
23.03.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

İktidar ve muhalefet bu kez el ele

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İktidar ve muhalefet bu kez el ele

Bir hastalık değil; sadece genetik bir farklılık. Sebebi ise insan vücudunda 46 olması gereken kromozom sayısının 47 olması... Araştırmaların yetersizliği nedeniyle tam bilinemese de Türkiye’de bu farklılığa sahip 70 bin down sendromlu birey olduğu tahmin ediliyor. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Didem Engin, başlattığı imza kampanyasıyla down sendromlu bireyler ve ailelerinin koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Meclis’te Down Sendromu Komisyonu kurulması için çabalıyor.

Meclis’te ‘Down Sendromu Komisyonu’ kurulması için başlattığınız kampanya 80 bine yakın imzaya ulaştı. Diğer vekillerin tepkisi nasıl?
- İmza kampanyasına bu kadar güçlü bir destek olması, halkımızın bu konulardaki duyarlılığının bir göstergesi. Diğer milletvekillerimiz de Twitter hesaplarından imza kampanyası linkini paylaşarak destek oldu, hepsine çok teşekkür ediyorum. Tüm partilerden müspet yanıtlar geldi. İnşallah haftaya ortak önergeyle, iktidar ve muhalefet olarak el ele vererek, down sendromlu bireylerimiz için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması yönünde karar alacağız.
Down sendromlu bireyler sizin gündeminize ne zaman girdi?
- Ailemde down sendromlu bir birey yok ancak bir milletvekili olarak toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlama sorumluluğumuz var. 2015’te milletvekili seçildikten sonra ilk kanun teklifimi engellilerimizle ilgili bir konuda hazırlamıştım. Bu alanda özel çaba sarf ediyorum. Down sendromuyla ilgili çalışmaya geçen yaz karar verdim. İlk iş olarak da bu sendromla doğan bireyler ile ailelerinin yaşadığı zorlukları araştırdım.
Hedefim, hayatlarını kolaylaştıracak yasalar
Bu sorunlar bugüne kadar Meclis gündemine alınmış mıydı?
- Hayır, alınmamış olmasına da çok üzüldüm. Altı aylık bir çalışmadan sonra, geçen ay Meclis Başkanlığı’na kapsamlı bir araştırma önergesi sundum. Bir komisyon kurulması ve çözüm önerilerinin tüm partilerin el ele vereceği ortak platformda geliştirilmesini talep ettim. Aileler ve bireyler öyle zor bir mücadele veriyor ki, onların yanında olmalıyız. Ancak muhalefette olduğumuz için önergelerimiz ya gündeme alınmıyor ya da reddediliyor. Ne yapabilirim diye düşünürken, aklıma bir imza kampanyası başlatmak geldi.
Geçen çarşamba, Down Sendromu Farkındalık Günü’ydü...
- Evet, o gün Meclis’i ziyarete geldiler. Çalışan, üreten, kendi ayakları üzerinde duran, hatta maaşlarından diğer çocuklara eğitim bursu veren down sendromlu bireylerimizle o gün bir kez daha gurur duydum. Başarılarını, mücadelelerini, hayallerini tüm partilerden milletvekillerine anlattılar; komisyon kurulması yönündeki taleplerini ilettiler. Umuyorum haftaya Meclis’te tüm partilerin ortak önergesiyle oybirliğiyle bu kararı çıkarırız ve onlara güzel bir haber verebiliriz.
Hedefiniz tam olarak ne?
- Onların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak kararların alınmasını sağlamak. İktidar-muhalefet hep birlikte, siyasetüstü bir şekilde konuyu ele alarak çözüm üreteceğiz.

İktidar ve muhalefet bu kez el ele

Sorunlar doğumdan itibaren başlıyor

“Türkiye’de down sendromlu bireylerin karşılaştıkları zorluklar doğumlarıyla başlıyor. Ücretsiz fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği alabilmeleri için rapor gerekiyor. Ancak rapor almak aylar sürüyor ve tekrar tekrar yenilemek gerekiyor. Halbuki down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılık. Dolayısıyla raporun tanı konduktan sonra otomatik ve süresiz verilmesi gerekli. Rapor gecikince fizyoterapiye geç başlama, eğitime erişimde zorluklar, bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasitelerinin yetersizliği, çalışma imkânı bulamama gibi çok sayıda zorluk yaşıyorlar. Belki de en önemlisi toplumumuzdaki önyargıları kırma. Maalesef, down sendromuna toplumumuzda hâlâ çok yaygın bir şekilde hastalık gözüyle bakılıyor. Hasta olmadıklarını, sadece bir kromozom farklı olduklarını anlatmak için çok uğraş veriyorlar. Önyargıların yıkılması için eğitim ve farkındalık programları şart. İletişimde kullandığımız dile de çok dikkat etmeliyiz. Sanki biz mükemmelmişiz de onlara merhamet duyuyormuşuz gibi davranmamalıyız.”

Didem Engin’in ‘Down Sendromlu Bireyler için Meclis Göreve’ adlı imza kampanyasını change.org adresi üzerinden imzalayabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1000 Feet'ten Türkiye

Altıncı yılda 50 sanatçı

Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

Opus Amadeus'ta final zamanı