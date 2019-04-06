Hem bÃ¼yÃ¼klere hem kÃ¼Ã§Ã¼klere...

BÃ¶yle bir kitap yazma fikri nerden Ã§Ä±ktÄ±?

- 20 yÄ±ldan fazla bir sÃ¼redir eleÅŸtirmenlik yapÄ±yorum. Baba olunca bazÄ± filmlere daha duyarlÄ± bakmaya ve Ã§ocuklarÄ±n filmlerle kurduÄŸu etkileÅŸime daha fazla dikkat etmeye baÅŸladÄ±m. EtrafÄ±mdaki ebeveynlerin de Ã§ocuklarÄ± iÃ§in film seÃ§imi konusunda bir kÄ±lavuza ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± Ã§ok aÅŸikÃ¢rdÄ±. O yÃ¼zden oÄŸlum Emreâ€™yle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m film izleme deneyimlerimi paylaÅŸmaya karar verip eÅŸimle birlikte â€˜Ã‡ocukla Sinemaâ€™ adÄ±nda bir giriÅŸim baÅŸlattÄ±k. Ã–nce sosyal medyayla baÅŸlayan, ÅŸimdi kitapla sÃ¼ren, Ã§ok yakÄ±nda internet sitesiyle sonra da baÅŸka projelerle devam ettireceÄŸimiz bir giriÅŸim bu.

Son derece titiz hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir Ã§alÄ±ÅŸma. YayÄ±na hazÄ±rlanmasÄ± ne kadar sÃ¼rdÃ¼, hazÄ±rlama aÅŸamasÄ±na iliÅŸkin neler sÃ¶ylersin?

- 24 yÄ±ldÄ±r yazÄ±yorum. EleÅŸtiri yazÄ±sÄ±, senaryo, hikÃ¢ye... Ä°yi bir hÄ±zÄ±m var aslÄ±nda ama yine de dÃ¶rt-beÅŸ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ bu kitabÄ±n sÃ¼reci. Daha Ã¶nce Ã¼Ã§ sinema kitabÄ±m Ã§Ä±ktÄ±. Ama bu daha zordu. Ã‡ocuk psikolojisi, iletiÅŸim sosyolojisi, Ã§ocukla iletiÅŸim konularÄ±nÄ± Ã§ok araÅŸtÄ±rdÄ±m. Kendime yÃ¼zlerce filmlik izleme listeleri oluÅŸturdum. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde uzunu, kÄ±sasÄ±, belgeseli o kadar Ã§ok, yararlÄ± ve iyi film var ki... BazÄ± filmleri tekrar tekrar izledim. HÃ¢lÃ¢ daha izlemelerim sÃ¼rÃ¼yor. Bir yerden sonra artÄ±k kitapla vedalaÅŸmam gerekiyordu yoksa 600 sayfaya Ã§Ä±kacaktÄ±. Sene bitmeden devamÄ± niteliÄŸindeki ikinci kitabÄ± da yayÄ±na hazÄ±rlayacaÄŸÄ±m.

Ã‡ocuklar iÃ§in bir â€˜film defteriâ€™

olsun istedim

Â Kitap Ã¶ncelikli olarak kime sesleniyor? Ebeveynlere mi Ã§ocuklara mÄ±? Ã‡Ã¼nkÃ¼ â€˜Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z Ä°Ã§in Film SeÃ§me Rehberiâ€™ alt baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla sunuluyor ama iÃ§inde her filmin eleÅŸtirisinin ardÄ±ndan Ã§ocuklarÄ±n o yapÄ±ta iliÅŸkin duygu ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini kaleme alacaklarÄ± not bÃ¶lÃ¼mleri var...

- DÃ¼nyada belki Ã§ok Ã¶rneÄŸi olmayan bir kitap olsun istedim. â€˜Ã‡ocukla Sinemaâ€™ en baÅŸta elbette bir ebeveyn ve sinema kitabÄ±. AyrÄ±ca belli bir algÄ± seviyesinde olan Ã§ocuklar da bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini okuyabilir, etkinlik sayfalarÄ±nda filmlerle ilgili kendi fikirlerini yazabilirler. Ä°Ã§inde Ã§ocuklar iÃ§in bir â€˜film defteriâ€™ olsun istedim. Kitapta yer alan ve Ã§ocuklarÄ±n filmi izledikten sonra fikir ve eleÅŸtirilerini yazÄ±p, yÄ±ldÄ±z verecekleri aktivite sayfasÄ±, boÅŸ olarak da Ã§oÄŸaltÄ±lÄ±p dosyalanabilir. BÃ¶ylece Ã§ocuklar, kitaptaki filmlerin dÄ±ÅŸÄ±nda izledikleri diÄŸer baÅŸka filmler iÃ§in de ilk sinema yazÄ±larÄ±nÄ± yazabilirler. Ã‡ocuklarÄ±n filmle kurduklarÄ± iliÅŸkiyi filmin izlenme sÃ¼resinin dÄ±ÅŸÄ±na da taÅŸÄ±malarÄ±nÄ± hedefledim bununla ben. Ebeveynlere de bunu Ã¶neriyorum.

HikÃ¢yenin mesajÄ±nÄ± Ã§ocukla konuÅŸmak

ona iyi gelecektir

Â Neyi?

- Ã‡ocuÄŸu filmle buluÅŸturmak yetmez. Filmdeki hikÃ¢yenin amacÄ±nÄ±, temasÄ±nÄ± ve mesajÄ±nÄ± Ã§ocukla konuÅŸmak, hem ona hem de ebeveyn-Ã§ocuk arasÄ±ndaki diyaloÄŸa Ã§ok iyi gelecektir. Ben Emreâ€™yle dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n meselelerini ya da insan doÄŸasÄ±yla ilgili her ÅŸeyi filmler Ã¼zerinden konuÅŸabiliyorum. Yeri geliyor, izlediÄŸimiz filmler Ã¼zerinden birlikte hayal bile kurabiliyoruz.

Â OÄŸlun Emre de sinemayla fazla haÅŸÄ±r neÅŸir. Ama aynÄ± zamanda mÃ¼zik eÄŸitimi alÄ±yor. Film mÃ¼zikleri alanÄ±na yeni yetenek mi geliyor dersin?

- Konservatuvar Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸu iÃ§in film izlerken mÃ¼ziklerine de oldukÃ§a dikkat ediyor. Andrew Lloyd Webber mÃ¼zikallerinin, â€˜NeÅŸeli GÃ¼nlerâ€™ (The Sound of Music) ve â€˜Mary Poppinsâ€™ gibi klasik mÃ¼zikallerin ÅŸarkÄ±larÄ±yla bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Klasik mÃ¼zik eÄŸitimi alÄ±yor ama caza da Ã§ok meraklÄ±. Bir dÃ¶nem yazarlÄ±k Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tutkuydu ama sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸiyor hedefleri ÅŸu an... Åžu sÄ±ralar filmlerin tema mÃ¼zikleri onun iÃ§in Ã§ekici. EleÅŸtirmenlik yapmasÄ±nÄ± pek istemem ama film mÃ¼ziÄŸi alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ona Ã§ok iyi gelir. UmarÄ±m o tarafa doÄŸru da yÃ¶nlenir bir gÃ¼n.

Bizim kuÅŸak (hatta Ã¶nceki kuÅŸaklar) sinema sevdalarÄ±nÄ± kendileri keÅŸfetti, yedinci sanata dair yollarÄ±nÄ± kendi hissiyatlarÄ±yla buldu. Muhtemelen sen de Ã¶ylesin. Acaba ÅŸÃ¶yle bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n kapÄ±sÄ± aralanÄ±r mÄ±: Ebeveyn eÅŸliÄŸinde sinema mÄ± Ã§ocuÄŸun kendi hisseleriyle bulacaÄŸÄ±, oluÅŸturacaÄŸÄ± bir sinema zevki mi?ÂElbette kendi hissiyatlarÄ±mÄ±z belli bir yaÅŸtan itibaren devreye giriyor. Ama ondan Ã¶nce Ã§ocuÄŸun babanÄ±n ve annenin zevklerini takip ettiÄŸi bir dÃ¶nem var. Bu dÃ¶nem ebeveynler Ã§ocuÄŸu bir ÅŸeye zorlamadan birlikte keyif alacaklarÄ± kÃ¼ltÃ¼r paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapmalarÄ± iÃ§in uygun bir dÃ¶nem aslÄ±nda. OÄŸlum Emre film izlemeyi her zaman sevdi. Bu yÃ¼zden â€˜12 Ã–fkeli Adamâ€™ (12 Angry Men), â€˜Sevmek ZamanÄ±â€™, â€˜Yedi Samurayâ€™ (Seven Samurai), â€˜Arka Pencereâ€™ (Rear Window), â€˜Rockyâ€™, â€˜Casablancaâ€™, â€˜BatÄ± YakasÄ±nÄ±n HikÃ¢yesiâ€™ (West Side Story), â€˜Bisiklet HÄ±rsÄ±zlarÄ±â€™ (Ladri di biciclette) ve â€˜Hayat GÃ¼zeldirâ€™ (La Vita Ã© bella) gibi Ã§ok farklÄ± tÃ¼r ve Ã¼lkelerden filmler seÃ§tiÄŸimde hikÃ¢yelerinden etkilendiÄŸi iÃ§in keyif aldÄ± ve bu filmlerin temalarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Yani Ã§oktandÄ±r sinemada â€˜iyi hikÃ¢yeâ€™nin ne olduÄŸunu anlÄ±yor. Ben onun iÃ§in bir â€˜kÄ±sa yol tuÅŸuâ€™ oldum sayÄ±lÄ±r. ArtÄ±k bir sinema zevki var. Ä°zlediÄŸi filmin ona ne sÃ¶ylediÄŸini kavrÄ±yor. Filmlere sanatsal deÄŸerleriyle yaklaÅŸmasÄ±ndan daha Ã§ok Ã¶nemsiyorum bunu.

Ã‡ocukken ilk izlediÄŸin filmi hatÄ±rlÄ±yor musun? Kimlerle izlemiÅŸtin?

Ben Ã§ocukken bankalar mÃ¼ÅŸterilerine bedava Ã§ocuk sinemasÄ± biletleri daÄŸÄ±tÄ±rlardÄ±. HafÄ±zamdaki ilk sinema deneyimleri o gÃ¶sterimler. Ã‡ok net hatÄ±rlÄ±yorum; bir dÃ¶nem cumartesi sabahlarÄ± Harbiye Konak sinemasÄ±na giderdik ailece. BankalarÄ±n kÄ±sa animasyonlardan bir demet olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§kiyi izlerdik. Ne izleyeceÄŸimizi bilmeden giderdik ve iÃ§inden Tom ve Jerry, AyÄ± Yogi, Pembe Panter, Mickey Mouse animasyonlarÄ± Ã§Ä±kardÄ±. BÃ¼yÃ¼k mutluluktu. Harbiye Konak benim kiÅŸisel tarihimde en sevdiÄŸim sinema salonuydu.

Ama sinemada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m ilk bÃ¼yÃ¼k filmi â€˜Star Warsâ€™du (1979). TopkapÄ± Sur SinemasÄ±â€™na amcam gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. BÃ¼yÃ¼lendiÄŸim gÃ¼n o gÃ¼ndÃ¼r. Hem sinemaya, Hem Prenses Leiaâ€™ya hem de Star Warsâ€™a o gÃ¼n Ã¢ÅŸÄ±k oldum.

Ã‡ocukken izlediÄŸin ve bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nde de hÃ¢lÃ¢ klasik olarak zihnine yerleÅŸip hiÃ§ Ã§Ä±kmayan filmleri sÃ¶yler misin?

Ã‡ocukken babamla TRTâ€™de â€˜BÃ¼yÃ¼k KaÃ§Ä±ÅŸâ€™ (The Great Escape), â€˜Kwai KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ (The Bridge on the River Kwai) veya â€˜12 Kahraman Haydutâ€™ (The Dirty Dozen) gibi savaÅŸ ya da esir kampÄ± filmlerini izlediÄŸim gÃ¼nleri hiÃ§ unutmam. Babam bu filmlerin Ã¶zellikle tutkunuydu. Pembe Panter filmleri, Chaplinâ€™ler, Harold Llyod komedileri, Clint Eastwoodâ€™lu western filmleri izlediÄŸim anlarÄ± da unutmuyorum. Burt Lancester ve Paul Newmanâ€™Ä±n her filmi benim iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak filmlerdi. Bir de Marilyn Monroe var tabi, benim sinema tarihindeki ilk bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±m, tanrÄ±Ã§am. YÄ±llar sonra oÄŸlum da â€˜BazÄ±larÄ± SÄ±cak Severâ€™de izleyince hayranÄ± oldu.

GÃ¶ralâ€™a gÃ¶re TÃ¼m zamanlarÄ±n

en iyi 10

Ã§ocuk filmi





10 taneye indirmek zor ama sÄ±ralÄ± olmasa da deneyeceÄŸim: â€˜Pal SokaÄŸÄ± Ã‡ocuklarÄ±â€™ (A PÃ¡l utcai fiÃºk), â€˜Cennetin Ã‡ocuklarÄ±â€™ (Bacheha-Ye aseman), â€˜Oyuncak HikÃ¢yesiâ€™ (Toy Story), â€˜KÄ±rmÄ±zÄ± Balonâ€™ (Le Ballon Rouge), â€˜KomÅŸum Totoroâ€™ (Tonari no Totoro), â€˜E.T.â€™, â€˜Oz BÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼â€™ (The Wizard of Oz), â€˜Denizin ÅžarkÄ±sÄ±â€™ (Song of the Sea), â€˜RuhlarÄ±n KaÃ§Ä±ÅŸÄ±â€™ (Spirited Away) ve â€˜Star Warsâ€™.

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