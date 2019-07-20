Haftanın filmleri ... Yeni neslin Simba’sı

Aslan Kral’ (‘The Lion King’), (1994) bugün artık bir klasik... Roger Allers-Rob Minkoff ikilisinin ortak imzalarını taşıyan animasyon, Shakespeare’vari bir öykü anlatıyor ve ‘taht’ın doğal sahibiyken babası Kral Mufasa’nın, amcası Scar tarafından öldürülmesiyle dünyası kararan minik Simba’nın mücadelesine odaklanıyordu. Filmden geriye kalan en derin izlerden biri de Svahili dilindeki bir deyimdi. ‘Takma kafana’, ‘hiç üzülme’, ‘dert etme’ (şimdiki zaman jargonunda ‘sıkıntı yok’ da kullanılabilir herhalde!) anlamlarına gelen bu deyim ‘hakuna matata’ydı.

‘Orta karar’ bulundu

İşte bu klasik yeniden huzurlarımızda. Tam 25 yıl sonra aynı öyküye uğrayan Jon Favreau, şimdiki minikleri de Simba’nın mücadelesinden haberdar ediyor. Hatırlanacağı gibi ‘Iron Man’ ve ‘Iron Man 2’nin yönetmeni olarak tanınan, ‘Marvel evreni’ içinde de ‘Happy Hogan’ karakterine hayat veren Favreau, 2016’da benzer bir adımı ‘Orman Çocuğu’nda (‘The Jungle Book’) atmıştı. Söz konusu filmde Rudyard Kipling’in ölümsüz eseri bir kez daha beyazperdeye taşınırken CGI teknolojisiyle elde edilen büyüleyici sahneler eşliğinde ortaya birinci sınıf

bir seyirlik çıkıyordu.

2000’lerin ‘Aslan Kral’ı da tıpkı ‘Orman Çocuğu’ gibi teknoloji harikası sahnelerle huzurumuza geliyor. Simba’yı Donald Glover’ın, Nala’yı Beyoncé Knowles Carter’ın, Scar’ı Chiwetel Ejiofor’un, Mufasa’yı ise tıpkı 1994’teki orijinal filmde olduğu gibi James Earl Jones’un seslendirdiği yapım, bakalım öncüsü kadar ilgi görecek ve tarihe kalacak mı?

Orijinal öyküye sadık kalırken şarkıları yenileyen bu yeni versiyonu çok beğenen de var, yerin dibine batıran da ama genel olarak ‘orta karar’ bulunduğunu söyleyebiliriz.



Bir nevi Jean Valjean

Başta Victor Hugo’nun ‘Sefiller’inin ana karakteri Jean Valjean olmak üzere birçok yazara ve esere esin kaynağı olduğu iddia edilen Napolyon dönemi suçlusu Eugene François Vidocq’un hayatından kimi pasajlar, ‘İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı’yla (‘L’Empereur de Paris’) huzurlarımızda. Jacques Mesrine’in hayat öyküsünü perdeye taşıyan iki bölümlük filmiyle hatırladığımız Jean François Richel’in imzasını taşıyan film, dönem atmosferini, geçmişin siyasi ilişkilerini, suç ve ceza tanımlarını tatmin edici bir öyküyle aktarıyor.





Orijinali varken...

Sebastian Lelio, Haneke’nin ‘Ölümcül Oyunlar’da (‘Funny Games’) uyguladığı formülü tekrarlıyor ve ülkesi Şili’de çektiği ‘Gloria’yı Amerikan sinemasına taşıyarak aynı senaryoyu farklı oyuncularla yeniden inşa ediyor. Hayata tutunma adına arayışlarını sürdüren Gloria’nın çabalarına, yaşama sevincine ve kalp kırıklıklarına odaklanan filmde ana karaktere Julianne Moore hayat veriyor. Filmin problemi, orijinali varken aynı öyküyü bir kez daha izlemenin çok mana ifade etmemesi ve ilk adımdaki özgün ruha olan uzaklık...



Ah şu Ruslar!

Yıllar önce terk edip gittiği büyük kent cangılından tekrar doğup büyüdüğü topraklara geri dönmek zorunda kalan genç bir Wall Street simsarı, kendisini büyük bir komplonun içinde bulur. Amerikan taşrasında bile sistemi ele geçirme hamleleri yapan Rus mafyası... ‘Kripto Vurgun’ (‘Crypto’), öylesine zorlama ve kendi çapında fantastik olaylara sahip ki izlerken “Böylesine bir senaryoya nasıl imza atılmış” diyorsunuz. “Vasat bir konu ve vasat oyunculuklarla dolu böylesi bir filmde Kurt Russell’ın işi ne” diye de düşünüyorsunuz.







Diğer seçenekler...

Haftanın yenilerinden ‘Zavallı’yı (‘Pity’) Babis Makridis yönetmiş, oyuncular Evdoxia Androulidaki, Georgina Chryskioti, Yannis Drakopoulos ve Makis Papadimitriou. ‘Kurtuluş Günü’ (‘D-Day Assassins’) Andrew Jones imzasını taşıyor. Kadroda Mark Homer, Tom Ward Thomas, Dennis Farina ve Aaron Jeffcoate gibi isimler var. Yerli seçenek ‘Akıllara Seza’yı Serdal Genç yönetmiş, filmde Aslıhan Güner, Ulaş İnan Torun, Timur Acar ve Kemal Uçar gibi isimler yer alıyor. ‘Ecinni: Tılsımlı Mezar’ Mehmet Sağlam imzasını taşıyor, kadrodaki oyuncular ise şöyle: Önem Pişkin, Berkay Berkman ve Elis Büşra Kılıç. ‘Şahıs 46’yı Çağatay Düz ve Ege Demirbüken ikilisi yönetmiş, filmin başrollerinde Hüseyin Ezgi Taşkın, Melis Tamtaş, Ramazan Mert Durak ve Melisa Akpolat var.



