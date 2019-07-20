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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Haftanın filmleri ... Yeni neslin Simba’sı

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Haftanın filmleri ... Yeni neslin Simba’sı

Animasyon klasiği ‘Aslan Kral’, bilgisayar teknolojisiyle elde edilmiş sahneler eşliğinde yeniden huzurlarımızda. Filmde Simba, yine kötü kalpli amcası Scar’a karşı mücadele ediyor.

Aslan Kral’ (‘The Lion King’), (1994) bugün artık bir klasik... Roger Allers-Rob Minkoff ikilisinin ortak imzalarını taşıyan animasyon, Shakespeare’vari bir öykü anlatıyor ve ‘taht’ın doğal sahibiyken babası Kral Mufasa’nın, amcası Scar tarafından öldürülmesiyle dünyası kararan minik Simba’nın mücadelesine odaklanıyordu. Filmden geriye kalan en derin izlerden biri de Svahili dilindeki bir deyimdi. ‘Takma kafana’, ‘hiç üzülme’, ‘dert etme’ (şimdiki zaman jargonunda ‘sıkıntı yok’ da kullanılabilir herhalde!) anlamlarına gelen bu deyim ‘hakuna matata’ydı.
‘Orta karar’ bulundu
İşte bu klasik yeniden huzurlarımızda. Tam 25 yıl sonra aynı öyküye uğrayan Jon Favreau, şimdiki minikleri de Simba’nın mücadelesinden haberdar ediyor. Hatırlanacağı gibi ‘Iron Man’ ve ‘Iron Man 2’nin yönetmeni olarak tanınan, ‘Marvel evreni’ içinde de ‘Happy Hogan’ karakterine hayat veren Favreau, 2016’da benzer bir adımı ‘Orman Çocuğu’nda (‘The Jungle Book’) atmıştı. Söz konusu filmde Rudyard Kipling’in ölümsüz eseri bir kez daha beyazperdeye taşınırken CGI teknolojisiyle elde edilen büyüleyici sahneler eşliğinde ortaya birinci sınıf
bir seyirlik çıkıyordu.
2000’lerin ‘Aslan Kral’ı da tıpkı ‘Orman Çocuğu’ gibi teknoloji harikası sahnelerle huzurumuza geliyor. Simba’yı Donald Glover’ın, Nala’yı Beyoncé Knowles Carter’ın, Scar’ı Chiwetel Ejiofor’un, Mufasa’yı ise tıpkı 1994’teki orijinal filmde olduğu gibi James Earl Jones’un seslendirdiği yapım, bakalım öncüsü kadar ilgi görecek ve tarihe kalacak mı?
Orijinal öyküye sadık kalırken şarkıları yenileyen bu yeni versiyonu çok beğenen de var, yerin dibine batıran da ama genel olarak ‘orta karar’ bulunduğunu söyleyebiliriz.

Haftanın filmleri ... Yeni neslin Simba’sı

Bir nevi Jean Valjean
Başta Victor Hugo’nun ‘Sefiller’inin ana karakteri Jean Valjean olmak üzere birçok yazara ve esere esin kaynağı olduğu iddia edilen Napolyon dönemi suçlusu Eugene François Vidocq’un hayatından kimi pasajlar, ‘İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı’yla (‘L’Empereur de Paris’) huzurlarımızda. Jacques Mesrine’in hayat öyküsünü perdeye taşıyan iki bölümlük filmiyle hatırladığımız Jean François Richel’in imzasını taşıyan film, dönem atmosferini, geçmişin siyasi ilişkilerini, suç ve ceza tanımlarını tatmin edici bir öyküyle aktarıyor.
Haftanın filmleri ... Yeni neslin Simba’sı


Orijinali varken...
Sebastian Lelio, Haneke’nin ‘Ölümcül Oyunlar’da (‘Funny Games’) uyguladığı formülü tekrarlıyor ve ülkesi Şili’de çektiği ‘Gloria’yı Amerikan sinemasına taşıyarak aynı senaryoyu farklı oyuncularla yeniden inşa ediyor. Hayata tutunma adına arayışlarını sürdüren Gloria’nın çabalarına, yaşama sevincine ve kalp kırıklıklarına odaklanan filmde ana karaktere Julianne Moore hayat veriyor. Filmin problemi, orijinali varken aynı öyküyü bir kez daha izlemenin çok mana ifade etmemesi ve ilk adımdaki özgün ruha olan uzaklık...
Haftanın filmleri ... Yeni neslin Simba’sı

Ah şu Ruslar!
Yıllar önce terk edip gittiği büyük kent cangılından tekrar doğup büyüdüğü topraklara geri dönmek zorunda kalan genç bir Wall Street simsarı, kendisini büyük bir komplonun içinde bulur. Amerikan taşrasında bile sistemi ele geçirme hamleleri yapan Rus mafyası... ‘Kripto Vurgun’ (‘Crypto’), öylesine zorlama ve kendi çapında fantastik olaylara sahip ki izlerken “Böylesine bir senaryoya nasıl imza atılmış” diyorsunuz. “Vasat bir konu ve vasat oyunculuklarla dolu böylesi bir filmde Kurt Russell’ın işi ne” diye de düşünüyorsunuz.
Haftanın filmleri ... Yeni neslin Simba’sı


Diğer seçenekler...
Haftanın yenilerinden ‘Zavallı’yı (‘Pity’) Babis Makridis yönetmiş, oyuncular Evdoxia Androulidaki, Georgina Chryskioti, Yannis Drakopoulos ve Makis Papadimitriou. ‘Kurtuluş Günü’ (‘D-Day Assassins’) Andrew Jones imzasını taşıyor. Kadroda Mark Homer, Tom Ward Thomas, Dennis Farina ve Aaron Jeffcoate gibi isimler var. Yerli seçenek ‘Akıllara Seza’yı Serdal Genç yönetmiş, filmde Aslıhan Güner, Ulaş İnan Torun, Timur Acar ve Kemal Uçar gibi isimler yer alıyor. ‘Ecinni: Tılsımlı Mezar’ Mehmet Sağlam imzasını taşıyor, kadrodaki oyuncular ise şöyle: Önem Pişkin, Berkay Berkman ve Elis Büşra Kılıç. ‘Şahıs 46’yı Çağatay Düz ve Ege Demirbüken ikilisi yönetmiş, filmin başrollerinde Hüseyin Ezgi Taşkın, Melis Tamtaş, Ramazan Mert Durak ve Melisa Akpolat var.

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