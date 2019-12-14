Fotoğrafın icadından bugüne...

Pera Müzesi, ziyaretçilerini Kiklad Adaları’nın mavisinden Sina Dağı’nın eteklerindeki kumlara uzanan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği ‘Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl’ başlıklı sergide Türkiye’den 10 fotoğrafçı, Marsilya’dan Şam’a 30’u aşkın tarihi kenti 180 yıl sonra yeniden, günümüzün fotoğraf teknikleri ve güncel bakış açılarıyla yorumlanıyor.



Coşkun Aral, Şam, 2019.

Eleştirel ve güncel bakış açısı

Bu ‘yol öyküsü’nün kahramanları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay. Küratör Özendes sanatçıların üretimini şu sözlerle yorumluyor: “Serkan Taycan bu projede eleştirel bakış açısına sahip fotoğraf diliyle bizlere Marsilya, Livorno, Malta ve Roma’yı anlatıyor. Laleper Aytek, Siros Adası’nda, ruhlarına dokunmaya çalıştığı insanların, mekânların, durumların peşine düşüyor. Ali Borovalı doğa ve yerel kültüre odaklanan röportaj tadındaki seri fotoğraflarında Paros, Naksos ve Santorini Adaları’nı gerçekçi ve yalın sanatsal üslubuyla yorumluyor. Murat Germen fotoğrafı bir ifade ve araştırma aracı olarak kullanarak İskenderiye, Kahire, Luksor ve Süveyş’te gördüğü şeyleri sanatsal bir üslupla fotoğraflarına yansıtıyor. Ortadoğu’yu iyi tanıyan Coşkun Aral, Sina Dağı, Gazze, Beytullahim, Kudüs, Nablus, Sayda, Deyrülkamer, Şam ve Trablusşam’a ilişkin deneyimlerini bir fotomuhabirinin gözünden aktarıyor. Sinan Koçaslan, Baalbek ve Beyrut’u modern bir yaklaşımla yorumlarken Yusuf Sevinçli, Larnaka ve Rodos’u insanda nostalji duygusu uyandıran günlük deneyimler üzerinden görüntülüyor. Kos Adası’nı bir görsel öykü anlatıcısı olarak ele alan Lale Tara öyküsünü bir film seti titizliğinde hazırlıyor. Cem Turgay, deneysel bir üslupla İzmir’i ele alırken Alp Sime siyah beyaz gerçekçi fotoğraflarında Çanakkale ve İstanbul’un izini sürüyor.”



Ali Borovalı, Santorini, 2019.

1 Mart 2020’ye kadar görülebilir.