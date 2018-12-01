Fıçılarca sanat
Kavaklıdere Şirketler Grubu’nun ‘Tortu’ projesi kapsamında farklı disiplinlerden 25 sanatçı, meşe fıçılarını boyadı ve onları birer sanat eserine dönüştürdü.
Kavaklıdere’nin Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’yla sanata, sanatçıya verdiği desteğin yeni adımı ‘Tortu’ projesi oldu. Armoni Sanat Galerisi-Platform A işbirliğiyle hayata geçen proje kapsamında farklı disiplinlerden 25 sanatçı, meşe fıçıları boyayarak birer sanat eserine dönüştürdü. Her biri özgün tarza sahip, değişik renklerde, desenlerde ve çeşitli karakterlerin resmedildiği fıçılar yepyeni hikâyeler anlatıyor. Bu sanat eseri fıçılar Kavaklıdere’nin sanat koleksiyonuna eklenmekle kalmadı, ayrıca her sanatçı fıçı kapağı boyutunda (55 cm) yuvarlak bir tuval de boyadı. Eserler 12 Aralık’a kadar Ankara’daki Armoni Sanat Galerisi-Platform A’da görülebilir. armonisanat.com.tr
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