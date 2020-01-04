En iyi 10 kış içeceği! Havalar soğudukça sizin içiniz ısınsın

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1- Yanında cheesecake’le deneyin

Vanilyalı ‘rooIbos’ çayı-Dem İstanbul



‘Modern çay evi’ trendinin başını çeken mekânlardan. Karaköy’de ve Moda’da iki şubesi var. Beyaz çayı da ilgi görüyor ama alametifarikası Güney Afrika’da yetişen ‘rooibos’ bitkisi ve Madagaskar vanilyasıyla hazırlanan çayı. Fincanı 14, 50 gramlık paketi 65 lira. Sevin Turan: “Demlendiğinde ortaya çıkan turuncu rengi ve mis gibi vanilya kokusu insanın içini ısıtıyor. Hele bir de yanında mekânın enfes cheesecake’lerinden biri olursa...” (Moda, 0216 550 62 30)



2- Biraz bItter, biraz sütlü

Sıcak çikolata-Gezi İstanbul



1987’de hizmet vermeye başlayan pastanenin çikolataları Belçika’dan geliyor. Sıcak çikolata da bu malzemenin sütle birleşmesiyle hazırlanıyor. Karışımda bir miktar bitter, bir miktar da sütlü çikolata kullanılıyor.

Savaş Özbey ve Özlem Mekik’in ilk sırasında yer alan içeceğin bardağı 16 lira. (Taksim, 444 76 39)



3- Boza deyince Vefa...

Boza-Vefa Bozacısı (İstanbul)



Hacı Sadık Bey’in bozayı bugün bildiğimiz kıvamına getirip satmaya başlamasının üzerinden 150 yıl geçti ama bu lezzetin sırrı değişmedi. Saffet Emre Tonguç: “Kış aylarının vazgeçilmez içeceği denince akla ilk gelen boza, boza deyinceyse Vefa... Gittiğinizde Atatürk’ün boza içtiği bardağı gözden kaçırmayın.” Bardağı 5 lira. (Fatih, 0212 519 49 22)

4 - Mısır bozası

Boza-Kara Kedi (Eskişehir)

1925’ten beri faaliyet gösteren Kara Kedi’de servis edilen bozanın hammaddesi kendi ektikleri mısır. Bu boza, diğerlerine göre daha tatlı ve yoğun kıvamlı. Günlük olarak üretiliyor ve hazırlanırken hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanılmıyor. Aylin Öney Tan: “Tadı gerçekten farklı. Tatlı sevmeyenler eve alıp ekşitsin.” Bardağı 3, kilosu 12 lira. (Odunpazarı, 0222 231 12 31)

5- 400 satış noktasında

Boza-Akman (Ankara)

1920’den beri hizmet veren markanın tüm şubeleri 2013’te kapandı ama 400’den fazla satış noktasında Akman Boza’ya ulaşmak mümkün. Satış yapan market ve pastanelerin bir listesi internet sitelerinde mevcut. Erdal İpekeşen: “Tıpkı İstanbul’un Vefa Bozacısı gibi ünlü,

70 yıllık geçmişi var. Artık fabrikasyon üretime geçtiği için birçok marketin raflarında bulabilirsiniz.”(0532 135 22 88)

6- Denizi seyrederek...

Ihlamur-Bebek Kahve (İstanbul)

Şehrin en meşhur kahvesi. Bebek’in küçük bir köy olduğu zamanlarda bölgenin dürüstlüğüyle tanınan lokantacısı Ali Osman tarafından 1945’te açıldı. Pek çok müdavimi var. Çayını ve Türk kahvesini her zaman içersiniz, bu aylarda giderseniz mutlaka demleme ıhlamurunu deneyin, denizi içinizi ısıtarak seyretmenin keyfini sürün. Bardağı 6 lira. (Beşiktaş, 0212 257 54 02)

7- Boğaz manzarası eşliğinde...

Sahlep-Çengelköy Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi (İstanbul)

Şehrin en meşhur çay bahçesi. 1994’ten beri hizmet veriyor. Saffet Emre Tonguç: “Çarşının içinden denize doğru yürüyün ve Boğaz’ın en güzel manzaralarından birine karşı sahlebinizi yudumlayın.” Bardağı 10 lira. (Çengelköy, 0216 422 10 36)



8-Alkolsüz bitki kokteyli

Frambuaz mojıto-Bıg Chefs (Çeşitli şubeler)



Demlenmiş ve soğutulmuş kış çayına frambuaz şurubu karıştırıldıktan sonra lime ve taze naneyle servis ediliyor. Erdal İpekeşen bu karışımın boğazı rahatlattığını söylüyor. Tüm şubelerde servis ediliyor ancak şubeler arasında fiyat farkı var. Eskişehir’de 10.50, İstanbul’da 18.50 lira.



9- Türünün en iyilerinden

Meksika usulü sıcak çikolata-Kafe Ara (İSTANBUL)

Günlük süt, çubuk tarçın, acı biber ve yüzde 57 kakao içeren yerli bir çikolatayla yapılan içeceğin fiyatı 15 lira. Ebru Erke: “Yoğun kıvamlı ve damağı yakmayacak şekilde hafif acılı sıcak çikolata, türünün en iyilerinden...” (Beyoğlu, 0212 245 41 05)

10- Sırrı hammadesinde

Sahlep-Damla Dondurma (İstanbul)



Sadece boza, sahlep, tulumba tatlısı ve dondurma satılıyor. Sahleplerinin özelliği 40 yıldır aynı yerden satın aldıkları hammadde. Bu, Kemerburgaz’dan gelen inek sütüyle birleşince ortaya tadına doyulmaz bir içecek çıkıyor. Bardağı 9 lira. (Kurtuluş, 0212 233 49 25)



Evde de hazırlayabilirsiniz

Farklı çaylara meraklı olanların evlerinde ya da ofislerinde de lezzetli sıcak içecek yudumlayabilmeleri için birkaç küçük ek malzeme yeterli.

Tuzlu karamelli çay

Malzemeler: 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı şeker, yarım çay kaşığı islenmiş tuz, 900 mililitre kaynar su, 3.5 yemek kaşığı Assam çayı (veya ince öğütülmüş Seylan çayı), 120 mililitre çırpılmış krema

Yapılışı: Tereyağı, şeker ve tuzu bir kâseye alın, üzerine 175 mililitre kaynamış su dökün. Karıştırın, bir kenarda bekletin. Çay yapraklarını bir çaydanlığa alın, kalan suyla 5-6 dakika demleyin. Çayı fincanlara süzün, tuzlu karameli ekleyip karıştırın. Bir parça çırpılmış kremayla servis edin.

Masala chai

Malzemeler: 6 adet karanfil, 2 adet yıldız anason, 1 adet tarçın çubuğu, 5 santimetre taze zencefil (dilimlenmiş), 1 yemek kaşığı siyah Assam çayı, 3-4 yemek kaşığı bal veya şeker, 400 mililitre tam yağlı süt

Yapılışı: Zencefil dışında tüm baharatı havanda aromatik kokuları ortaya çıkana kadar kabaca ezin. Öğütülmüş baharatı ve dilimlenmiş zencefili bir sos tenceresinde orta ateşte 3-4 dakika karıştırarak aromalarını daha fazla ortaya çıkarın. Tahta bir kaşıkla sık sık karıştırın. 650 mililitre suyu ve çayı tencereye ekleyin ve yüksek ateşte kaynatın. Ateşi kısın ve çayı tahta kaşıkla karıştırmaya devam ederek düşük ateşte kaynatın. Süt ve şekeri/balı ekleyin, karıştırmaya devam edin. Tüm malzemelerin tadının birbirine geçmesi için 2 dakika daha kaynatın. Tencereyi ateşten alın ve bir çaydanlığa süzün. Yüzeyde köpük oluşturmak için en az 30 santimetre yükseklikten fincanlara dökün.

Matcha latte

Malzemeler: 350 mililitre badem sütü, 15 gram beyaz çikolata, 2 çay kaşığı Matcha tozu, 80 dereceye ısıtılmış 120 mililitre su

Yapılışı: Sütü ve çikolatayı kısık ateşte kaynatın. Kremamsı bir doku kazanana kadar orta ateşte karıştırarak pişirin. Ateşten alın ve bir kenarda bekletin. Bir kâsede matcha tozunu ve sıcak suyu karıştırın. Sıcak süt ve çikolata karışımını ekleyip köpük köpük olana kadar çırpın. Bardaklara boşaltın. Birer tutam matcha tozuyla servis edin.



TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Prof. Dr. Oğuz Özyaral (İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı, koruyucu sağlık uzmanı):

Soba vazifesi gören bu içecekler metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya destek olur. Ancak ne kadar doğal ürün kullanılmış olursa olsun belli bir miktarın üzerinde tüketilmesi vücutta alerjik tepkimelere neden olabilir.

Bitki çayı

Günde ortalama bir-iki fincanı aşmamalı.

Vücudu ısıtma hedeflendiğinde -belli aralıklarla olmak kaydıyla- yemeklerden sonra birer fincan tavsiye edilebilir.

Etkisini arttırmak için içine kırmızı acı biber eklenebilir.

İçerdikleri minarellerden ötürü antioksidan özellik taşırlar. Dolayısıyla her biri birer karaciğer dostu olarak tanımlanabilir.

Ihlamur, melisa, adaçayı, ayva, elma dilimleri ve çekirdekleri, tarçın ve karanfil kaynatılmış sıcak su içinde 15 dakika demlendikten sonra taze sıkılmış limon suyu sıkılarak içilirse hem vücudunuzu ısıtmış, hem metabolizmayı hızlandırmış hem de diüretik etkisi güçlü bir kış içeceği hazırlamış olursunuz.

Boza, sahlep ve sıcak çikolata

Bu ürünleri tüketirken şekersiz olmalarına özen gösterilmeli, şeker ihtiyacı kabuk ya da toz tarçınla giderilmeli. Sıcak çikolatanın üzerine krema eklenmemeli.

Boza ve sahlep bağırsakları yumuşatır, iki bardaktan fazla içilmesi bağırsak sistemini olumsuz yönde etkileyebilir.