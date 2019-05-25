Dünyayı kurtarma sırası sende

Plogging ilk ne zaman başladı, kafanızda böyle bir şey başlatmak var mıydı?

- İsveç’te uzun süre Åre’de, kayak merkezinde yaşadım. Stockholm’e taşındığımda kentin bir çöplüğe benzediğini düşündüm. Bu yüzden benim için çöpleri toplamak normal bir şeydi. Oğlumu okula bırakırken de çöpleri topluyordum. Benim hayatımda normal bir durumdu bu.

Sonrasında akıma dönüştü ve geniş yankı buldu. Buna şaşırdınız mı?

- Şaşırdım çünkü bu konuyla ilgili bir basın açıklaması filan yapmadım. Ama doğru zamanlama olduğu için ilgi çektiğini düşünüyorum. Eğer yürüyerek yapsaydık kimsenin dikkatini toplamazdı çünkü yavaş yavaş yapılıyor. İnsanlarda birinin bunu yaptığını görmek merak uyandırdı. Bir süre sonra koşarken çöp toplamak alışkanlık haline geldi.

Bir plogging etkinliği düzenlemek için info@plogga.se adresine girip talep oluşturabilirsiniz. Bir yer ve zaman belirleyince Plogga organizasyonu Facebook’ta bir etkinlik olarak resmi hesabında paylaşıyor.

Bir kirlendi mi devamı gelir

İnsanlara ne gibi mesajlar veriyorsunuz?

- Bir izmarit iki litre suyu zehirliyor ve çözünmesi beş yılı alıyor. İnsanlar bunun farkına varır ve sigara içerken bunu düşünmeye başlarsa o zaman daha etkili olur. Kirlenmeye başladıkça devamı geliyor çünkü. Bir yer pisse pislenmeye devam ediyor ama tertemizse kirlenmesi daha zor oluyor. Bir süre sonra o kaynakları kullanamayacağımızın farkında olmamız gerekiyor. Hepsine ihtiyacımız olacak. Hem atığımızı azaltmalı hem de her şeyi geri dönüşümle kullanılabilir hale getirmeliyiz. Gelecekte hepsi bir enerji kaynağına dönüşecek çünkü.

Herkesin “Gelsin, devlet süpürsün” beklentisi var. Bireylerin bu konuda ne yapması gerektiği konusunda bir tavsiyeniz var mı?

- Bu çöpler atılmasaydı bizim de toplamamıza gerek kalmazdı. Bu mesajı büyük şirketler üzerinden verebiliriz. Kendi sağlığına dikkat eden insanlar, etmeyenlere tavsiye vermeli. Ama büyüklük taslayarak değil. Mesela birini sigara içerken görünce yanına gidip bu izmariti yere attığında olacakları anlatmalı, iyi niyetli bilgilendirmeler yapmalıyız. Bugün bu akıma katılanların, ailesiyle dışarı çıktığında çöp görünce onu alıp sonrasında iyi hissetmelerini ve bunu bir alışkanlık haline getirmelerini istiyorum. Koşanlar genelde kendi sağlıklarına önem veren insanlar. Ve plogging normal koşudan daha fazla kalori yaktırıyor. Eğiliyorsunuz, alıyorsunuz; daha aktifsiniz. İnsanlar neden bir dahaki koşularında çöp toplamayı da denemesinler ki?

Çöp kutusu koymakla bitmez

İnsanlara evden çıkarken eldiveniniz, çöp torbanız yanınızda olsun gibi tavsiyeler veriyor musunuz?

- Olay her yere çöp kutusu koymak değil, insanların düşünce yapısını değiştirmek. Doğru bir zamansa bu tarz tavsiyeleri veriyorum. Kişileri daha kulağa hoş gelen şekilde uyarmak gerek. Bu şekilde yaklaşılmazsa “Sanki hiç mi çöp yok” gibi tepkiler verebiliyorlar. Mesela Japonya’da çöp kutusu yok ve herkes çöplerini yanında eve götürüyor. Tamamen kafa yapısıyla alakalı. Eğer ben bu çöpü yere atacağım diye düşünüyorsanız önünüzde 38 çöp kutusu da olsa bir şey fark etmez.

Nasıl yayıldı

Plogging ilk olarak 2017’de ortaya çıktı. 2018’de Ahlström’ün videoları milyonlarca kez tıklanmaya başladı. ‘Plogging’ kelimesi belli ülkelerde sözlüklere eklendi, İsveç’te de en popüler yeni sözcük seçildi. Dünyada bu amaçla kurulmuş yüzlerce grubun milyonlarca takipçisi var. Hindistan’da yaklaşık 10 bin kişinin düzenli olarak yaptığı etkinlik, 2019’un fitness trendi seçildi. Dünya rekoru ise geçen yıl 8 Aralık’ta Meksika’nın Hermosillo kentinde 2 binden fazla kişinin çöp toplamasıyla kırıldı.



Bugüne kadar dünyada 50 plogging etkinliğinin parçası olan Ahlström, Jotun Yeşil Adımlar kampanyası için Türkiye’deydi ve herkesi 21 Mayıs-

30 Haziran tarihlerinde yürümeye davet etti. ‘YeşilAdımlar’ uygulamasını kullananlar 4 km yürüdüğünde deniz tabanından 10 metrekarelik bir alan temizlenecek. Ahlström, ilk yürüyüşü elinde çöp torbasıyla Taksim’de kendisi yaptı



