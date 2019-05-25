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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dumansız hayat için 5 neden

İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Dumansız hayat için 5 neden

Dünya Sağlık Örgütü’nün ilan ettiği 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan en önemli günlerden biri yaklaşıyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü (World No Tobacco Day) öncesinde dönülmez sonuçlara yol açan zararları bir kez daha hatırlatalım istedik.

1- Sigara, puro, pipo, nargile, çiğneme tütünü, enfiye veya su ve tütünün karıştırılmasıyla elde edilen tütün suyu... Bu ürünlerin kullanımı nedeniyle, her yıl dünya genelinde 6 milyon kişi hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre acil önlem alınmazsa, bu rakam 2030 yılında 8 milyonu geçecek.

2-Sigara sadece Türkiye’de değil dünyada da en yaygın kullanılan tütün ürünü. Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırması, her gün 10-15 milyar sigara satıldığını ortaya koyuyor. Ülkemizde yaklaşık 17 milyon sigara bağımlısı bulunuyor. Tiryakilerin yüzde 70’i sigarayı bırakmak istiyor. Türkiye’de bir yılda tüketilen miktar 2014’te kişi başına 1500’le 2 bin 500 arasında değişiyordu. Bu durum, beraberinde pasif içiciliği de getiriyor. Başkalarının içtiği sigaraların etkilerinden dolayı meydana gelen ölümler, trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerden çok daha fazla.

3-Türkiye’de her yıl 83 bin 100 kişi, sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Erkeklerin tütün tüketimi, kadınlardan daha fazla. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26.5’i her gün tütün ürünü kullanıyor.
4- Mentollü veya light sigaranın daha masum olduğunu düşünüyorsanız kötü bir haberimiz var: Mentollü sigaralar, bronşları açarak ciğerlere çekilen katranın daha hızlı birikmesine, dolayısıyla sigaranın sağlığa zararlı etkilerinin vücuda daha hızlı yayılmasına neden oluyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) göre mentollü sigaralarla tiryaki olmak daha kolay, bırakmaksa daha zor.

5-Son yıllarda nargilenin popülerliği de arttı, nargile kafelerin sayısı da... Aromasıyla bağımlılık yapan nargile, en az 100 sigara içmekle eşdeğer. Sadece KOAH olma riskini artırmıyor, ağızlığı ve hortumu değişse de hepatit, tüberküloz, uçuk gibi bulaşıcı hastalıklara da yol açıyor. Nargile tütününde bulunan arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun gibi maddelerin miktarının sigaraya oranla daha fazla olduğunu da belirtelim. Puro ve pipo gibi ürünler de solunum yolu enfeksiyonlarına, solunum yetmezliğine neden oluyor, kalp krizi riskini iki-üç kat artırdığı gibi, akciğer kanserine yakalanma riskini de yükseltiyor. Türkiye’de her yıl akciğer kanserine yakalananların sayısı 25 bin. Aklınıza dumansız tütün ürünlerine yönelmek geldiyse, bu ürünlerin de ağız, boğaz ve pankreas kanseri riskini artırdığını hatırlatalım.

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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