Dumansız hayat için 5 neden

1- Sigara, puro, pipo, nargile, çiğneme tütünü, enfiye veya su ve tütünün karıştırılmasıyla elde edilen tütün suyu... Bu ürünlerin kullanımı nedeniyle, her yıl dünya genelinde 6 milyon kişi hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre acil önlem alınmazsa, bu rakam 2030 yılında 8 milyonu geçecek.

2-Sigara sadece Türkiye’de değil dünyada da en yaygın kullanılan tütün ürünü. Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırması, her gün 10-15 milyar sigara satıldığını ortaya koyuyor. Ülkemizde yaklaşık 17 milyon sigara bağımlısı bulunuyor. Tiryakilerin yüzde 70’i sigarayı bırakmak istiyor. Türkiye’de bir yılda tüketilen miktar 2014’te kişi başına 1500’le 2 bin 500 arasında değişiyordu. Bu durum, beraberinde pasif içiciliği de getiriyor. Başkalarının içtiği sigaraların etkilerinden dolayı meydana gelen ölümler, trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerden çok daha fazla.

3-Türkiye’de her yıl 83 bin 100 kişi, sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Erkeklerin tütün tüketimi, kadınlardan daha fazla. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26.5’i her gün tütün ürünü kullanıyor.

4- Mentollü veya light sigaranın daha masum olduğunu düşünüyorsanız kötü bir haberimiz var: Mentollü sigaralar, bronşları açarak ciğerlere çekilen katranın daha hızlı birikmesine, dolayısıyla sigaranın sağlığa zararlı etkilerinin vücuda daha hızlı yayılmasına neden oluyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) göre mentollü sigaralarla tiryaki olmak daha kolay, bırakmaksa daha zor.

5-Son yıllarda nargilenin popülerliği de arttı, nargile kafelerin sayısı da... Aromasıyla bağımlılık yapan nargile, en az 100 sigara içmekle eşdeğer. Sadece KOAH olma riskini artırmıyor, ağızlığı ve hortumu değişse de hepatit, tüberküloz, uçuk gibi bulaşıcı hastalıklara da yol açıyor. Nargile tütününde bulunan arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun gibi maddelerin miktarının sigaraya oranla daha fazla olduğunu da belirtelim. Puro ve pipo gibi ürünler de solunum yolu enfeksiyonlarına, solunum yetmezliğine neden oluyor, kalp krizi riskini iki-üç kat artırdığı gibi, akciğer kanserine yakalanma riskini de yükseltiyor. Türkiye’de her yıl akciğer kanserine yakalananların sayısı 25 bin. Aklınıza dumansız tütün ürünlerine yönelmek geldiyse, bu ürünlerin de ağız, boğaz ve pankreas kanseri riskini artırdığını hatırlatalım.