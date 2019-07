Ceza: Hala çizgi film izliyorum!

Rap müziğin önemli bir temsilcisini çizgi film projesinde görmek şaşırtıcı oldu. Nasıl kesişti yolunuz bu projeyle?

- Çocuklar çizgi film konusunda uzmanlar. Cartoon Network de bu sebeple ‘Çizgi Film Gurmeleri’ projesini hayata geçirirken çocuklara, “Sizin için kimin şarkı söylemesini istersiniz” diye sormuş, Ceza adı öne çıkmış. Bu beni çok heyecanlandırdı. Proje bana gelince hemen kabul ettim. Çocuklar için şarkı yazmak en büyük hayalimdi.



Çocuklarla aranız nasıldır?

- İyidir iyi... Çocukları çok severim. Çevremde hep çocuklar var.

Bütün şarkılarınızı önce çocuklar dinliyor...

- Evet, bu doğru. Çünkü ben de müzik dinlemeyi babamın sayesinde çocukken sevdim. Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Eric Clapton ve daha nicelerini dinliyordum. Çocukluk en saf, en temiz zamanlarımız. İyiyi kötüyü ayırt edebildiğimiz zamanlar. Benim şarkılarımı da çocukların dinlemesi çok önemli. Ben bu ülkede 25 yıldır müzik yapıyorum ve beni her yaştan insan dinliyor. 7’den 70’e her yaştan sevenim var.

m‘Çizgi Film Gurmeleri’ adlı şarkınızla çocuklara neler söylemek istediniz?

- Çizgi filmler beni çocukluğumda çok etkilerdi. Hâlâ izleyen biriyim. O eski çizgi filmleri izlemeye bayılıyorum. Yeniler çok hızlı geliyor ama onların karakterlerini tanımak için de çocuklardan yardım alıyorum. Yeğenim var mesela, onunla konuşuyorum. O bana yeni olanları öğretiyor, ben de ona eskileri öğretiyorum. ‘Çizgi Film Gurmeleri’ şarkısını yazarken de hem eski çizgi filmlerden hem de yenilerinden yararlandım. Şarkıyı yazarken özgürdüm, çok da eğlendim. Çocuksu ruhumu da koruyorum üstelik. Hâlâ oyuncaklara bakarım, koleksiyon yaparım. O ruhu koruyabildiğim için de hissederek yazabildim.

Eski yapımları

izlemelerinde yarar var

Çocuklar rap müziği neden seviyor sizce?

- Rap müzik insanı heyecanlandırıyor çünkü. Diğer müzik türlerine pek benzemiyor. Ritmi de anlattıkları da çok farklı olabiliyor. Üstelik rap müzik, birçok insanın özünde olan bir müzik türü. Çünkü şiirsel ve şiir adeta genlerimize işlemiş olan, binlerce yıllık bir gelenek. Rap müzikte şiir tekrar açığa çıkıyor, bu nedenle de insanlar seviyor.

Türkiye’de rap müziğin geleceğini nerede görüyorsunuz?

- Şu an çok iyi bir yerde. Çok daha iyi olacak. Çünkü çocuklar artık sadece ulusal radyo ve televizyonlara bağlı değiller. İnternet ve sosyal medya var. Dolayısıyla çocuklar dünyanın her yerindeki yaşıtlarını internet yoluyla yakından takip edebiliyor, onların neler izlediğini veya dinlediğini görebiliyorlar. Türkiye’de rap müzik seviliyor. Diyarbakır’dan Artvin’e, Van’dan Edirne’ye kadar her yerden festival davetleri alıyoruz. Bu da rap müziğin yurdun her köşesinde dinlendiğini gösteriyor.

Peki ya şarkı sözleri? Şarkı sözlerinde uyuşturucuyu ve şiddeti özendiren pek çok yeni rap müzisyeni var... Çocuklar onları da dinliyor!

- Burada ebeveynlere, öğretmenlere ve devlete büyük görev düşüyor. Belki bu, televizyonda kontrol altına alınabilir ama internet sınırsız bir mecra. Her şey var internette. Bilinçli kullanılmalı. ABD’de mesela, çok sert sözlerin olduğu rap şarkıları var ama o albümlerin satıldığı noktalar ayrı. Rap müziğin temel amacı, ifade etmektir. Bazı şeyleri insanların bildiği ama hiç duymadığı şekilde ifade etmek... Örneğin, Levent Kırca ‘Olacak O Kadar’ skeçlerinde bunu yapardı, farkındalık sağlardı. Rap müzik de şiirsel ritmik müzikle toplumsal olaylardan savaşa ve barışa kadar her konuda bir şeyler anlatır. Rap müziğin derdi vardır. Ama müzisyenler de yazdıkları sözlere çok dikkat etmeli. Aynı şey çizgi filmler için de geçerli. Anne-babalar çizgi filmlerle ilgili araştırma yapmalı. Çocuklar yaşlarına uygun çizgi filmler izlemeli. Kahramanları anne-baba da tanımalı. Çocukların eski yapımları izlemesinde de yarar var.



Âşığım ama aşktan beslenmiyorum

Rap müzik yapmak isteyen çocuklara ve ebeveynlerine neler söylemek istersiniz?

- Eğer bir çocuk rap müzik yapmak istiyorsa okuması çok önemli. Müzik dinlemeleri gerek. Müzik ve ritm bilgisi çok önemli. Müzik eğitimi alabilirler. Ayrıca genel kültür ve tahsil hayatı da çok önemli. Okulu sakın bırakmasınlar. Amaçları sadece diploma sahibi olmak olmasın, insanlara yararı olabilecek şeyler öğrensinler.

Rap müzik konusunda öncü olduğunuzu düşüyor musunuz?

- Elbette. Benim rap müziğe başladığım zamanlarda bu türle ilgilenen hiç kimse yoktu neredeyse ama şimdi var. Biz bu inşaata birkaç tuğla koyabildiysek ne mutlu...

Çeşitli siyasi partiler şarkılarınızı seçim kampanyalarında kullandı. Bunlardan haberiniz var mıydı?

- Yoktu. Seçim arabalarında şarkılarımı çaldılar ama benden izin bile istemediler. Şimdi yapımcı firmam hepsiyle mahkemelik! Ama biz bir avukatla gidiyoruz, karşımıza 20 avukat çıkıyor. Ben de, “En azından sokakta şarkılarımız çalıyor” deyip susuyorum, ne yapayım? Çünkü engelleyemiyorsunuz. Siyasi taraf sizin şarkınızı çalmış, telif filan umurlarında değil. Ben her siyasi görüşe mesafeliyim; benim amacım, insan. İnsanları seviyorum, siyasilerse geçici! Ancak muhalifim, her zaman muhalifim. Üstelik bu özelliğim geçici değil, her zaman muhalifim ve daima muhalif olacağım.

Uzun yıllardır hayatımızdasınız ama hakkınızda çok fazla şey bilmiyoruz. Aşkla aranız nasıldır mesela?

- Bir ilişkim var. Âşığım ama aşktan beslenmiyorum. Herkes aşktan söz ediyor zaten, ben de başka şeylerden söz ediyorum. Müzisyenler belli bir yaşa geldikten sonra kendini tekrar ediyor. Ben, mümkün olduğu kadar kendimi yenileyerek müziğimde kalıcı olmaya çalışıyorum.



Ceza’nın çocuklar için yaptığı şarkıdan...

(...)

Açıyoruz perdeyi maceramız başlıyor hadi çocuklar

Bu gökkuşağının renkleri gibi çocuğuz biz her kuşaktan

Cartoon Network eğlence başlar

Seni bekliyor tüm kahramanlar

Hadi mesaj at kankana durma paylaş

De ki başlıyor parti ve durma yaklaş

Sürprizlerle dolu bu dünya bir başka

Komedi neşe ve eğlence burada

Kamp ateşinin neşesi bu tüm dostlarla

Hadi sen de gel katıl maceraya

Çizgi film gurmeleri hazır şarkı başlar

(...)

Eski arkadaşlarımdan Tom ve Jerry

Ve yeni sevimli kahramanlarım döndü geri

Yanında Ben Ten ve Alemin Kralı Şakir

Pavırpaf Görls, Kafadar Ayılar

Elma ile Soğan, Edvençır Taym

Gamboll, Kılerıns, Ayvındo var

İşte senin kanalın ve kahramanların

Yanında ailen ve bir yanındaysa arkadaşların

(...)

Esti Pekdemir



(WarnerMedıa Türkiye ve Ortadoğu Pazarlama Direktörü):

‘Çizgi Film Gurmeleri’ nasıl ortaya çıktı?

- “Çizgi filmlerden en iyi çocuklar anlar. Biz de Cartoon Network olarak, ‘çocuklar için çocuklarla birlikte’ mottosu’yla ‘Çizgi Film Gurmeleri’ projesini hayata geçirdik. Bu projede çocuklar çizgi filmleri yorumlayacaklar, tekerlemeler söyleyecekler, karaoke ve küçük atışmalarla eğlenceli yarışlar yapacaklar. Daha sonra da bu içerikler YouTube kanalımızda yayımlanacak.”