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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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ÖNE ÇIKANLAR... Ceren Şehirlioğlu seçti
28.09.2018 - 17:57, Son Güncelleme:

Bir magazin devrimi

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Bir magazin devrimi

YouTube’dan yayın yapan Şokopop her videosuyla magazin gazeteciliği dersi veriyor. Üstelik niyeti hiç bu değilken!

Hande Yener-Demet Akalın çekişmesi, Seda Sayan ‘Bir Bacının Anatomisi’, Gülben Ergen-Seren Serengil Kan Davası’ ve onur dolu Zeki Müren videoları 100 binin üzerinde izleniyor. Bu emeğe, böyle espri anlayışına, ince bilgi, gönderme, zekâ fışkırmalı kurguya az bile.
◊ Videolarını yüzünde maskeyle sunan Şokopop, bu zamana kadar televizyonda hiç rastlamadığımız bir metin yazarlığı becerisi ve deli işi arşiv taramasıyla tuhaflıklarla dolu magazin tarihimizi diriltti. Üstüne soğuk stüdyolarda ölü toprağı serilen, kopyala-yapıştır, az sonra haberciliğine tokat gibi bir şey yaptığı her bölüm.
◊ Magazin kuyusunun diplerinde, en rüküş mücevherler gibi saklı fotoğrafları, görüntüleri, dünya güzeli saçmalıklarla bezeli röportajları bulup çıkarıyor. Birçok gündüz kuşağı masa başı magazincisi tarafından işleri çalınıyor, elbette kaynak gösterilmeden yağmalanıyor. Hatta Can Tanrıyar gibilerinin kabadayılığına maruz kalıp, videoları sansürleniyor.
◊ Televizyonun aktüalite tarafı hâlâ derin bir uykuduyken hepimize alarm etkisi yapan müthiş bir tazelik ve enerjiyle devam ediyor. Bu hafta, Antep ya da Kapadokya’da geçen bir dizi izleyeceğinize Şokopop’un yarım saatlik videolarına göz atın. Kültürel hafızamızın, ‘ben bunu niye biliyorum ya’ kısmında sakladığımız her şey gözünüzün önünden geçecek. ‘Ne dedin sen, çat!’lar, Seren Serengil’in Gülben deyince havlayan köpeği Tiny...
◊ Demet Akalın-Hande Yener rekabetini izlediğinizi sanarken hikâye bir anda Füsun Önal’a, Ajda Pekkan’a, erken giderli şarkıların tarihçesiyle ‘Firuze’nin doğuşuna gelecek. Ve bütün paradigma acayip şık bir biçimde ‘Bakkal şarkısı’ polemiğinin kökeninde tamamlanacak. Daha biyografik hazlar için Seda Sayan’ın mini belgeseline takılın.

Madilik, basitlik, frenemy, sayko eski sevgili sizin de lügatinize girsin. Prime time’a küçük bir mola verin. Magazine, yeni yayıncılığa, internet fenomenliğine, bütün göz kamaştırıcı ikonlarımıza bambaşka bir gözle bakın. Bu işin Televole’de izlediğimizden ne kadar katmanlı, dallı budaklı olduğuna hayran kalın.
Şokopop’un yolu açık olsun, daha iyilerine de yolu açsın.

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