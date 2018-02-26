Ölen sahibini telefonda gören kedinin duygulandıran tepkisi!

Kediler her ne kadar 'nankör' canlılar olarak adlandırılsa da, kedi sahipleri işin aslının öyle olmadığını çok iyi bilir. Son günlerde sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bir video, kedilerin sahiplerine ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne seriyor.



TELEFONUN ÜZERİNE KAPANDI



Ölen sahibini, bir akıllı telefon ekranında gören kedinin tepkisi, izleyenleri duygulandırdı. Ölen sahibinin telefondaki görüntüsünü görmesiyle başlayan video, kedinin tepkisiyle devam ediyor. Kedi bir süre sonra telefondaki görüntünün eski sahibi olduğunu anlıyor ve telefonun üzerine kapanıyor.



'MELEK DEDİKLERİ ŞEY BUNLAR MI?'



Sözlükler ve sosyal medyada da çok konuşulan video ile ilgili yapılan yorumlar da bir o kadar duygusal. Bir kullanıcı, "Kedimi uykusundan uyandırıp öpüp mis kokusunu içime çekmeme sebep olmuş kedidir" derken, başka bir yorumda ise " Melek dedikleri şey bunlar mı acaba? İçlerinde kötülük barındırmayan canlılar" denildiği görüldü.



