Neslihan Doğrusöz kimdir ve kaç yaşında? Sevda Demirel ile anılıyor!

Neslihan Doğrusöz, Sevda Demirel sözlerinin ardından magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim oldu. Uzun yıllardır moda dünyasının içerisinde bulunan Neslihan Doğrusöz, birçok dergide de önemli görevlerde bulundu. Peki, özel hayatı merak edilen cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından Doruk adını alan Neslihan Doğrusöz kimdir ve kaç yaşında?

DORUK İSMİNİ ALAN NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Yeni tarzıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.

2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.

Mesleğe bağlılığını “tutku” kelimesiyle tanımlayan Neslihan Doğrusöz, son günlerde yeni tarzıyla dikkat çekiyor.

Neslihan Doğrusöz, sporcu sevgilisi Büşra Eyen'in ardından şu sıralar Sevda Demirel ile birliktelik yaşıyor.