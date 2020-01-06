Haber Giriş: 06.01.2020 - 16:05,
Manken Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz aşk yaşıyor
'İşte Benim Stilim' yarışması ile ünlenen ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz adını Doruk Doğrusöz olarak değiştirmiş ve sevgilisinden ayrılmıştı. Neslihan Doğrusöz şimdilerde eski manken Sevda Demirel ile aşk yaşıyor.
Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz önceki akşam Harbiye'de bir mağaza çıkışı ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandı.
Patlayan flaşlar sonrası kısa bir panik yaşayan sevgililerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. İkili, ilişkileri hakkındaki soruya ise "Ne söyleyelim, ne görüyorsanız o" demekle yetindi.
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