Manken Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz aşk yaşıyor

Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz önceki akşam Harbiye'de bir mağaza çıkışı ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandı.

Patlayan flaşlar sonrası kısa bir panik yaşayan sevgililerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. İkili, ilişkileri hakkındaki soruya ise "Ne söyleyelim, ne görüyorsanız o" demekle yetindi.