Çocuğunuzun okulda mutlu olmasını sağlayacak 5 yöntem

Başarıyı bir mutluluk gerekçesi olarak sunmayın.

Değindiğimiz üzere başarı bir mutluluk sebebidir ama gerekçesi değildir. Bu nedenle çocuğunuzun mutlu olup olmadığını onun derslerdeki başarısıyla ölçemezsiniz. Ayrıca başarı baskısıyla çocuğunuzu siz de mutsuz ediyor olabilirsiniz. Bunu yapmamaya çalışın ve bu iki kavramın birbirinden ayrı şeyler olduğunu daha çocukken ona öğretin. İlerde çok işine yarayacak bir bilgidir.

Öğrenmenin önemini öğretin.

Öğrenmek bizim için değersiz ve zorlayıcı bir kavramdır. Malesef okul sistemimiz bize bunu öğretir. Ancak siz çocuğunuza küçük yaşlarından itibaren öğrenmenin ve yeni şeyler keşfetmenin insanı beslediğini öğretebilirseniz, okulda öğrendiği şeyler ona bir külfet değil bir mükafat gibi gelecektir. Bilgiden zevk alan bir çocuk okulda da daha mutlu olur.

Kıyaslama yapmayın.

Bir çocuğu okul hayatında en mutsuz edecek şey kesinlikle başkalarıyla kıyaslanmaktır. Bu nedenle çocuğunuzun güvenini alt üst edecek ve onu hayatı boyunca güvensiz biri haline getirecek bu davranıştan kesinlikle kaçının. Eğer okuldaki öğretmenleri arasında da bu tutumda olan biri varsa kesinlikle uyarın. Her çocuk özeldir ve kendine has yeteneklerle donatılmıştır bunu sakın unutmayın, unutturmayın.

Okulda nasıl bir hayatı olduğunu öğrenmeye çalışın.

Çocuklar okulda neler olup bittiğini genelde anlatmazlar. Başlarına çok ekstrem bir durum gelmediği sürece de biz okul hakkında çok fazla şeyi merak etmeyiz. Ancak unutmayın ki çocuğunuz hayatının büyük bir bölümünü orada geçiriyor. Bu nedenle okulda neler yaşadığını öğrenmeye çalışın. Mutlu olup olmadığını anlamanın tek yolu budur.

Ailede huzuru sağlayın.

Çocuğunuzun dışarıdaki yaşamında mutlu olmasının en temel gerekliliği aile içerisinde mutlu olmasıdır. Bu nedenle aile içinde huzurlu bir ortam yaratmaya özen gösterin. Siz bu ortamı sağlayamazsanız çocuğunuzun okulda ve dışarıda mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Mutluluğun temeli ailede yatar.