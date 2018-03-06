Çocuğunuzun okulda mutlu olmasını sağlayacak 5 yöntem

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Doğan BURDA
06.03.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Çocuğunuzun okulda mutlu olmasını sağlayacak 5 yöntem

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Çocuğunuzun okulda mutlu olmasını sağlayacak 5 yöntem

Başarı odaklı ebeveynler olarak çocuğumuzun okulda sadece başarılı olup olmadığıyla ilgileniriz ancak mutlu olup olmadığını sorgulamayız. Bunu kendimize sormamız için çocuğun okulda çok büyük bir sorun çıkarması gerekir. Oysa çocuklar için mutluluk başarıya giden en temel gereksinimdir. Ancak başarı her zaman mutluluk getirmez. Bu nedenle çocuğumuzun okulda mutlu olup olmaması her şeyden önemlidir. Siz de bu mutluluğu ona sağlamaya çalışmalısınız.

Başarıyı bir mutluluk gerekçesi olarak sunmayın.

Değindiğimiz üzere başarı bir mutluluk sebebidir ama gerekçesi değildir. Bu nedenle çocuğunuzun mutlu olup olmadığını onun derslerdeki başarısıyla ölçemezsiniz. Ayrıca başarı baskısıyla çocuğunuzu siz de mutsuz ediyor olabilirsiniz. Bunu yapmamaya çalışın ve bu iki kavramın birbirinden ayrı şeyler olduğunu daha çocukken ona öğretin. İlerde çok işine yarayacak bir bilgidir.

Çocuğunuzun okulda mutlu olmasını sağlayacak 5 yöntem

 Öğrenmenin önemini öğretin.

Öğrenmek bizim için değersiz ve zorlayıcı bir kavramdır. Malesef okul sistemimiz bize bunu öğretir. Ancak siz çocuğunuza küçük yaşlarından itibaren öğrenmenin ve yeni şeyler keşfetmenin insanı beslediğini öğretebilirseniz, okulda öğrendiği şeyler ona bir külfet değil bir mükafat gibi gelecektir. Bilgiden zevk alan bir çocuk okulda da daha mutlu olur.

Çocuğunuzun okulda mutlu olmasını sağlayacak 5 yöntem

 Kıyaslama yapmayın.

Bir çocuğu okul hayatında en mutsuz edecek şey kesinlikle başkalarıyla kıyaslanmaktır. Bu nedenle çocuğunuzun güvenini alt üst edecek ve onu hayatı boyunca güvensiz biri haline getirecek bu davranıştan kesinlikle kaçının. Eğer okuldaki öğretmenleri arasında da bu tutumda olan biri varsa kesinlikle uyarın. Her çocuk özeldir ve kendine has yeteneklerle donatılmıştır bunu sakın unutmayın, unutturmayın.

Çocuğunuzun okulda mutlu olmasını sağlayacak 5 yöntem

Okulda nasıl bir hayatı olduğunu öğrenmeye çalışın.

Çocuklar okulda neler olup bittiğini genelde anlatmazlar. Başlarına çok ekstrem bir durum gelmediği sürece de biz okul hakkında çok fazla şeyi merak etmeyiz. Ancak unutmayın ki çocuğunuz hayatının büyük bir bölümünü orada geçiriyor. Bu nedenle okulda neler yaşadığını öğrenmeye çalışın. Mutlu olup olmadığını anlamanın tek yolu budur.

Çocuğunuzun okulda mutlu olmasını sağlayacak 5 yöntem

 Ailede huzuru sağlayın.

Çocuğunuzun dışarıdaki yaşamında mutlu olmasının en temel gerekliliği aile içerisinde mutlu olmasıdır. Bu nedenle aile içinde huzurlu bir ortam yaratmaya özen gösterin. Siz bu ortamı sağlayamazsanız çocuğunuzun okulda ve dışarıda mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Mutluluğun temeli ailede yatar.

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