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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Astroloji
20.05.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Ay burcu nedir? Ay burçlarının anlamları neler?

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Ay burcu nedir? Ay burçlarının anlamları neler?

Astroloji biliminde birçok terim var, bunlardan biri de Ay burcu. Birçok kişi burcu ve yükselenini bilir ancak Ay burcu aynı ilgiyi görmez. Peki, burçlar arasında en az bilinen Ay burcu nedir? Ay burçlarının anlamları neler?

Doğduğumuz anda gökyüzünde Güneş’in bulunduğu konum doğum burcumuzu oluştururken; Ay’ın bulunduğu konum da Ay burcumuzu belirler. Kısa Ay buru, Güneş burçlarından farklılaşan ve doğduğunuzda Ay'ın bulunduğu aya göre hesaplanan burçtur.

Ay burcu, kişisel seçimlerimizde, karakterimizin “burçdaşlarımızdan” farkılılaşmasına sebebiyet veren ana etkendir. Yükselen burcumuz başkalarına nasıl göründüğünüzü gösterirken, Ay burcunuz başkaları tarafından nasıl algılandığınızı ifade eder.

Ay burçlarının anlamları:

AY KOÇ BURCUNDA: Yakıtı yeni başlangıçlardır ve bir şeylere heveslenerek hareket etmektir. Eğer hevesini kırarsanız daha onu geri o hedefe döndüremezsiniz.

AY BOĞA BURCUNDA: Yakıtı konforlu yaşamaktır. Huzursuz bir ortam veya konforsuz bir yer onu mutsuz edebilir ve doğasını asla sergileyemez.

AY İKİZLER BURCUNDA: Yakıtları iletişim kurabiliyor olmalarıdır. Sorularına cevap bulamazlarsa Huzursuz yapıları onları oldukça gerebilir. Bir şeyleri kafaya takmamaya çalışırlar. Takarlarsa saplantı haline getirirler.

AY YENGEÇ BURCUNDA: Yakıtları sevgi ve merhamettir. Asla akıl ve kalp arasında bir mücadeleye girmemelidirler. Bir olaya hazırlıksız yakalanma korkuları yüzünden bazen hayatı kaçırabilirler.

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