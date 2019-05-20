Ay burcu nedir? Ay burçlarının anlamları neler?
Astroloji biliminde birçok terim var, bunlardan biri de Ay burcu. Birçok kişi burcu ve yükselenini bilir ancak Ay burcu aynı ilgiyi görmez. Peki, burçlar arasında en az bilinen Ay burcu nedir? Ay burçlarının anlamları neler?
Doğduğumuz anda gökyüzünde Güneş’in bulunduğu konum doğum burcumuzu oluştururken; Ay’ın bulunduğu konum da Ay burcumuzu belirler. Kısa Ay buru, Güneş burçlarından farklılaşan ve doğduğunuzda Ay'ın bulunduğu aya göre hesaplanan burçtur.
Ay burcu, kişisel seçimlerimizde, karakterimizin “burçdaşlarımızdan” farkılılaşmasına sebebiyet veren ana etkendir. Yükselen burcumuz başkalarına nasıl göründüğünüzü gösterirken, Ay burcunuz başkaları tarafından nasıl algılandığınızı ifade eder.
Ay burçlarının anlamları:
AY KOÇ BURCUNDA: Yakıtı yeni başlangıçlardır ve bir şeylere heveslenerek hareket etmektir. Eğer hevesini kırarsanız daha onu geri o hedefe döndüremezsiniz.
AY BOĞA BURCUNDA: Yakıtı konforlu yaşamaktır. Huzursuz bir ortam veya konforsuz bir yer onu mutsuz edebilir ve doğasını asla sergileyemez.
AY İKİZLER BURCUNDA: Yakıtları iletişim kurabiliyor olmalarıdır. Sorularına cevap bulamazlarsa Huzursuz yapıları onları oldukça gerebilir. Bir şeyleri kafaya takmamaya çalışırlar. Takarlarsa saplantı haline getirirler.
AY YENGEÇ BURCUNDA: Yakıtları sevgi ve merhamettir. Asla akıl ve kalp arasında bir mücadeleye girmemelidirler. Bir olaya hazırlıksız yakalanma korkuları yüzünden bazen hayatı kaçırabilirler.
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