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    Kazdağları'ndaki yangında şok iddia!.. Köye almıyorlardı, gitti yaktı

    İHA
    10 Ağustos 2017 - 10:51Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 11:44

    Kazdağları'ndaki yangının ardından kundaklama şüphelisi olarak jandarma tarafından göz altına alınan Turan İ. adliyeye sevk edildi. 8 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü yangının ardından zanlının oturduğu köye 5 aydır alınmadığı için kızıp ormanı ateşe verdiği iddiası herkesi şok etti. Turan İ.'nin daha öncede köy ahalisine ait zeytinlik alanlara zarar verdiği gerekçesiyle 5 aydır köye alınmadığı iddia edildi.

    Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit İlçesi Şahin Deresi ve Avcılar Köyü arasında Milli Park Sınırları içinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınları ile ilgili kundaklama şüphesi üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Altınoluk Jandarma Karakolu ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından kundaklama şüphesi ile Turhan İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki sorgusu tamamlanan Turhan İ. adliyeye sevk edildi.
    Şahsın psikolojik rahatsızlıklarının olduğu bir süre önce de Avcılar köyünde vatandaşlara ait zeytinliklere zarar verdiği ve bu yüzden köye alınmadığı öğrenildi. Bu olaya kızan Turhan İ'nin Kazdağları'nda kundaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

    Etiketler: kaz dağları , yangın , Turan İ
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