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    Kazaya bakarken kaza yaptılar!

    Uğur AYAZSIN/ İstanbul, DHA
    20 Ağustos 2017 - 10:17Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 10:17

    İstanbul Şile yolu Parseller sapağında kaza yapan iki otomobile bakan sürücüler zincirleme kaza yaptı. 4 aracın karıştığı kazada iki çocuk 1 kadın yaralandı.

    Kaza Şile yolu Üsküdar istikameti Çekmeköy mevkii Parseller sapağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Parseller sapağında iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı. Kısa süre sonra kaza yapan araçlara bakan, ana yolda seyir halinde olan 4 araç birbirine girdi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Araçlardan birisi savrularak parseller köprüsü duvarına çarptı. Kullanamaz hale gelinen aracın içerisinde bulunan iki çocuk ile bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    TRAFİK 1 SAAT SONRA AÇILDI

    Kaza nedeni ile Şile yolu Üsküdar istikameti trafiğe kapatıldı. Polisler çevrede güvenlik önlemi alarak araçların yan yoldan ilerlemesini sağladı. Trafik kazalı araçların çekiciler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kaldırılmasının ardından normale döndü. Görgü tanıkları zincirleme kazanın seyir halindeki sürücülerin kazalı açlara bakmaları sebebi ile meydana geldiğini söylediler.

    Etiketler: istanbul , şile yolu , Trafik kazası
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