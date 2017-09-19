Katar 'teknelere el koydu' suçlamasını kınadı

Katar haber ajansının İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "Katar kara sularına giren teknelerin alıkonulması yeni bir uygulama değil. Katar kara sularında avlanma yapmayacaklarına dair taahhütte bulunanların buna uymaması durumunda yetkili kurumlara teslim edilmeleri her zaman uyguladığımız bir prosedürdür." ifadelerine yer verildi.

Mürettebatın 3 gün içinde serbest bırakılacağını aktaran yetkili, Sınır ve Sahil Güvenlik İdaresinin, balıkçıları Katar kara sularında avlanmama ve çevreye zarar verecek avlanma teknikleri kullanmama konusunda defalarca uyardığını ancak bunun dikkate alınmadığını belirtti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Katar'ı, 16 kişilik mürettebatı olan 3 tekneyi alıkoymakla suçlamıştı. Bakanlık, Doha tarafından alıkonulan gemilerin sayısının 15'e, mürettebatındaki kişi sayısının ise 20'ye yükseldiğini ifade etmişti.