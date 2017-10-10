Katalonya'da olağanüstü gün! Güvenlik önlemleri üst seviyede

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde 1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından ilk kez toplanacak yerel parlamento genel kurulunda tek taraflı bağımsızlık ilanı olasılığına karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Katalonya yerel polisi, yerel parlamentonun bulunduğu ve normalde halka açık olan Ciutedella Parkı'nın kapılarını dün geceden itibaren girişlere kapattı.

Park çevresindeki yolları da trafiğe kapatan güvenlik güçleri, kimlik kontrolü yaparak vatandaşların geçişine müsaade ediyor.

Öte yandan 29 Eylül'den beri gerginliğin yaşandığı Katalonya'da bağımsızlık yanlıları ve karşıtları gün içinde yerel parlamento önünde toplanma çağrısı yaptı.

Çoğunluğunu bağımsızlık yanlılarının oluşturduğu grupların öğleden sonra toplanmaya başlayacağı açıklandı. Polis iki karşıt grubu birbirine yaklaştırmamak için önlem aldı.

HERKES SAAT 19.00'A KİLİTLENDİ

Valencia kentinde dün düzenlenen bir gösteride, bağımsızlık yanlıları ve İspanyol milliyetçisi iki grup genç arasında kavga çıkmış, olaylar kısa sürede önlenmişti.

Katalonya Yerel Parlamentosunun TSİ 19.00'da "mevcut siyasi durumu değerlendirme" gündemiyle toplanması öngörülüyor.

İspanya'da merkezi hükümetten, muhalefet partilerine ve sivil toplum örgütlerine kadar bağımsızlık karşıtı tüm kurumlar, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'tan bugünkü oturumda tek taraflı bağımsızlık ilan etmemesini istedi.

Katalonya Yerel Parlamentosundaki genel kurul toplantısını izlemek üzere dünyanın dört bir yanından ve İspanya'nın farklı kentlerinden Barselona'ya gelen 500'den fazla basın mensubu akredite oldu.

AVRUPA’DAN DESTEK YOK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile bir telefon görüşmesi yaparak “İspanya’nın birliği”ne destek açıkladı. Tarafların krizin İspanya anayasası çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi konusunda hemfikir olduğu bildirildi. Benzer bir açıklama Fransa’dan da geldi. Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Nathalie Loiseau, CNews dijital haber kanalına yaptığı açıklamada “Eğer tek taraflı bağımsızlık kararı olursa, bu tanınmayacak. Krizin diyalog ve İspanyol politikası içinde çözülmesi gerekir. Biz İspanya’nın müttefiki ve ortağıyız, İspanya büyük bir demokrasi, biz de İspanya’nın içişlerine karışmayacağız” dedi.

RAJOY: İZİN VERMEYECEĞİZ

İspanya Başbakanı Rajoy ise Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada “İspanya bölünmeyecek, milli birlik korunacak. Bunu sağlamak için yasaların bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız” dedi.

YÜZDE 90 'EVET' DEMİŞTİ

7.5 milyon nüfuslu Katalonya, İspanya’dan bağımsızlık için 1 Ekim’de tüm engellemelere rağmen referandum düzenlemişti. Sandığa katılımın yüzde 43 olduğu, oy verenlerin yüzde 90’ının ‘Evet’ oyu verdiği açıklanmıştı. İspanya, bu sonucu meşru saymıyor, Anayasa’nın 155’inci maddesi uyarınca özerkliği iptal edebileceğini belirtiyor.

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