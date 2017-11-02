Katalonya Anayasa mahkemesinden Katalonya

İspanya Anayasa Mahkemesi, Belçika'ya giden Katalonya lideri Carles Puigdemont'un ülkeye dönüp ifade vermemesi halinde, kendisi hakkında Avrupa genelinde yakalama emri çıkarılmasının normal olduğunu duyurdu.
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