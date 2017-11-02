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    Katalonya Anayasa mahkemesinden Katalonya

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 12:50 | Son Güncelleme:

    İspanya Anayasa mahkemesi Katalan liderin İspanya'da ifade vermemesi halinde yakalama emri çıkartılabileceğini ifade etti.

    İspanya Anayasa Mahkemesi, Belçika'ya giden Katalonya lideri Carles Puigdemont'un ülkeye dönüp ifade vermemesi halinde, kendisi hakkında Avrupa genelinde yakalama emri çıkarılmasının normal olduğunu duyurdu.

    Etiketler: bağımsızlık
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