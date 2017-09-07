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    Katalan parlamentosu referandum yasasını onayladı!

    DHA
    07.09.2017 - 12:25 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 12:25

    Katalan parlamentosu, Çarşamba günü, bağımsızlık yanlısı koalisyonun 1 Ekim tarihinde gerçekleştireceği kuzeydoğu İspanya'nın özerk yönetim hakkındaki referandumu onaylayan yasayı oylayan bir oturum gerçekleştirdi.

    Katalan Sosyalistleri ve Katalan Popüler Partisi oylamayı terk ederek protesto etti. Muhalefet oylama süresince iktidarda olan Evet İçin Birlikte ve partneri anti-kapitalist CUP grubunu özgürlük hedeflerine ulaşmak için yasal prosedürü ayaklar altına almakla suçladı.

    Muhalefet vekilleri aynı zamanda oylamanın Çarşamba günün gündemine gizli kapaklı yöntemlerle alındığını ve parlamenter haklarının gasp edildiğini söylediler.

    İspanyol hükümeti ise yasayı Anayasa Mahkemesi öncesinde temyiz edeceklerini duyururken, bugün yasayı görüşmek için acil bir kabine toplantısı düzenledi.

    İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sa?nz de Santamar¡a, Çarşamba günü Katalan parlamentosunda yaşananları, Katalanlar ve onların temsilcilerinin haklarına saldırı olarak tanımlarken, İspanya ve Katalonyada yasalar ve demokrasiyi savunduklarını ve kendisiyle aynı fikirde olmayanları ezmek düşüncesinde olanların karşısında durduklarını söyledi.

    Etiketler: Barcelona , Katalan , iSPANYA
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