Kastamonu’ya Kıbrıs’tan ateş düştü

Çarpışma yerinden 20 metre öteye sürüklenen üniversiteli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Adem Dayanık, kazadan yaralı olarak kurtuldu.



ARKADAŞLARI PROTESTO ETTİ

Alper Söyek’in Kastamonu’da yaşayan ailesi Mehmet ve Ayşe Söyek’in evine ateş düşerken, okul arkadaşları dün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde ‘Başka Alperler ölmesin’ diyerek protesto gösterisi düzenledi ve ana yola üst geçit istedi.



SÜRÜCÜ SEDYEYLE HAKİM KARŞISINDA

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde tedavi gören motosiklet sürücüsü Adem Dayanık bugün hakim karşısına sedyeyle çıkartıldı. Olayı soruşturan polis Çavuşu Gökhan Yeşildağlı mahkemede verdiği ifadede, Adem Dayanıklı’nın Suzuki marka motosikletiyle aşırı süratli bir şekilde sabaha karşı saat 03.15 sıralarında yolu geçmeye çalışan Alper Soyek’e büyük bir hızla çarptığını anlattı.



MOTOR 185 METRE ÖTEDE DURDU

Gökhan Yeşildağlı, üniversiteli gencin 20 metre öteye fırladığını, motosiklet sürücüsünün çarpma anında yere düştüğünü, motosikletin ise, 185 metre sürüklenerek durduğunu söyledi.

Kıdemli yargıç Tacan Reynar, kazaya neden olan Adem Dayanık’a yurtdışına çıkış yasağı koydu ve ikişer kefilin 200’er bin liralık teminat senedi vermesi karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verdi.