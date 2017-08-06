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    Kastamonu'dan çok acı haber... Kız istemeye giden uzman çavuş kaza yaptı: 3 ölü

    Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
    06 Ağustos 2017 - 13:23Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 14:01

    Küçük Ailesi'nin en mutlu günü feci bir kazayla son buldu. 27 yaşındaki Uzman Çavuş Hakan Küçük ve ailesi bugün kız istemeye gidiyordu. Çankırı'dan Kastamonu'ya giden aileyi taşıyan otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Damat adayı Jandarma Uzman Çavuş 27 yaşındaki Hakan Küçük, babası 55 yaşındaki Raşit Küçük ve akrabaları 55 yaşındaki Nebie Karavelioğlu öldü, 3 kişi yaralandı...

    Kaza saat 10.00 sıralarında Kastamonu-Ankara yolunun Beşdeğirmenler mevkisinde meydana geldi. Küçük ailesi, kız istemek için Çankırı’dan Kastamonu’ya doğru yola çıktı.



    OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

    Damat adayı Jandarma Uzman Çavuş Hakan Küçük’ün kullandığı 38 ZU 286 plakalı otomobil, virajı döndükten sonra bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı. Araçtan fırlayan sürücü Hakan Küçük ile babasıRaşit Küçük ve akrabasıNebie Karavelioğlu öldü.Annesi Sakine Küçük, Safiye Karavelioğlu ve 5 yaşındaki Sıla Karavelioğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kastamonudan çok acı haber... Kız istemeye giden uzman çavuş kaza yaptı: 3 ölü

    Ölen 3 kişinin cesetleri de cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Kastamonu , Hakan Küçük , Raşit Küçük , Trafik kazası
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