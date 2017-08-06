Kastamonu'dan çok acı haber... Kız istemeye giden uzman çavuş kaza yaptı: 3 ölü

Kaza saat 10.00 sıralarında Kastamonu-Ankara yolunun Beşdeğirmenler mevkisinde meydana geldi. Küçük ailesi, kız istemek için Çankırı’dan Kastamonu’ya doğru yola çıktı.









OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI



Damat adayı Jandarma Uzman Çavuş Hakan Küçük’ün kullandığı 38 ZU 286 plakalı otomobil, virajı döndükten sonra bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı. Araçtan fırlayan sürücü Hakan Küçük ile babasıRaşit Küçük ve akrabasıNebie Karavelioğlu öldü.Annesi Sakine Küçük, Safiye Karavelioğlu ve 5 yaşındaki Sıla Karavelioğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.







Ölen 3 kişinin cesetleri de cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.