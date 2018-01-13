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    Kaş'ta inanılmaz olay! Akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü

    Ahmet ACAR (DHA)
    13.01.2018 - 16:14 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna yıldırım isabet etti. O sırada istasyondan yakıt alan bir otomobil ile yakıt pompasında yangın çıktı. İstasyon çalışanları ve itfaiyenin söndürdüğü yangın büyümeden önlendi.

    Kaş'a bağlı Ağullu Mahallesi Çomucak mevkiindeki D-400 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna saat 13.30 sıralarında yıldırım düştü. İstasyonun önündeki çatıyı delen yıldırım, yakıt alan bir araç ve aracın otogaz aldığı pompada yangına neden oldu.

    Yangına ilk etapta istasyon çalışanları, ardından da Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Birimi ekipleri müdahale etti. Yangın köpük sıkılarak kısa sürede büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında otomobil ve yakıt aldığı pompa kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan veya ölen olmadı.

    Kaşta inanılmaz olay Akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü

    Akaryakıt istasyonun çatısı bu hale geldi.

    Etiketler: akaryakıt istasyonu
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