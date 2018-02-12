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    Kars'ta sınır ve yasak bölge ihlali

    AA
    12.02.2018 - 23:03 | Son Güncelleme:

    Türkiye-Ermenistan sınırları arasında yer alan Arpaçay Nehri'ne balık tutmak için giren ve sınır ihlali yaptığı tespit edilen kişi ile kaybolan atlarını bulmak için askeri yasak bölgeye giren 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

    Kars'ın Digor ilçesinde atları kaybolan K.A, R.A, A.G ve E.Ö, Türkiye-Ermenistan sınır hattından geçen Arpaçay Nehri kenarında atlarını ararken askeri yasak bölgeye girdi. Askeri yasak bölgeye giren 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

    İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen 4 kişi, bölgede balık tutan bir kişinin de nehre girerek sınır ihlali yaptığını ve Ermeni askerler tarafından yakalandığını bildirdi.

    KARAKOLA TESLİM EDİLDİ

    Sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Ermenistan sınır birliğine götürüldüğü belirlenen K.A, Digor Kaymakamı ve beraberindeki heyetin Ermeni tarafıyla görüşmesi sonucu Digor Kilittaş Hudut Karakolu'na teslim edildi.

    K. A. hakkında "yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar"dan, diğer 4 kişi hakkında ise askeri yasak bölgeye girdiklerinden dolayı işlem yapıldı. Bu kişiler daha sonra serbest bırakıldı. 

    Etiketler: kras , sınır ihlali , ermenistan , son dakika
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