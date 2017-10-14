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    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti... Doktorlar gözlerine inanamadı

    AA
    14.10.2017 - 19:42 | Son Güncelleme:

    Denizli'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının rahminden 5 kilogramlık tümör çıkarıldı.

    Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yaşayan Kadriye Gürten, karın ağrısı ve mide yanması şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Tetkiklerde, Gürten'in rahminde tümör tespit edildi. Hastanın rahmindeki 5 kilogramlık tümör, operasyonla alındı.

    Özel hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Suat Gencer, rahmindeki tümör bir saat süren başarılı bir operasyonla alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Gencer, “Ağırlığı 5 kilogram gelen kitleyi çıkardık, hastamız iyileşme sürecinde." dedi.

    Gürten de, tümörün varlığından haberdar olduktan sonra çok şaşırdığını ve sağlığına kavuştuğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

    Etiketler: Denizli , Ameliyat
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