Kardeşlerin kadın kavgası ölümle sonuçlandı

Olay Merkez Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi Yalıntepe Caddesi’ndeki evdebugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Her ikisi de bekar olan ve aynı binada oturan kardeşlerden Adem Tursun, iddiaya göre Yakup Tursun’un birlikle yaşadığı 40 yaşındaki S.E. ile birlikte olmak istedi.

Yakup Tursun’un buna tepki göstermesi üzerine iki kardeş kavga etti. Kavga sırasında Adem Tursun, eline geçirdiği av tüfeği ile kardeşi Yakup Tursun’a ateş etti. Başından vurulan Yakup Tursun kanlar içinde yere yığılırken, Adem Tursun kaçtı. O sırada evde bulunan S.E. polise ihbarda bulundu. Olay yerine Özel Harekatve Cinayet Büro Amirliğiile 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yakup Tursun’unöldüğü belirlendi.

Özel Harekatpolisleri şüphelinin aynı binadaki kendi evinde saklanma ihtimaline karşı’koçbaşı’yla kapıyı kırarak içeri girdi.Adem Tursun’un evde bulunamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Kardeş cinayetine neden olduğu öne sürülenS.E. gözaltına alındı. Yakup Tursun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken,soruşturma sürüyor.