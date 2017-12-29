Karahasan’ı İngiliz vekiller uğurladı

NURTEN Karahasan bir süre kanser tedavisi görmüş ve bu hastalığı yenmişti. Uzun zamandır tedavisi süren iki çocuk annesi Karahasan, 21 Aralık perşembe günü Royal Free Hospital’da hayatını kaybetmişti.

Karahasan için Londra’nın kuzeyinde Palmers Green Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende İngiliz milletvekilleri Joan Ryan, Kate Osamor, geçen dönemin milletvekili And Love, eşi Ruth Love, İşçi Partisi Enfield Lideri Doug Taylor, Belediye Meclis Üyeleri Yasemin Brett, Ayfer Orhan, Ahmet Öykener, Peray Ahmet, Alev Cazimoğlu, Nesimi Erbil, Güney Doğan, Elif Erbil, Ersin Çelebi, George Savva, Dino Lemonides ve Andreas Constantinides, İşçi Partisi Edmonton Lideri Saray Karakuş’un da aralarında bulunduğu çok sayıda parti görevlisi hazır bulundu. Özel nedenden dolayı törene katılamayan KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, çelenk gönderdi.

NOEL VE YILBAŞI TATİLİNE RAĞMEN

Karahasan’ın çocukları Alpaslan ve Bülent, törene eşleriyle katılırken, katılımcılar arasında Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Kemal Soyer, Gençler Ligi Sekreteri Mustafa Çetinkaya, Efes Grubu yöneticilerinden Kazım Akkuş ve Euromed Maritime Ltd. sahibi Hasan Gazi, Avukat Arif Tahir Erişen ve sevenleri yer aldı.

Törene Süleymaniye Camisi görevlileri Burhan Aygün, Nurettin Şahin ve Ömer Özcan Gökçek de katılırken, Aygün ve Şahin yaptıkları konuşmalarda, Ahmet Karahasan’ın topluma yaptığı hizmetlerden övgü ve gururla bahsetti. Konuşmacılar, “Noel ve yeni yıl tatili olmasına rağmen bugün buranın ve dışarısının dolu olması bunun bir göstergesi olsa gerek. Katılımınız nedeniyle hepinize teşekkür ederiz” dedi.





Cenaze namazının ardından Nurten Karahasan’ın cenazesi, Enfield’deki Lavender Hill Cemetery’de toprağa verildi.

45 yıllık eşini kaybeden Ahmet Karahasan, “Acımız taze, acımız derin. Bugün de dostlar bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar. Eşimin defnedilmesine sürecinde bizi yalnız bırakmayan yakınlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve sevenlerine çok teşekkür ederim” dedi.