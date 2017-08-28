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    Karabük’te pompalı dehşet

    DHA
    28 Ağustos 2017 - 20:30Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 20:30

    KARABÜK’te 35 yaşındaki Kazım E., caddede karşılaştığı 27 yaşındaki Erdi Bozkurt’u pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

    Olay, saat 16.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi’nde meydana geldi. Evinden çıkan Erdi Bozkurt, iddiaya göre husumetli olduğu Kazım E. ile karşılaştı. İkilinin tartışması kavgaya dönüştü. Kazım E., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Bozkurt’a 5 el ateş etti. Kaçmaya çalışan Erdi Bozkurt, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığıldı. Bozkurt, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bozkurt, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobille kaçan Kazım E. ise Yenice İlçesi’nde ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: karabük , pompalı , erdi Bozkurt’
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