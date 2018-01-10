Kanser hastası çocuklar için özel robot

Sproutel tarafından üretilen Aflac isimli ördek robot, kanser hastası çocukları rahatlatıyor ve uzun ve yorucu bir dönem olan kemoterapi esnasında çocukların tedavi ile baş etmesine yardımcı oluyor. Ördeğin üzerinde bir kemoterapi bağlantısı bulunuyor. Aynı zamanda ördek de kanser tedavisi gören çocuklar için aksesuarlar da bulunuyor. Artırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde çocukların oyuncaya yemek vermesi ve banyo yapması gibi benzer rollere izin verilebiliyor.

Aflac'ın duygularını kolayca değiştirebiliyorsunuz. Yani isterseniz mutlu, üzgün, canı sıkılan ya da öfkeli yapabilirsiniz. Aynı zaman da Aflac'ın duygularını değiştirdiğinizde hareketleri de uygun olarak değişiyor. Sproutel CEO’su Aaron Horowitz açıklamasında Aflac'ın sakinleştirici sesler çıkardığını belirtti. Robotun bir başka özelliği ise solunum seansları sırasında çocukların nefeslerini kontrol etmelerinde de yardımcı oluyor. Üretimi 200 dolar olan robot, hastaneler ile yapılan anlaşmalarla kanser tedavisi gören çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak. Şirket aynı zamanda 100'den fazla çocuğun aktif olarak bu ördeği kullandığını da belirti. Sproutel'in gelecek yıl planları arasında 10.000'den fazla ördek dağıtmak bulunuyor.