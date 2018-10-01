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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.10.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Yurtdışında 'yapay zeka' teknolojisiyle eğitim fırsatı

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Yurtdışında 'yapay zeka' teknolojisiyle eğitim fırsatı

Başarılı bir eğitim hayatı başarılı bir kariyerin habercisi olarak kabul ediliyor. Türkiye’deki önde gelen okulların kontenjanlarının sınırlı ve rekabetin çok yoğun olması ancak sınırlı bir azınlığın bu okullara yerleşebildiği gerçeğini önümüze seriyor. Oysa başka bir alternatif daha var: yurtdışında eğitim.

Kayıt sürecinde karşılaşılan bürokrasiyle mücadele etmek ve stres çoğu kişi için yıldırıcı olsa da yurtdışında eğitim almak çok daha fazla fırsat sunuyor. Global bir vizyona sahip olmak, kaliteli bir eğitim almak, en azından bir yabancı dilde uzmanlaşmak bunlardan sadece birkaçı. Kaliteli bir eğitimin herkesin hakkı olduğu inancıyla yola çıkan İngiltere merkezli EdTEch şirketi INTCAS, dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de öğrencilere en iyi okullarda eğitim almaları için yardımcı olmaya geliyor. Teknolojik altyapısıyla eğitim danışmanlık hizmetine devrimsel yaklaşım getiren INTCAS, yurtdışında eğitim için tüm süreçleri çok kolay hale getiriyor ve gençlerin başarılı bir kariyere ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Sisteme getirdikleri yenilikçi yaklaşımla okulları değil, öğrencileri merkeze aldıklarını aktaran INTCAS Türkiye Genel Müdürü Tanzu Zerrin,Hem destek merkezimizdeki danışmanlarımızla hem de yapay zekâ yazılımımızla her öğrenci için ‘En doğru tercihin ne?’ sorusunun yanıtını arıyoruz. Bu sayede her öğrenciye en uygun okulu, bölümü ve hatta ülkeyi buluyoruz. Bu da mutlu ve başarılı bir kariyerin kapılarını açıyor” dedi. INTCAS’ın teknolojik altyapısı sayesinde üstün bir hizmet anlayışına sahip olduğunu ifade eden Zerrin, bu sayede bürokratik süreçleri çok daha kolay yönettiklerini ve öğrencilerin hayallerindeki okula kabul edilme şansını da artırdıklarını söyledi.


Dil ve okul giriş sınavlarına hazırlanmak, kariyer planlaması yapmak, hatta burs bulmak mümkün

INTCAS ile öğrencilerin ve velilerin yurtdışı eğitim kararını aldıktan sonra tüm aşamaları çok daha stressiz ve kolay bir şekilde geçirdiklerine değinen Zerrin, “INTCAS yurtdışı eğitim için öğrencilere birçok farklı seçenek sunuyor. Başvuru öncesi, sırası ve sonrasında hemen her adımda onlara destek verebiliyor. Örneğin, yabancı dil sınavına hazırlık, kariyer planlaması ve danışmanlığı, okul giriş sınavlarına hazırlık, kişisel gelişim kursları gibi hizmetler gençlerin hayallerindeki okula tam donanımlı olarak gitmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca özel burslara erişim sağlayarak gençlere eğitimlerini finanse etmelerinde de yardımcı oluyoruz. Bu özellikle başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere çok önemli kapılar açılmasını sağlıyor” dedi.

INTCAS Genel Müdürü Tanju Zerrin, “Sadece sınırlı eğitim kurumları ve ülkeler hakkında bilgi alan öğrenciler, çoğu zaman tercihlerinden çok da memnun olmuyorlar. Bu da en güzel ve verimli geçmesi gereken yılların mutsuz ve pişmanlıkla geçmesine neden oluyor. INTCAS olarak öğrencilerin doğru okulu, bölümü hatta ülkeyi tercih etmesini çok önemsiyoruz. Çünkü bir kişi için mutlu bir kariyerin kapılarını açan bir okul, bir başkası için aynı sonucu vermiyor. Çünkü kişilikler, beklentiler ve yetenekler farklı. Biz tam olarak buna göre öğrencileri yönlendirmeye özen gösteriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde önde gelen yüzlerce okulla çalışıyoruz. Türk öğrenciler genelde Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya’ya yöneliyor. Oysa seçenekleri bunlarla sınırlı değil. Biz öğrencilere yeteneklerine, akademik başarılarına ve kişiliklerine en uygun tercihleri yapmaları için danışmanlık veriyor, tercih ettikleri okullara yerleşmeleri için süreçte tüm başvuru işlemlerinde yanlarında oluyoruz. Bu da gençlerin hayallerine kavuşmalarını sağlıyor” diye konuştu.

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