Yeni yılın ilk günlerinde ihtiyacınız olan motivasyon

1 OCAK YENİ YILIN İLK GÜNÜ

Kiminin gülümseyerek hatırlayacağı, kiminin ise arkasına bile bakmadan unutacağı bir seneyi daha devirdik malum. Yeni yıl bize neler getirecek bilinmez bir derya ama emin olduğumuz bir şey var ki, iyilik iyiyi kötülük kötülüğü çoğaltır. Biz en iyisi güzel hislerle başlayalım çünkü en kötüsünü düşünmek çok kolay olurdu doğrusu. 2019’un ilk gününde küçük bir ‘iyi hissetme’ oyunu oynamaya ne dersiniz? Kurallar basit. Bir kalem ve bir kağıt alın, bu sene yapmayı hedeflediklerinizi yazın ve onu bir kitabın arasında saklayın. Yıl içinde ara sıra açıp bakın. Hangilerini gerçekleştirmişsiniz ya da hangisini gerçekleştirmeye çok yakınsınız, hep birlikte görelim. Yeni yılın ilk gününde kendinize verebileceğiniz bu en güzel hediyelerden biriyle kendinizi şımartın.

2 OCAK MOTİVASYON VE İLHAM GÜNÜ

Peki, uzun zamandır yapmak istediklerimiz ama ertelediklerimiz ne durumda? Yeni yılın ilk günlerinde yapılabilecek en iyi şeylerden biri de tüm bunları kafamızda oturtmak. Sonrası kolay, sıraya koyduklarımızı uygulamak. Motivasyonumuz ne olacak dediğinizi duyar gibiyiz. Önümüzdeki 365 günden daha iyi bir fırsat olamaz. Bir şeyi kaybetmeden ya da elden çıkarmadan onun değeri üzerine kafa yormamız ne kadar olabilir ki? Çevrenizdeki insanlardan başlayalım. Anneniz, babanız, kardeşiniz, en yakın arkadaşınız ya da sevgiliniz. Sevdiğiniz insanlara bazen tek bir cümleyle bile ilham verebileceğinizin farkında olsaydınız bunu bir alışkanlığa çevirebilirdiniz. O zaman size bir sır verelim, geç kalmış sayılmazsınız. Gün içerisinde yapacağınız küçük bir şükran hareketi ile kendi yaşamınızı da iyi yönde ne kadar etkileyebildiğinizi fark ettiğinizde bu durum ister istemez tatlı bir bağımlılığa dönüşecek. Hayat onu yaşamamız için varsa onu daha çok takdir etmeyi es geçmeyelim!

3 OCAK UYKU GÜNÜ FESTİVALİ

Hangimiz uyumayı sevmez ki! Yatağa uzanmak ve yavaşça hayaller diyarına düşmek… Bunu düşünmek bile sıcak bir mayhoşluğun kollarına bırakmaya yetiyor bizi. Ve sürpriz! Bu bedensel ihtiyacımız için bir tatilimiz var: Uyku Günü Festivali. İnsan bedeni ve zihni için yeri doldurulamayacak bir ihtiyaç olan uyku, gün içerisinde bedenimizi enerjik ve aklımızı tetikte tutmamızı sağlar. Bilenler bilir, mutluluk hormonu dediğimiz serotonine gün içerisinde kavuşabileceğimiz tek zaman dilimi uyku saatlerimizdir. Sağlıklı bir uyku hepimizi daha mutlu birine dönüştürebilecek güce sahipken bedenimize ve zihnimize bu güzelliği neden yapmayalım ki? Blok dersten mi çıktınız, staj bugün çok mu uzadı, insanlar hala kafanızın içinde konuşmaya devam mı ediyor? O zaman en rahat pijamalarınızı çekip yatağa girme vakti! Bu keyif yalnızca sana ait, tadını çıkar.