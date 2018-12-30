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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.12.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

Yeni yılın ilk günlerinde ihtiyacınız olan motivasyon

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Yeni yılın ilk günlerinde ihtiyacınız olan motivasyon

110. sayımızın Neşeli Günler sayfasında bu hafta 2019’un ilk günlerini güzel hislerle karşılıyoruz.

1 OCAK YENİ YILIN İLK GÜNÜ

Kiminin gülümseyerek hatırlayacağı, kiminin ise arkasına bile bakmadan unutacağı bir seneyi daha devirdik malum. Yeni yıl bize neler getirecek bilinmez bir derya ama emin olduğumuz bir şey var ki, iyilik iyiyi kötülük kötülüğü çoğaltır. Biz en iyisi güzel hislerle başlayalım çünkü en kötüsünü düşünmek çok kolay olurdu doğrusu. 2019’un ilk gününde küçük bir ‘iyi hissetme’ oyunu oynamaya ne dersiniz? Kurallar basit. Bir kalem ve bir kağıt alın, bu sene yapmayı hedeflediklerinizi yazın ve onu bir kitabın arasında saklayın. Yıl içinde ara sıra açıp bakın. Hangilerini gerçekleştirmişsiniz ya da hangisini gerçekleştirmeye çok yakınsınız, hep birlikte görelim. Yeni yılın ilk gününde kendinize verebileceğiniz bu en güzel hediyelerden biriyle kendinizi şımartın.

 

2 OCAK MOTİVASYON VE İLHAM GÜNÜ

Peki, uzun zamandır yapmak istediklerimiz ama ertelediklerimiz ne durumda? Yeni yılın ilk günlerinde yapılabilecek en iyi şeylerden biri de tüm bunları kafamızda oturtmak. Sonrası kolay, sıraya koyduklarımızı uygulamak. Motivasyonumuz ne olacak dediğinizi duyar gibiyiz. Önümüzdeki 365 günden daha iyi bir fırsat olamaz. Bir şeyi kaybetmeden ya da elden çıkarmadan onun değeri üzerine kafa yormamız ne kadar olabilir ki? Çevrenizdeki insanlardan başlayalım. Anneniz, babanız, kardeşiniz, en yakın arkadaşınız ya da sevgiliniz. Sevdiğiniz insanlara bazen tek bir cümleyle bile ilham verebileceğinizin farkında olsaydınız bunu bir alışkanlığa çevirebilirdiniz. O zaman size bir sır verelim, geç kalmış sayılmazsınız. Gün içerisinde yapacağınız küçük bir şükran hareketi ile kendi yaşamınızı da iyi yönde ne kadar etkileyebildiğinizi fark ettiğinizde bu durum ister istemez tatlı bir bağımlılığa dönüşecek. Hayat onu yaşamamız için varsa onu daha çok takdir etmeyi es geçmeyelim!

 

3 OCAK UYKU GÜNÜ FESTİVALİ

Hangimiz uyumayı sevmez ki! Yatağa uzanmak ve yavaşça hayaller diyarına düşmek… Bunu düşünmek bile sıcak bir mayhoşluğun kollarına bırakmaya yetiyor bizi. Ve sürpriz! Bu bedensel ihtiyacımız için bir tatilimiz var: Uyku Günü Festivali. İnsan bedeni ve zihni için yeri doldurulamayacak bir ihtiyaç olan uyku, gün içerisinde bedenimizi enerjik ve aklımızı tetikte tutmamızı sağlar. Bilenler bilir, mutluluk hormonu dediğimiz serotonine gün içerisinde kavuşabileceğimiz tek zaman dilimi uyku saatlerimizdir. Sağlıklı bir uyku hepimizi daha mutlu birine dönüştürebilecek güce sahipken bedenimize ve zihnimize bu güzelliği neden yapmayalım ki? Blok dersten mi çıktınız, staj bugün çok mu uzadı, insanlar hala kafanızın içinde konuşmaya devam mı ediyor? O zaman en rahat pijamalarınızı çekip yatağa girme vakti! Bu keyif yalnızca sana ait, tadını çıkar.

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