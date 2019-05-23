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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerYaz geldi, tatil planları yapıldı. Yeni keşifler ve küçük çılgınlar zamanı!
GeriKampüs Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Yeni keşifler ve küçük çılgınlar zamanı!
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Sıradaki Haber

Kampüs
23.05.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Yeni keşifler ve küçük çılgınlar zamanı!

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Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Yeni keşifler ve küçük çılgınlar zamanı!

127. sayımızın Neşeli Günler sayfasında içinize su serpip çiçek açıyoruz!

27 MAYIS HARİTA OKUMA HAFTASI

Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Yeni keşifler ve küçük çılgınlar zamanı

Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Arada finaller yokmuş gibi davranabiliriz artık! Harita Okuma Haftası'nda teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı es geçmiyoruz, değil mi? Eskiden bir yere gittiğimizde bastırıp yanımızda taşıdığımız haritalara artık akıllı telefonlarımızdan tek dokunuşla ulaşabildiğimize göre harita okumanın keyfine ulaşmanın tam vakti! Keşfetmek için bahanesi çok olana denemen lazım diyoruz!

 

28 MAYIS HAMBURGER GÜNÜ

 

Makarna, sandviç, kahvaltılık, abur cubur öğrenci evlerinin olmazsa olmazıdır. Ama burslar yatar yatmaz kendini hamburgere gömen kaç kişiyiz? Yok kaloriliymiş, yok çok zararlıymış bilmem ne! Bu günaha ortak olmak için bir dakika bile düşünmeyenlerin ekmeğine yağ sürecek Hamburger Günü’nde kendi rekorunuzu kırmayı bile deneyebilirsiniz!

 

30 MAYIS ÇİÇEKLERİ SULAMA GÜNÜ

Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Yeni keşifler ve küçük çılgınlar zamanı

Kampüslünün en sevdiği çiçek kaktüstür derler. Çünkü ona su vermeyi unutsak bile yaşamak için direnmeyi bilirler.   Özellikle metropolde okuyanları yeşile doyuran ev bitkilerini bugün şımartma vakti! Çiçeklerinizi sularken onlarla konuşmayı unutmayın! Bu her iki tarafa da iyi gelecek. 

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