Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Yeni keşifler ve küçük çılgınlar zamanı!

Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Yeni keşifler ve küçük çılgınlar zamanı!
127. sayımızın Neşeli Günler sayfasında içinize su serpip çiçek açıyoruz!
27 MAYIS HARİTA OKUMA HAFTASI
Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Arada finaller yokmuş gibi davranabiliriz artık! Harita Okuma Haftası'nda teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı es geçmiyoruz, değil mi? Eskiden bir yere gittiğimizde bastırıp yanımızda taşıdığımız haritalara artık akıllı telefonlarımızdan tek dokunuşla ulaşabildiğimize göre harita okumanın keyfine ulaşmanın tam vakti! Keşfetmek için bahanesi çok olana denemen lazım diyoruz!
28 MAYIS HAMBURGER GÜNÜ
Makarna, sandviç, kahvaltılık, abur cubur öğrenci evlerinin olmazsa olmazıdır. Ama burslar yatar yatmaz kendini hamburgere gömen kaç kişiyiz? Yok kaloriliymiş, yok çok zararlıymış bilmem ne! Bu günaha ortak olmak için bir dakika bile düşünmeyenlerin ekmeğine yağ sürecek Hamburger Günü’nde kendi rekorunuzu kırmayı bile deneyebilirsiniz!
30 MAYIS ÇİÇEKLERİ SULAMA GÜNÜ
Kampüslünün en sevdiği çiçek kaktüstür derler. Çünkü ona su vermeyi unutsak bile yaşamak için direnmeyi bilirler. Özellikle metropolde okuyanları yeşile doyuran ev bitkilerini bugün şımartma vakti! Çiçeklerinizi sularken onlarla konuşmayı unutmayın! Bu her iki tarafa da iyi gelecek.
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