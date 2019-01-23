Üniversiteden anket: 100 evin 49'una sanat eseri girdi

Geçen yıl eylül ayında 13. kez düzenlenen ve 74 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Contemporary Istanbul Fuarı’nda düzenlenen anket, Türkiye’de sanat eserlerine bakış ile ilgili çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Anket, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin’in verdiği Sanat Ekonomisi dersi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Anket sonuçlarını Prof. Dr. Aylin Seçkin, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile birlikte açıkladı. Anketi, sanat ekonomisi dersi kapsamında öğrencileri ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Seçkin “Ankete katılanların yüzde 64’ünün kadınlardan oluşması bizim için geleceğe dair umut verici. Yine anket sonuçları bize 18 yaş altı gençlerin sanatla ilgilendiğini gösterdi. Ankete katılanların yüzde 7’si 18 yaşının altında çıktı” dedi.

Aile fotoğrafı ve poster ikinci sırada

Hanelerde sanata verilen önemin de bu anketle ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Aylin Seçkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankete katılanlara ‘ev ve iş yerlerinizin duvarlarında ne asılı?’ sorusu yöneltildi. Yüzde 49’u ‘sanat eseri’ cevabını verdi. Tabloyu yüzde 28 ile ayna ve dekorasyon ürünleri, yüzde 24 ile de aile fotoğrafı ve poster izledi. 1286 ziyaretçiyle yüz yüze yapılan anketin demografik bilgilerine göre ziyaretçilerin yüzde 35,5’i 19-25 yaş arası, yüzde 25’i 36-56 yaş arasıdır. Ankete katılan 19-35 yaş arası ise yüzde 55 ile en yoğun katılım gösteren yaş grubunu göstermektedir.”

Güreli: Sanat bir zevk sermayesidir

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise araştırma sonuçları analiz edildiğinde, kurumların ve sanata destek verenlerin yatırım stratejilerine, sanat severlerin bilinçli tercihlerine, genç insanların eğilimlerine etki edeceğini belirterek genç insanların sanatı bugünün en çağdaş yatırım aracı olarak kabul etmelerine olanak sağlayacağına dikkat çekti. Güreli, “Sanata yatırım yapmak aslında zevk sermayesi olarak kabul edilmektedir. Hem gözünüzün önünde güzel bir eser vardır, hem de doğru bir yatırımınız bulunmaktadır. Sanat ekonomisi ve sanatın yatırım aracı olarak kabul edilmesi noktasında Türkiye henüz yolun başında. Sanat yatırımı yapmak için büyük rakamlar değil bilgi ve bilinç gerekiyor. Siyaset ve ekonomin yanında sanat yumuşak güç olarak yerini almıştır. Türkiye bu yüzünü ve yumuşak gücünü gösterdikçe güçlenmeye devam edecektir. Bununla birlikte araştırma sonuçları bize sanata ilgi duyan ve daha çok etkileşim içinde olunması gereken kitlenin 35 yaş altı olduğunu gösterdi” diye konuştu.