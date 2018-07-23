Üniversite öğrencilerine kendini ifade etme fırsatı: Özgür Proje

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerÜniversite öğrencilerine kendini ifade etme fırsatı: Özgür Proje
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Kampüs
23.07.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencilerine kendini ifade etme fırsatı: Özgür Proje

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Üniversite öğrencilerine kendini ifade etme fırsatı: Özgür Proje

Sabancı Üniversitesi’nden bütün üniversitelerin öğrencilerine kendilerini ifade etme fırsatı: “ÖZGÜR PROJE” ile tanışın.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi’nde (SSBF) 2011 yılında bir öğrenci projesi girişimi başlatıldı. Yedi yıldır devam eden “Özgür Proje”nin işleyişi Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası yapısı ve öğrencilerinin kendi zihinsel meraklarını geliştirmeye, sorgulayıp araştırmaya özendiren, onların özgür zihniyetli bireyler olmasını hedefleyen öğretim sistemi ile birebir örtüşüyor.

 

Sabancı Üniversitesi’ne özgün bu proje fırsatı başka üniversitelerin öğrencilerine de açık. Tek koşul, ekip içinde en az bir Sabancı Üniversitesi öğrencisinin yer alması. Öğrenciler projeye bireysel ya da takım halinde başvurabiliyor.

 

Koordinatörlüğü SSBF Öğretim Üyesi ve eski Dekanı Mehmet Baç tarafından yürütülen Özgür Proje kapsamında 2011 yılından bu yana toplam 214 öğrenci tarafından 87 proje gerçekleştirildi.

Özgür Projenin hedefleri arasında üniversite öğrencisinin sınıftan hayata çıkması, ona eleştirel bir gözle dokunması içinkendi sorularına cevap aramasını özendirmek, farklı yaklaşımları araştırıp uygulayabilmesine yardımcı olmak, aktif bir öğrenme modeline yaklaşmak olarak sayılabilir. Başvurular akademisyen, öğrenci ve sponsorlardan oluşan jüri tarafından değerlendirilerek desteklenecek projeler seçiliyor.

 

Başarılı projeleri yürüten öğrenciler sosyal proje yazımı ve yönetimini öğrenmeye teşvik ediliyor ve TÜBİTAK, Açık Toplum Vakfı ya da AB proje çağrılarına katılmaları için özendiriliyor.

 

Özgür Proje Girişiminin temel sloganı: SİZİN Sorunuz nedir?

 

Öğrenciler proje konusunu belirlemekte tamamen özgür: kampüs içi sorunlara, bölgesel, ulusal hatta küresel kapsamlı konulara odaklanabilecekleri gibi, örneğin, sosyal amaçlar için fon yaratmak, sosyal farkındalık oluşturmak, bilimsel/eleştirel araştırma yapmak, ağ grupları kurmak ve harekete geçirmek, yoksulluk ve toplumsal gelişim düzeyini iyileştirici çalışmalar yapmak gibi değişik emek, takım ve beyin gücü gerektirecek her türlü girişimi proje konusu olarak düşünebilirler. Sanatsal projeler, ya da sosyal girişimcilik konuları, ekonomik veya hukuksal içerikli projeler de dahil. Yani, teknik mühendislik ve salt girişimcilik konuları dışında her şeyproje konusu olarak seçilebilir.

 

Özgür Proje Girişiminin finansmanında başlangıçta Sabancı Üniversitesi bağışçılarından Ateş Aile Fonu desteğinden yararlanıldı. Daha sonra ise, Emir Gönel Fonu, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Leyla Rosenberger ve de Sabancı Üniversitesi mezunlarının da katkıları eklendi.

Üniversite öğrencilerine kendini ifade etme fırsatı: Özgür Proje

Gerçekleştirilen Özgür Projelerden bazı örnek başlıklar:

 

Birlikte yarışma, yelken sporu, ve ulusların karşılıklı algıları.

PISAsonuçları ışığında Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının eksiklikleri

Dilencilerin topluma entegre edilmesi önündeki engeller

Kadın Liderlik Özellikleri, üst düzey ve alt düzey çalışanlarda kadın yöneticiye olan algılar.

Kaçak Çocuklar: Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç hikayeleri

İstanbul’un Yeni Yerleşim Bölgelerinde Öğrencilerin Kent Kültürü

Liderlik Değişimlerinin Toplum Zihniyeti Üzerinde Etkilerinin Rusya ve Türkiye Üzerinden İncelemesi

Medyada kadın figürünün sosyolojik etkileri

Almanya’da Türk sineması algısı

Mülteciler ve sorunları: Akdeniz’de Afrikalı kaçak göçmenler ve kampların durumu

Sürdürülebilir Giyim ve Moda

(U)Mutlu Tarım.

Engelli Çocuklar ve aile eğitimi

Coğrafi koşulların şiddet eğilimi üzerinde etkisi

Göçlerin ekonomiye etkisi

Toplu taşıma kullanımı ve prestij algısı

Et tüketimi ve hayvan hakları

Sporda şiddet: Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan örnekleri

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