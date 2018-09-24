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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.09.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileri yerli 'su altı drone'u geliştirdi

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Üniversite öğrencileri yerli 'su altı drone'u geliştirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Creatiny Grubu, 6 ay süren çalışmanın ardından, yerli üretim "su altı drone"u geliştirdi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e insansız su altı sistemleri kategorisinde katılan KTÜ Creatiny Grubu, festival süresince kendi yerli üretimleri olan ve dünyada "ROV" olarak bilinen su altı görüntüleme sistemini tanıttı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği yerli üretim su altı teknolojisi, suyun 20 metre derinine kadar görüntüleme yapabiliyor. Bağlantı sorununun çözülmesi halinde sualtı aracı, 100 metreye kadar görüntüleme yapabilecek.

1000 TL'ye mal oldu

Creatiny Grubu Kaptanı Kaan Öztürk, Creatiny Grubu'nun bilgisayar ve elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluştuğunu, tasarım üzerinde yaklaşık 6 ay boyunca yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.

Aracı tasarlarken yerli bir araç üretmeyi hedeflediklerini aktaran Kaan Öztürk, yurt dışında ROV adı verilen bu su altı araçlarının çok popüler olduğunu, insanların artık uzayı ve su altını keşfetmeye başladığını söyledi.

Bu aracın bir iticisinin yurt dışında 200 dolar civarında olduğunu belirten Öztürk, kendi araçlarını ise 1000 TL'ye mal ettiklerini dile getirdi.

Üniversite öğrencileri yerli su altı droneu geliştirdi


5 dakikada kuruluyor

Kaan Öztürk, yerli sermaye ile bu teknolojilerin yapılabileceğini göstermek istediklerini ifade ederek, "Bu araçları herkes elinden geldiğince küçültmeye çalışıyor taşınabilir olması için. Normalde yurt dışında imal edilen ROV'lar, biraz kaba üretiliyor" dedi.

Kendi ürettikleri aracın basit görevleri gerçekleştirebileceğini anlatan Kaan Öztürk, şunları söyledi:

"Örneğin birisi boğulduğunda, dalgıç çağırmak yerine bu araç kullanılabilir. Aracı 5 dakika içinde kurup, suya atıp, gözlem yapabiliyorsunuz. Maliyetini de çok düşürmeye çalıştık. Çünkü maliyeti düşürebilirsek, cihaz herkes için erişilebilir olacak. Bu aracı satma planımız da var. Şu an en zayıf noktası bağlantıları. Bu sorunu çözebilirsek, 100 metreden daha derine girebilir. Bu cihazlar su altında kablosuz sinyal çalışmadığı için mecburen kablo ile çalışıyor. Elimizdeki kumandayla bağlantı kurarak, cihazın kamera görüntüsünü alıyor, her türlü veri alış verişini yapabiliyoruz."

"Bunun kadar küçük üretilmiş ROV yok"

Öztürk, geliştirdikleri aracın tam anlamıyla bir su altı drone'u olduğunu ve TEKNOFEST'te birçok kişinin de aracı kullanma imkanı bulduğunu vurgulayarak, "Kullanması çok keyifli. Henüz isim koyamadık. Bir tavsiye olursa iyi olur bizim için. Şu an bunun kadar küçük üretilmiş ROV yok. Bunu, kit halinde satmayı düşünüyoruz. Biz, herkesin bu teknolojiye erişmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaan Öztürk, aracı emniyet ve jandarmanın basit görevlerde kullanabileceğini, talep edilirse onlar için aracı ücretsiz de sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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