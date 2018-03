UniBattle yarışında 'en güçlü üniversiteli' belirlendi

Dünya çapında gittikçe popülerleşen ve yaklaşık 40.000 katılımcısı bulunan CrossFit, Powerlifting ve Strongman sporlarını, Türkiye’de tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, ülkemiz adına uluslararası CrossFit, Powerlifting ve Strongman oyunlarına katılım sağlayacak kaliteli sporcuların yetiştirilmesini amaçlayan “Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018”, yarışması Nişantaşı Üniversitesi ve CrossFit Taxim işbirliği ile Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde toplamda 10 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada; ağırlık kaldırma, ağırlık fırlatma, temel jimnastik hareketleri ve koşu yarışı gibi etaplar sergilendi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu desteği ile iki gün olarak organize edilen yarışmanın ikinci gününde dereceye giren üniversiteler ödüllerini almaya hak kazandı. “En Güçlü Üniversiteli” şampiyonu ise Ege, Dokuz Eylül, İzmir Ekonomi ve Hacettepe Üniversitelerinin temsilcilerinden oluşan “Team Alsancak” oldu.

“Uluslararası yarışmalara sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Amaçlarının üniversite öğrencileri arasında CrossFit, Powerlifting ve Strongman branşlarının daha etkili bir şekilde yayılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Crossfit Taxim’in Baş Antrenörü Fırat Erdem, profesyonel anlamda uluslararası yarışmalara sporcu yetiştirmek için Üniversite Sporları Federasyonu’nun desteği ve onayı ile Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, “ Gerçekleştirmiş olduğumuz yarışmamızın bütün alt yapısı CrossFit Taxim’e aittir. Farklı alanlarda birçok yarışmacıyı bir araya getirdik. Dolayısıyla bizde bunun heyecanını yaşıyoruz. Üniversiteler arasındaki bu şampiyona Türkiye’de ilk ve tek. UniBattle tek bir branşa ait olmaması nedeniyle zor bir yarışma. Dolayısıyla bu platformu birçok branşın uygulayıcısı olarak bir takım yarışı olarak oluşturduk. CrossFit, Powerlifting ve Strongman branşından bir çok yarışmacı bu organizasyonda bir arada. Yarışma parkurları da buna göre ayarlandı. Çok eğlenceli bir yarışma oldu. Yeni ve ilk yarışma olmasına rağmen çok verim aldık” dedi.

Önümüzdeki yıl bireysel bazda da yarışma yapacaklarını hatırlatan Fırat Erdem, “ Bu sene UniBattle’ı grup yarışması olarak ayarladık. En önemli hedefimiz uluslararası federasyonların yarışma konseptine uygun olarak uluslararası yarışmacıların standardına yakın yarışmacılar çıkarmaktır. Üniversite Sporları Federasyonu’nun desteği ile üniversite içerisindeki öğrencilere bu sporu ulaştırarak kademeli olarak ülkemizde bu sporu daha da geliştirmeyi istiyoruz. Yurt dışında da bu yarışlarda Türkiye’yi temsilen takımlar oluşturacağız. Dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz yarışmamızda branşların her biri için uygulamalar var. Böylelikle yarışmacılarımız bu uygulamaları deneyimleme fırsatı buldular. Her bir bölümde her bir klasmana yönelik uygulamalar yaptık. Zamana ve tekrara göre ve farklı uygulamalarla yarışmayı devam ettiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Üç branşı dünyada ilk defa biz bir araya getirdik”

Uni Battle’ın CrossFit, Powerlifting ve Strongman branşlarının üçünü dünyada ilk kez ve Türkiye’de bir araya getirildiği bir yarışma olduğunu ifade eden CrossFit Antrenörü Ferhat Alibeyoğlu, ilk defa bir federasyon tarafından desteklenen multidispliner bir yarışma icra ettiklerini belirterek, “Oldukça iyi bir katılım oldu yarışmaya. Toplam katılan üniversite sayısı 10. Yarışan gruplar sırayla finale kadar geldi. Finalde yarışanlardan arasında farklı üniversitelerden oluşan gruplar da var. Dolayısıyla üniversite öğrencilerine kendi üniversitelerinin haricinde grup olarak katılabilme olanağı da tanıdık. Toplamda üç branşı olan yarışmamızda powerlifting, temel kaldırış hareketlerini ve temel lift hareketlerini içeren bir branş. CrossFit ise strongman ve powerliftig branşlarının bir kısmını kapsıyor. CrossFit, tüm performansları branşın içinde en iyi seviyeye gelinmesini sağlayan bir egzersiz metodudur. Bu yarışmayla bunun tamamını bir araya getirdik. Etaplarda teknik yeterliliği ön plana çıkarmak yerine daha çok yarışmacıların kondisyon yeterliliğini, gücünü, dayanıklılığını ve motor yeteneklerinin bir kısmını test edecek antrenmanlar planladık” dedi.

Daha çok spor, daha az sağlık harcaması

Kendisinin de Türkiye’nin ilk CrossFit yarışmacılarından biri olduğunu hatırlatan Ferhat Alibeyoğlu, sağlık için sporu gençlerle daha fazla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Üniversiteler gençleri sporla buluşturma noktasında çok önemli bir yerde. Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünde dediği üzere spor yapan camiada zeki, çevik ve ahlaklı olma olasılığı artıyor. Üniversite öğrencilerinin sporla daha fazla ilgili olmasını istiyoruz. Bu sayede daha az sağlık harcamasının olmasını, daha düzenli beslenen ve hedefi olan arkadaşlarımız olmasını sağlamayı umut ediyoruz. Organizasyondaki en önemli hedefimiz dünyada ve Türkiye'de obezite hızla ilerliyor ve ülkemizde yıllık 2 milyar kutu ilaç kullanılıyor. Obezite sebepli ilaç kullanımıysa çok ciddi bir oranda ve ülkemizde çok sayıda obezite hastası adayı var. Bizim maksadımız ilaç kullanımını ve bu sağlıksızlık durumunu ortadan kaldırmak ve bu alanda farkındalık oluşturabilmektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.