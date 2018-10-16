Türk mühendislerin geliştirdiği makinalar İstiklal Marşı'nı söyledi
Tezmaksan Makina’nın Türk mühendisler tarafından geliştirilen Kapasitematik Yazılımı, CNC tezgahına (makinaya) İstiklal Marşı okuttu. MAKTEK fuarında sergilenen SW modelinin parça işleme sırasında çıkardığı sesler notaya dökülerek, CNC tezgahına yüklendi. Böylece işleme sırasında çıkan İstiklal Marşı ezgisi, görsel ve duyusal bir şova imza attı.
Dördüncü Sanayi Devrimi ya da diğer adıyla Endüstri 4.0, son dönemde sıkça duyduğumuz bir konu haline geldi. Üretimde yapay zekayı temel alan bu olgu, bir makinanın neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Bu devrimde yalnızca üretim yapan değil, inisiyatif alan makinalar karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bu düşünce insanı tedirgin etse de, bu işleve sahip makinaların gelecekte hayatımızı oldukça kolay hale getireceği şüphesiz.
DEVİR SESLERİ NOTAYA DÖKÜLDÜ
Endüstri 4.0 konusunda ses getiren Ar-Ge çalışmalarına imza atan Tezmaksan Makina, yapay zeka konusunda keyifli bir projeye imza attı. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Kapasitematik Yazılımı ile CNC tezgahına (makinaya) İstiklal Marşı söyletildi. MAKTEK fuarında sergilenen SW modelinin parça işleme sırasında çıkardığı sesler notaya döküldü. Farklı devirlerde çıkan bu sesler Kapasitematik Yazılımı ile İstiklal Marşı’nın notalarına çevrilerek CNC tezgahına yüklendi. Böylece SW modeli parça işleme esnasında İstiklal Marşı’nın ezgisini ortaya çıkardı.
SIFIR HATA İLE KARLI ÜRETİM
Üreticilerin zaman ve maliyet konusunda en büyük destekçisi de olan Kapasitematik’in bir sonraki adımı yapay zeka yatırımı olacak. Operatör hatalarını sıfıra indirerek üretim kalitesini ve karlılığını artıran Kapasitematik, yapay zeka ile birleşerek Endüstri 4.0’ı Türk şirketlerinin kullanımına sunacak.
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