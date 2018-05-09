Sinemanın çılgın ve vefalı anneleri

Özel Sinema Kulübü Sinemia, Anneler Günü öncesinde, çılgın, vefakar, güçlü ve kendine has karakterdeki annelerin yer aldığı ünlü filmlerden oluşan bir liste hazırladı. Sinemia.com editörlerinin seçkisiyle hazırlanan listede Kara Kuğu’dan Selvi Boylum Al Yazmalım’a, Elveda Lenin’den Neşeli Günler’e sinema tarihinde yer etmiş pek çok film bulunuyor.









Sahtekar (Changeling)

Clint Eastwood’un yönettiği, gerçek hikayelerden esinlenen filmde, Angelina Jolie çocuğunu kaybeden ve onu bulmak için her taşın altına bakmaya hazır bir anneyi canlandırıyor. Gergin atmosferli filmi izlerken, annenizin veya çocuğunuzun eline daha sıkı sarılacaksınız.

Korkuyorum Anne

Reha Erdem’in filminde, etrafları kadınlar ve anneleriyle çepeçevre olan Ali ve Keten’in sancılarını, korkularını izleriz. Onlar da doğal olarak kadınların bilgeliğine sığınırlar ve “Korkuyorum Anne” derler!

Kara Kuğu (Black Swan)

Natalie Portman’a Oscar kazandıran psikolojik gerilim türündeki filmde, genç ve yetenekli Nina’nın dans tutkusunun giderek tüm benliğini ele geçirişini izleriz. Bundaki en temel neden ise kendisi de eski bir balerin olan annesidir. Kendi olamadıklarını, çocukları olsun isteyen, annelere selam niteliğinde…

Tut Yüreğimden Anne

2018 Mart ayında vizyona giren filmde, Sibel hayatını otistik kızı Hazan, eşi Okan ve büyük oğlu Yaman’a adayan bir kadındır. Temelleri çatırdamakta olan ailesini bir arada tutmaya çalışan Sibel, uzun ve zorlu bir uğraş verecektir. Bol ağlamalı ancak umut ve sevgi dolu bir izlek vadediyor.









Çılgın Cuma (Freaky Friday)

İşkolik bir anne ve çok da iyi anlaşamadığı kızı bir gün için bedenleri değiştirirler ve çılgın bir cuma gününde birbirlerinin hayatına adapte olmak zorunda kalırlar. Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan severler için kaçırılmayacak bir film.

Deniz Kızları (Mermaids)

Filmde, 60’ların Amerika’sında kasaba kasaba gezip yaşayacak yer arayan özgür ruhlu, güçlü bir anne ve bir o kadar nevi şahsına münhasır iki kız kardeşin hikayesi anlatılır. Aile içi çatışmalar, çevreden mahalle baskıları eksik olmazken, anne ve kızlarının birbirine duyduğu sevgi, güven herşeyi halleder. Çünkü aile olmak tam da böyle birşey…

Gelin

Hayatın tüm çilesini çekmiş, sıra kızlarına ve gelinlerine gelmiş gibi davranan, filmde henüz adını görünce eyvah eyvah diyerek esas kıza acıdığımız Aliye Rona, Gelin filminde de farklı değil. Yozgat’tan İstanbul’a göçen ailede, gelin Meryem de bir iş bulur. Bu durum ailedeki dengeleri karıştırır ancak bu filmde kendisi de anne olan gelin zincirlerini karar!

Selvi Boylum Al Yazmalım

Yalnızca bir sevgili değil, anne olan Asya’nın, oğlunun baba seçimini sahiplendiği film, ilk gençlik yıllarında farklı bir duyguyla izleniyor. Ancak, yaşlar ilerlediğinde, annelerin neden herşeyi bildiği daha net anlaşılıyor.

Elveda Lenin (Goodbye Lenin)

İnsan annesi için ne yapmaz ki! Onu korumak için gerekirse, bir dünya yaratır, özenle onun için her gün ayrı bir oyun sahneler. Doğu Almanya’da yaşayan Alex’in annesi komaya girer ve komada kaldığı 8 ayda, annesinin bildiği dünya değişir. Alex, annesi komadan uyandıktan sonra, onu yormamak için bu değişikliği saklamaya karar verir.









Neşeli Günler

Ekranda yüzünü gördüğümüzde dahi, içimizi aydınlatan Adile Naşit, bu filmde bir annenin olabileceği kadar güzel, anlayışlı, kaya gibi sağlam ve bir o kadar hassas. Komşu anneleri de unutmuyoruz elbette. Mürüvet Sim, her ne kadar bir ara Kazım Efendi’ye yürümüş olsa da kalbi temizdir.

Dizi Bonusu: Gilmore Girls

Yalnız başına çocuk büyüten ve bu işte iyi olan bir anne ve pek akıllı, üstelik sevimli kızının hikayesi birçoğumuzu yıllarca ekrana bağladı. Anne-kızın son derece seri ve birbirleriyle akıl yarıştırarak konuşmalarına her daim hoşgörü eşlik etti.









Dizi Bonusu: Çukur

Yalnızca çocuklarının değil, tüm mahallenin anası olan Sultan Koçovalı, çocuklarına, gelinlerine ve torunlarına karşı her daim tatlı-sert bir şekilde yaklaşıyor. Yani zorlamaktan, ders vermek için tehlike yaratmaktan çekinmeyen, genelde içinden seven bir karakter. Annelerin hunharca verdiği derslere iyi bir örnek olabilir...