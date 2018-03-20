Okan'da Yılın En'leri 2017 ödülleri verildi

Okan Üniversitesi’nin 26 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen Okan’da Yılın En’leri 2017 Ödül töreni, Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Konferans Salonu’nda yapıldı.

18 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu organizasyonda “Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı” Ödülü Sıla’ya, “Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı” ödülü Mehmet Erdem’e takdim edildi.

Sıla: Karşımda pırıl pırıl parlayan gözler görmek umut verici



Sıla teşekkür konuşmasında “Beni çok büyük bir coşku ile karşıladınız, teşekkür ederim. Yaptığınız işle bu kadar güzel karşılanmak, size hediyeler verilmesi müthiş. Karşımda pırıl pırıl parlayan gözler görmek umut verici. Umarım her şey çok daha iyi olacak. İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek. 3 Mayıs’ta Okan Üniversitesi’nde vereceğimiz konserle ödülümüzü de taçlandırırız.” dedi. Konser müjdesinin ardından salondaki öğrencilerin “şimdi” tezahuratlarına kayıtsız kalmayan Sıla,“Muhbir”i de seslendirdi.

“En İyi Erkek Şarkıcı” seçilen Mehmet Erdem ise “Hepimiz öğrencilik yolundan geçtik. Kimseyi kolay kolay kayırmayacağınızı biliyoruz. Layık olmaya çalışacağız” dedi.

Diğer kategorilerde ödül kazananlar ise şöyle;



1- Onur Ödülü

Selçuk Yöntem

2-Bekir Okan Özel Ödülü

Münir Özkul adına Güner Özkul

3-Meslekte 50 Yıl Ödülü

Moğollar

4-Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – Fatma Sahin

5- Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Haldun Dormen

6- Sosyal Farkındalık Ödülü

Hayvan Hakları Koruma Kanunu - Django&Pamuk adına Tanem Sivar

7-Yılın En İyi Haber Sunucusu

Nazlı Çelik - Star TV

8-Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı

Sıla

9-Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı

Mehmet Erdem

10-Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

Berrak Tüzünataç

11-Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

Erkan Kolçak Köstendil

12-Yılın En İyi Senaristi

Ece Yörenç

13-Yılın En İyi Dizi Müziği

Cem Öget - “Fi” ve “Ufak Tefek Cinayetler”

14-Yılın En İyi Müzik Projesi

Ece Dağıstan&Güvenç Dağüstün (“Fazıl Say Güz Şarkıları”)

15-Yılın En İyi Moda Tasarımcısı

Raisa&Vanessa

16-Yılın En İyi Tiyatro Oyunu

Antabus-Nihal Yalçın

17-Yılın En İyi Fotoğraf Sanatçısı

Mehmet Turgut

18-Yılın En İyi Şefi

Cihan Kıpçak