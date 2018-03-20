Okan'da Yılın En'leri 2017 ödülleri verildi

Okan Üniversitesi’nin 26 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen Okan’da Yılın En’leri 2017 Ödül töreni, Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Konferans Salonu’nda yapıldı.
18 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu organizasyonda “Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı” Ödülü Sıla’ya, “Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı” ödülü Mehmet Erdem’e takdim edildi.
Sıla: Karşımda pırıl pırıl parlayan gözler görmek umut verici
Sıla teşekkür konuşmasında “Beni çok büyük bir coşku ile karşıladınız, teşekkür ederim. Yaptığınız işle bu kadar güzel karşılanmak, size hediyeler verilmesi müthiş. Karşımda pırıl pırıl parlayan gözler görmek umut verici. Umarım her şey çok daha iyi olacak. İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek. 3 Mayıs’ta Okan Üniversitesi’nde vereceğimiz konserle ödülümüzü de taçlandırırız.” dedi. Konser müjdesinin ardından salondaki öğrencilerin “şimdi” tezahuratlarına kayıtsız kalmayan Sıla,“Muhbir”i de seslendirdi.
“En İyi Erkek Şarkıcı” seçilen Mehmet Erdem ise “Hepimiz öğrencilik yolundan geçtik. Kimseyi kolay kolay kayırmayacağınızı biliyoruz. Layık olmaya çalışacağız” dedi.
Diğer kategorilerde ödül kazananlar ise şöyle;
1- Onur Ödülü
Selçuk Yöntem
2-Bekir Okan Özel Ödülü
Münir Özkul adına Güner Özkul
3-Meslekte 50 Yıl Ödülü
Moğollar
4-Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – Fatma Sahin
5- Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Haldun Dormen
6- Sosyal Farkındalık Ödülü
Hayvan Hakları Koruma Kanunu - Django&Pamuk adına Tanem Sivar
7-Yılın En İyi Haber Sunucusu
Nazlı Çelik - Star TV
8-Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı
Sıla
9-Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı
Mehmet Erdem
10-Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
Berrak Tüzünataç
11-Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
Erkan Kolçak Köstendil
12-Yılın En İyi Senaristi
Ece Yörenç
13-Yılın En İyi Dizi Müziği
Cem Öget - “Fi” ve “Ufak Tefek Cinayetler”
14-Yılın En İyi Müzik Projesi
Ece Dağıstan&Güvenç Dağüstün (“Fazıl Say Güz Şarkıları”)
15-Yılın En İyi Moda Tasarımcısı
Raisa&Vanessa
16-Yılın En İyi Tiyatro Oyunu
Antabus-Nihal Yalçın
17-Yılın En İyi Fotoğraf Sanatçısı
Mehmet Turgut
18-Yılın En İyi Şefi
Cihan Kıpçak