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    Okan'da Yılın En'leri 2017 ödülleri verildi

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Okan Üniversitesi'nin düzenlediği "Okan’da Yılın En’leri 2017" ödül töreninde “Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı” Ödülü Sıla’ya, “Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı" ödülü Mehmet Erdem’e takdim edildi.

    Okan Üniversitesi’nin 26 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen Okan’da Yılın En’leri 2017 Ödül töreni, Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Konferans Salonu’nda yapıldı.

    18 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu organizasyonda “Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı” Ödülü Sıla’ya, “Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı” ödülü Mehmet Erdem’e takdim edildi.

    Sıla: Karşımda pırıl pırıl parlayan gözler görmek umut verici

    Sıla teşekkür konuşmasında “Beni çok büyük bir coşku ile karşıladınız, teşekkür ederim. Yaptığınız işle bu kadar güzel karşılanmak, size hediyeler verilmesi müthiş. Karşımda pırıl pırıl parlayan gözler görmek umut verici. Umarım her şey çok daha iyi olacak. İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek. 3 Mayıs’ta Okan Üniversitesi’nde vereceğimiz konserle ödülümüzü de taçlandırırız.” dedi. Konser müjdesinin ardından salondaki öğrencilerin “şimdi” tezahuratlarına kayıtsız kalmayan Sıla,“Muhbir”i de seslendirdi.

    “En İyi Erkek Şarkıcı” seçilen Mehmet Erdem ise “Hepimiz öğrencilik yolundan geçtik. Kimseyi kolay kolay kayırmayacağınızı biliyoruz. Layık olmaya çalışacağız” dedi.

    Diğer kategorilerde ödül kazananlar ise şöyle;

    1- Onur Ödülü

    Selçuk Yöntem

    2-Bekir Okan Özel Ödülü

    Münir Özkul adına Güner Özkul

    3-Meslekte 50 Yıl Ödülü

    Moğollar

    4-Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – Fatma Sahin

    5- Yaşam Boyu Başarı Ödülü

    Haldun Dormen

    6- Sosyal Farkındalık Ödülü

    Hayvan Hakları Koruma Kanunu - Django&Pamuk adına Tanem Sivar

    7-Yılın En İyi Haber Sunucusu

    Nazlı Çelik - Star TV

    8-Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı

    Sıla

    9-Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı

    Mehmet Erdem

    10-Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

    Berrak Tüzünataç

    11-Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

    Erkan Kolçak Köstendil

    12-Yılın En İyi Senaristi

    Ece Yörenç

    13-Yılın En İyi Dizi Müziği

    Cem Öget - “Fi” ve “Ufak Tefek Cinayetler”

    14-Yılın En İyi Müzik Projesi

    Ece Dağıstan&Güvenç Dağüstün (“Fazıl Say Güz Şarkıları”)

    15-Yılın En İyi Moda Tasarımcısı

    Raisa&Vanessa

    16-Yılın En İyi Tiyatro Oyunu

    Antabus-Nihal Yalçın

    17-Yılın En İyi Fotoğraf Sanatçısı

    Mehmet Turgut

    18-Yılın En İyi Şefi

    Cihan Kıpçak

    Etiketler: üniversite , okan üniversitesi , yılın en iyileri , sıla , mehmet erdem
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