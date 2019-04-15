Müziğe kablosuz ayarı çek!

MÜZİĞE ‘KABLOSUZ’ AYARI ÇEK

Şu işin enerji kısmını da çözsek de, tüm kablolardan kurtulsak diyorsan, haksız değilsin. Ancak o zamana kadar arada bir şarj ederek kablosuz ‘şeylerle’ yaşamaya devam. Bunlardan en güzeli de, şüphesiz kulaklıklar. Kablo dolandı, yıprandı, koptu derdi bir yana, telefondan yana da bağımsızlığını ilan edip, çantadan cepten çıkarmadan takılabilirsin. Spor yaparken, IP65/67 sertifikası ile suya dayanıklı olan modeller bozulma korkusu olmadan çalışır. Kablo üzeri kumanda ve uygulama desteği ile kolayca cihazı yönetebilir, ekolayzır ayarı yapabilirsin. Bu cihazların bir güzelliği, mikrofon olması. Böylece telefonla da konuşabilirsin ama gürültü önleme özelliğine ve mikrofon kalitesine dikkat. Yoksa kalabalık, gürültülü ya da rüzgarlı bir ortamda, ortam sesi olmak işten değil. İlk dikkat edeceğin şarjın ne kadar gittiği olabilir ama buna bakarken, hızlı şarj özelliği olup olmadığına da baksan iyi olur. Son olarak, istersen aksini düşün ama konfor çok önemli. Hele uzun süre kulaklarında kalacaksa, onları unutabileceğin kadar hafif, yerinden çıkmayan, kulaklıklar arası bağlantısı rahat olan ve kulaklarını rahatsız etmeyen bir yapıda olmaları şart. Gerisini çalma listene bırakıyorum...

TELEFONDAN BÜYÜK, TELEFONDAN UCUZ

Huawei MediaPad T5

Telefon ekranları belirli bir büyüklüğe ulaştığından bu yana tabletlerin pabucu dama atıldı denebilir ama oyun oynamak, telefon ekranının yetersiz kalabildiği işleri yapmak, bir şeyler izlemek ya da okumak için sunduklarından bir şey kaybetmiş değiller. Huawei, MediaPad T5 ile fiyat ve performansın iyi bir dengesini yakalamış. Full HD 10,1 inçlik ekranı, 460 gram ağılrığı ve 7,8 mm kalınlığıyla hafif ve ince, kolayca taşınıyor. Siyah çerçeveler sıfır çerçeve telefondan sonra biraz garip duruyor ama ekranın büyüklüğü size bunu unutturabilir. 8,9 saate kadar kullanılabilen cihazda orta seviye 8 çekirdekli bir işlemci, 2 GB bellek ve 16 GB depolama alanı var. Android 8.0’lı tablet, giriş seviyesi bir bilgisayarla eşdeğer güçte. Stereo hoparlörleri gayet iyi, buna karşın siyah plastik arka yüzey çok parmak izi tutuyor ama sonuçta, uygun fiyatlı bir cihazdan daha fazlasını beklememeli.

***KISA KISA

İnternet hızı 3 katına çıkacak

Tüm dünyayı birbirine bağlayan internetin 30. yılı kutlanırken, altyapıda büyük emeği olan şirketlerden Cisco’nun Görsel Ağ Endeksi Tahminleri, internetin geleceğine ışık tutuyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesi, 2022’ye kadar IP (internet adresi) anlamında yüzde 41’lik büyüme yaşayarak diğer bölgeleri geçecek. Dünyadaki internet kullanıcısı 4,8 milyara çıkarken, bölge 549 milyonuna ev sahipliği yapacak. Kalabalığı bilemem ama bölgedeki ortalama internet hızı ise 7,8 Mbps’den 20,2 Mbps’ye yükselirken, internet trafiğinde video tüketimimizin oranı %65’ten %81’e yükselecek.

Google, kurye drone iznini kaptı

Başta maket sevenlerin hobisi gibi görülen drone’lar, birçok alanda kullanıma girerken, teslimat konusu internetten alışverişin “bekleme” derdine son verebilir. Avustralya’daki 18 aylık deneme süresinde 3 binden fazla teslimat yapan Google, sonunda Canberra için yasal izine kavuştu. Şirket ufak bir bölgede de olsa drone ile dakikalar içinde teslimat yapabilecek. Bakalım bu hizmet bizim semte ne zaman uğrayacak?

Büyük ekranlı MacBook Pro ertelendi

Apple’ın her yıl belirli aralıklarla tüm ürünlerini güncellediğini bilmeyen kalmadı. Öyle ki, tahminleri başarılı Apple analistleri artık ürünleri söylenti adında erkenden haber verebiliyor. Bunlardan Ming-Chi Kuo’ya göre MacBook Pro’nun 15-17 inç arası ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen yeni modeli 2021’e kaldı. Ancak şirketin, ekran alanında yine de bir farklılığa imza atarak 31,6 inçlik bir monitörle 6K çözünürlük sunması bekleniyor.