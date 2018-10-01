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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
01.10.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Mazi

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Mazi

97. sayımızın İlişki Durumu sayfasında maziye bir bakıverdik.

Yine çok üşüyeceğiz ama artık bu kimsenin ihaneti değil birbirine.

Kendi isteğiyle öldüler içimizde.

Bundan da sağ çıkabilmek için sebebimiz çok.

Çıkarız çıkmasına da, geçmiş mıh gibi kaldıkça bu haliyle aklımızda, hep bir açık bulup esecek bugüne.

Kapıları, pencereleri sıkı sıkı kapattık.

Kışı üzerimize giydik.

Kime rast gelirse fırtınasında ölürüz artık.

 

YALANCININ TEKİ

Sana yalan söyledim. Biliyorum bunu benden bekliyordun ama ben yine de itiraf etmek istiyorum. Yanından ayrılmak istemedim. Üstelik yanımda bile değildin…

Birlikte uyuruz belki diye uydurma masallar anlattım sana. Ben sızmışım, sen ayık kalmışsın.

Düşme taklidi yaptım. Sırf el ele yürüyelim yolun bundan sonrasını diye. Düzlüğe çıkar çıkmaz bıraktın beni. Aslında düz yolda da düşerim ben. Ama sana hiç söylemedim bunu. Söylesem ne olacaktı ki? Neden korktum ki? Kaç zamandır tek başıma yürüyordum yolun kalanını. Dizlerim kan, ellerim kir pas içindeydi. Beğenmedin tabii bu halimi. Ben düştüm, kimse görmedi.

Sana yalan söyledim. Hala da söylüyorum. Kendi ağzımdan çıksa bile gerçeği duymaya cesaretim yok.

Ha, bu arada o gece başını omzuma koyup elimi de tutmuştun. Ben sana sadece mehtap şakasını anlattım.

 

Burayı kendi evim sandığım an gitmem gerektiğini anlamıştım. Biraz daha kalırsam yatağın sol tarafı benim diyebilirdim. Diş fırçamı seninkinin omzuna yaslayıp, perdeleri istediğin gibi siyaha boyayabilirdim.

İtiraf edeyim mi, sen yokken hepsini yaptım! Nasıl da güzel anlaştık…

  

MAZİ

Ne söylesen haklıydın. Ne sustuysam haklıydım.

Geçmiş ikimizin de en büyük çaresizliğiydi. Bugünümüzün laneti.

İkimizin de tertemiz haklı olduğuna inanıyordum.

Kimseye verecek sevgimiz kalmadığını da. Uzanmadan tutacak yakınlıktayken birbirimize, şehirlerarası mesafe gibi bakıyorduk gözlerimize.

 

Oysa çok sevmeye çıkmıştım seni. Dönemedim. Sen de hiç bulmadın beni.

Çok sevmeye yatmıştım seni. Uyanamadım. Sen de hiç rahatsız etmedin beni.

 

KONUŞ ONUNLA

Bu kavga, bu nefret, yorulmadın mı sen de?

Bak ne kadar kötülük varsa giydik üzerimize ama hala üşüyoruz.

Debelenip duruyoruz zamana. Kan ter içinde susuyoruz.

Kış da olanca soğuğuyla gelmiş zaten.

En fazla biraz daha soğuk yapar aramızda.

 

Hadi kalk, bildiğin tüm kelimeleri üstüne sıkı sıkı giy.

Sen yine o maziyi hatırla zaman zaman ama üstüne düşme, üstüne düşmesine izin verme yeter.

Yazan: Tuğba Badal

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